Комментарий: Прямая линия обороны Путина

Несмотря на невероятную затянутость, "прямая линия" Владимира Путина остается достаточно интересным в своем роде зрелищем. Заставив себя посмотреть это странное шоу, каждый мог получить некоторое представление о том, какие проблемы волнуют власти, какой они видят жизнь в стране, и задуматься о том, что будет дальше.

Полемика Путина с Навальным

Началось действо по-деловому: Путин с подачи ведущих взялся отвечать на вопросы, которые действительно волнуют очень многих - почему жить так тяжело и когда станет лучше? Нельзя не отметить, что сама постановка таких вопросов выглядит довольно смело на фоне наступающего 20-летия пребывания Владимира Путина на верхних ступенях российской власти. Понимать это можно только одним образом: не замечать обнищание населения дальше стало просто невозможным.

Фёдор Крашенинников

Разговор о зарплатах бюджетников, по сути, был заочной полемикой Владимира Путина с Алексеем Навальным, хотя имя последнего по традиции не прозвучало. Не так давно команда Навального запустила проект по созданию независимых профсоюзов, предложив бюджетникам со всей России сравнивать свои реальные зарплаты с теми цифрами, которые им гарантированы майскими указами президента и прочими публичными заявлениями Путина и других чиновников.

Тема оказалась востребованной людьми и совершенно проигрышной для властей. Дальше игнорировать расхождение обещанного и реального стало, по всей видимости, невозможным, и выбить столь неудобные козыри из рук Навального и его активистов во время "прямой линии" должен был лично президент. Сам ли Путин придумал такую тактику ответа на неудобные вопросы про зарплаты, или ему ее предложили сотрудники администрации, но обсуждение конкретных сумм, прозвучавших в прямом эфире, он всякий раз подменял экскурсами в методологию подсчета средней зарплаты, объявляя каждую конкретную ситуацию аномалией и исключением.

Насколько живущему менее чем на 20 тысяч рублей в месяц человеку может стать легче от того, что президент считает его случай нетипичным, и кто-то где-то получает больше, а в среднем по отрасли зарплаты выше - вопрос скорее риторический. Если эта софистика и рассуждения о ситуации в целом - это все, что власть и лично Владимир Путин могут предложить озабоченным падением своих доходов россиянам, то едва ли такой подход может принести успех в борьбе с агитацией Навального.

Властям РФ нечем хвастаться

Главное ощущение от всей прямой линии Путина одно - хвастаться руководству страны совершенно нечем, и оно само это уже вполне понимает. Возможно, Путин и рад бы был подольше поговорить о геополитике и вооружениях, порассуждать об отношениях США и КНР и напомнить о былых победах, но, судя по всему, ему не рекомендовали углубляться в эти темы. Все последние соцопросы показывают, что граждане России гораздо больше озабочены социально-экономическим положением своей страны и своим лично, чем какими-то вопросами международной политики.

Получается, что выигрышных тем для обсуждения у власти нет, ибо считать таковой уже заезженные в свое время до дыр национальные проекты могут только чиновники президентской канцелярии. Вообще, контраст между миром, в котором обитает Путин, и бытом рядовых граждан в ходе "прямой линии" несколько раз достигал анекдотической наглядности. Так, спич Путина о якобы колоссальных потерях Европы от введенных против России санкций оказался прологом к обращению жителей села в Тюменской области, которые жаловались президенту на отсутствие в их населенном пункте чистой воды.

Линия обороны

Накануне "прямой линии" из околовластных кругов было много намеков на то, что она окажется революционной и снова сделает Путина символом обновления власти и надежд на лучшее. В итоге все прошло по самому скучному сценарию: публичных порок чиновников не случилось, сенсационных социальных обещаний не последовало, послаблений наиболее скандальных законов даже не было обещано.

Путин не высказался прямо ни по одной из острых тем последнего времени, оставив без каких-либо комментариев протесты в Екатеринбурге, Шиесе, Москве и их причины. И вполне понятно, почему: каждая из ситуаций затрагивает интересы влиятельных сил в его окружении или требует принятия решений, которые самому Путину по каким-то причинам принимать не хочется. Поэтому Путин просто промолчал, ограничившись общими словами, а вместо будущей свалки в Шиесе обсудил с 15-летней блогершей экологическую ситуацию в Тихом океане.

Даже соглашаясь с тем, что в стране все больше проблем, и он сам за них так или иначе ответственен, Путин продолжал настаивать на том, что ничего в России менять не надо ни фундаментально, ни в частностях - ни антинаркотическое законодательство, ни ситуацию с муниципальными выборами, ни его самого, потому что ему еще не надоело быть президентом.

Собственно, это и главный вывод из прошедшей "Прямой линии" и программа Владимира Путина на ближайшие годы: несмотря на очевидный политический, социальный и инфраструктурный кризис, он не готов ни к каким переменам и будет пытаться всеми силами сохранить то положение вещей, которое есть сейчас.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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