Комментарий: Прощание с выборами в России

Второй тур губернаторских выборов в Приморском крае привел к громкому скандалу. До последнего момента там лидировал кандидат-коммунист. Я ложился спать в убеждении, что он и победит. Но кремлевский "десант" и местный избирком ночью сотворили чудо и вывели единоросса на первое место. Эксперты организации "Голос" говорят, что произошедшее можно назвать незаконным захватом и удержанием власти. Может ли это решение иметь последствия не только для истории имитационных выборов, но и для политического будущего России в целом?

Какая разница - коммунист или единоросс?

Иван Преображенский

Неважно, кто победит на этих псевдовыборах, говорят некоторые представители российской несистемной оппозиции. Все равно власть сломает всех об колено. Вот и расскажите нам после приморских фальсификаций, почему же это надо ходить голосовать и почему важен каждый голос, саркастически спрашивает, например, политолог Федор Крашенинников.

Действительно, для реальной политики нет никакой разницы, победит ли единоросс или кандидат от КПРФ, который еще до окончательного подведения итогов выборов поспешил сообщить, что не поднимет над Приморьем красный флаг и будет проводить курс Владимира Путина.

Я сознательно не даю фамилий - они не важны. КПРФ и "Единая Россия" - давно просто разные фракции одной недопартии с центром принятия решений в Кремле. Достаточно посмотреть на Орловскую область, где коммунист Андрей Клычков тихо и в рамках заранее запрограммированного результата избрался 9 сентября губернатором.

Но не по чину игрушечной оппозиции побеждать там, где ей этого не разрешали. Российский политический феодализм состоит в том, что КПРФ уже дали "в кормление" Орел, и иных земель партия искать не должна.

Так что для власти разница есть. Она-то как раз очень тонко разбирается в сортах своих агентов. Но главное даже не это. Приморский единоросс не просто врио. губернатора, но кандидат, получивший личное благословение Владимира Путина, который встретился с ним между первым и вторым туром. То есть, голосуя за коммуниста, приморские избиратели фактически отказали в своей поддержке лично президенту России.

Новая реальность для регионов

Таким образом, благодаря приморским выборам, чем бы они официально ни закончились, мы теперь знаем, что прямая поддержка Владимира Путина, оказывается, больше ничего не гарантирует региональным элитам. Он не может передать им свой гигантский рейтинг, если вообще еще этим рейтингом обладает.

С начала 2000-х годов между Кремлем и регионами действовал неформальный договор: местные элиты демонстрируют лояльность, а за это Москва в нужный момент берет их под зонтик президентского рейтинга и защищает от потери власти. Теперь центральная власть больше не может выполнять свою часть сделки. И это со временем обязательно скажется на лояльности региональных элит.

Прощайте, выборы?

Еще одна проблема для Кремля - возможность поражения на выборах. Российские власти и так в последние годы все чаще ориентировались в борьбе с оппозицией на прямое насилие. Во время губернаторских выборов 9 сентября ни один реальный оппозиционер до участия допущен не был. Любые протесты жестко подавляют.

Но сами выборы, пусть и имитационные, как инструмент своей легитимации власти все же сохраняли. Как считают (и небезосновательно) многие политологи, электоральный авторитаризм - одна из самых гибких и устойчивых форм авторитарного правления.

Приморье ставит перед Кремлем дилемму - сохранять ли эту старую схему? Ведь велик риск того, что вместо подтверждения своего права на власть будет происходить делегитимизация. Население местами так устало, что голосует за кого угодно - лишь бы против власти.

Если так пойдет и дальше, Кремлю придется все откровеннее подделывать результаты голосования. И, значит, подрывать свою собственную репутацию. Особенно велик риск как раз для ответственных за выборы чиновников, которые и за возможные фальсификации несут личную ответственность. Им бы логично и предложить президенту от выборов отказаться и назначать всех указами.

Такой вариант выглядит как вероятный. Однако при всей кажущейся простоте, это решение, в итоге, наверняка еще больше ослабит российскую власть. Обратная связь с населением и даже ее имитация окончательно будут потеряны.

Однозначное поражение

Таким образом, приморские выборы - безусловно, начало новой политической реальности, в которой теперь живет Россия. Штатные пессимисты, а тем более власти, могут делать вид, что ничего не изменилось.

В реальности налицо глубокие изменения отношений центральной власти с регионами и с населением страны в целом. Взаимопонимания все меньше, старые договоры перестают работать. Посмотрим, хватит ли у властей адекватности предложить взамен что-то другое, кроме резиновых дубинок.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Несколько тысяч участников Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста И стар и млад На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Росгвардия - на митинг По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Путин нарушает конституцию? Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Президенту припомнили обещание Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста "Путина - на пенсию" Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Траур по пенсиям Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Молодежь на фонарях По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста "Потрачено" Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста Несколько человек задержали После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания. Автор: Евлалия Самедова, Москва

