 Комментарий: Пустые путинские обещания | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 20.02.2019

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Мнения

Комментарий: Пустые путинские обещания

Путин пытается остановить падение рейтингов с помощью послания к Федеральному собранию. Но его обещания расходятся с реальностью в России, за которую он сам несет ответственность, полагает Инго Маннтойфель.

Russland | Putin hält Rede zur Lage der Nation | 2019 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

15 - некруглое число. Но когда глава государства в пятнадцатый раз обращается к нации о положении дел в стране, то это похоже на небольшой юбилей. Правда, что-то привычное и скучное в этом тоже есть. Похоже, такую смесь эмоций переживал российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию: он привычно произнес свой доклад, но без особого энтузиазма.

В отличие от прошлого года, он не мог воодушевить публику захватывающими видеороликами с компьютерной анимацией, рассказывающими о современных российских чудо-вооружениях. А политическая, экономическая и религиозная элита России с соответствующим стоицизмом тоже привычно хлопала после заявлений президента в правильных местах.

Обещания Путина и горькая реальность

Основной посыл 90-минутного выступления – как и многих его предыдущих речей – заключался в обещании улучшить социально-экономическую ситуацию граждан. Для себя Путин выбрал давно известную роль заботливого и обеспокоенного положением дел в стране отца нации: говорил то о повышении социальных пособий, то - о новых льготах.

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Вот только после нескольких лет экономической стагнации и снижающихся реальных доходов новые обещания не улучшат атмосферу в стране. Даже контролируемый государством социологический институт ВЦИОМ зафиксировал в январе падающий рейтинг доверия к Владимиру Путину. Всего лишь треть россиян выразила ему доверие – исторически самый низкий показатель с 2005 года. Причину следует искать в решении повысить пенсионный возраст, которое Путин принял в прошлом году. Следствием стали достаточно массовые по российским меркам волны протестов.

Обещанные благодеяния не заставят забыть возмущение из-за того, что выходить на пенсию придется позже. Чего стоят обещания Путина, показывает проект его самого жесткого критика, Алексея Навального. Последний использует тот факт, что в "майских указах" 2012 года Путин определил уровень повышения зарплат для миллионов бюджетников: врачей, профессоров, учителей, больничных сестер. Их зарплаты должны сегодня быть не меньше средней зарплаты в регионе. Такое вполне конкретное обещание легко проверяется: любой работник бюджетной сферы может сам проконтролировать на сайте, созданном командой Навального, соответствует ли обещанная Путиным зарплата тому, что он получает на самом деле, или же нет.

Контекст

В послании к Федеральному собранию Владимир Путин пообещал согражданам много денег и гиперзвуковое оружие. Ничего нового в этом нет, считает Константин Эггерт. (20.02.2019)

Послание президента РФ Федеральному собранию было ориентировано в основном на внутреннюю аудиторию. Но Путин затронул и международные проблемы. (20.02.2019)

Следствие предъявило двум фигурантам дела инвестфонда Baring Vostok обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение основателю компании Майклу Калви предполагается предъявить 21 февраля. (20.02.2019)

Но не только истинное положение дел в социальной сфере расстраивает планы Путина. Пока российский президент обещает улучшение делового климата и верховенство права, в СИЗО уже несколько дней находится американский топ-инвестор Майкл Калви. То, что политически совершенно лояльного бизнесмена, который за 25 лет вместе со своим фондом Baring Vostok вложил в Россию и регион Восточной Европы миллиарды, настигла такая судьба, шокировало московский мир бизнеса. Лишь немногие предприниматели наверное будут теперь верить словам Путина.   

Особый взгляд на мир Путина

В такие моменты обещания российского президента разбиваются о реальность, за которую он сам много лет и несет ответственность. Нельзя не заметить определенной иронии в том, что Путин 20 февраля констатировал: в предыдущих посланиях он сам уже указывал на серьезные проблемы, но улучшений так и не наступило.

И внешнеполитические заявления в путинской речи не содержали значительных сюрпризов: то, что российский президент считает масштабное наращивание вооружений лишь оборонительной мерой, уже известно, но от этого не кажется более правдоподобным. На Западе существует консенсус, что Кремль несет ответственность за кампании по дезинформации, за использование нервно-паралитического вещества против бывшего российского агента Скрипаля, за аннексию Крыма, за сбитый пассажирский лайнер MH17, за скрытую военную интервенцию в Украину и нарушение договора о РСМД. Поэтому последние путинские угрозы, связанные с появлением новых типов вооружений против Запада, вызывают сожаление, но уже давно включены в политические расчеты, да и без новых видеороликов уже не так зловеще прекрасны.

Автор: Инго Маннтойфель, руководитель отдела Восточная Европа и главный редактор русской редакции DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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