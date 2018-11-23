Комментарий: "Прочь от Москвы" в исполнении Порошенко

Украинский парламент предварительно одобрил поправки к конституции, закрепляющие стратегический курс Украины на вступление в НАТО и ЕС. Это открывает путь к окончательному принятию решения по европейской и евроатлантической интеграции уже на следующей сессии Верховной рады. В пятницу, 23 ноября, президент Петр Порошенко, инициировавший эти поправки, празднует победу. Однако дальнейший внешнеполитический курс Киева будет зависеть от результатов президентских и парламентских выборов, которые пройдут в 2019 году.

Антивирус от "русского мира"

Предварительное принятие поправок к конституции украинские власти воспринимают как победу над Россией. Петр Порошенко уверен, что, закрепляя в конституции неизменность курса на вступление в НАТО и ЕС, Киев шлет послание Москве: мы расстаемся окончательно и бесповоротно. Мол, есть Основной закон, который даже в случае реванша пророссийских сил не позволит им повернуть вектор движения страны на 180 градусов.

Сергей Руденко

Оптимизму президента и его соратников, конечно же, можно только позавидовать. Да и сам Порошенко-оптимист, наверное, с завистью смотрит на Порошенко-пессимиста. Ведь и он сам, и все мы были свидетелями того, как быстро и вероломно менял под себя конституцию тот же Виктор Янукович. В 2010 году Конституционный суд позволил ему вернуть президентскую форму правления вместо парламентско-президентской. Это уже потом заговорили об узурпации власти Януковичем. Но в тот момент большинство политической элиты, в том числе и Петр Порошенко, который был членом правительства Николая Азарова, спокойно восприняли волюнтаризм Януковича.

Поэтому вопрос, смогут ли конституционные нормы о НАТО и ЕС уберечь страну от резких колебаний во внешней политике в случае прихода к власти пророссийских сил, - чисто риторический. К тому же сегодня практически каждый претендент на президентское кресло декларирует необходимость принятия нового Основного закона. А это означает, что срок действия нынешних поправок к конституции может быть ограниченным. И лозунг "прочь от Москвы", который украшает сейчас бигборды Порошенко, на деле может превратиться в банальную предвыборную технологию. Чего не хотелось бы.

Интеграция Киева в НАТО и ЕС: шаг вперед, два назад

Война в Донбассе и аннексия Крыма, конечно же, не оставляют выбора нынешнему руководству Украины. НАТО и ЕС - хороший и эффективный инструмент защиты страны от агрессивной соседки - России. Казалось бы, иного пути у украинского государства попросту нет. Но так думали и раньше - до войны с РФ. В конце 90-х президент Леонид Кучма пытался ускорить процесс присоединения страны к НАТО, но все закончилось после убийства журналиста Георгия Гонгадзе и "кассетного скандала". В середине 2000-х президент Виктор Ющенко декларировал европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, но реализовать свои планы так и не смог в силу субъективных и объективных причин.

Но очевидно одно: каждый раз, когда Киев делал шаг в сторону НАТО и ЕС, на его пути обязательно возникала Москва. Поэтому наивно было бы полагать, что сам факт закрепления в конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию может обезопасить Украину от влияния России. Кремль не намерен сдаваться. А это значит, что в ближайшее время в украинском государстве могут активизироваться противники НАТО и ЕС. Они есть как в парламенте, так и вне его стен. Агенты влияния не скрывают своих взглядов и намерений.

Когда президент Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то почему-то совершенно забывает, что эти самые "реваншисты" находятся совсем рядом с ним. Они свободно летают в Москву, скупают украинские телеканалы, встречаются с украинским президентом и демонстрируют полную безнаказанность. Имена лидеров реванша, готовых развернуть страну к России, знают в Украине. Но вот в риторике президента Порошенко они напоминают мифических героев - без имен и фамилий.

Нужна ли Украина НАТО и ЕС?

Как скоро НАТО и ЕС готовы принять Украину в свои ряды, пока не известно. И Североатлантический альянс, и Европейский Союз дали четко понять Киеву - путь к членству в этих организациях лежит через серьезные преобразования внутри самой Украины. Одного лозунга "прочь от Москвы" для НАТО и ЕС недостаточно. Есть четкие критерии, которым должно соответствовать украинское государство. И речь идет не только о его армии, но и о настоящих европейских ценностях.

Выполнить обязательства перед НАТО и Евросоюзом Украине может помешать не только Россия, но и внутриполитическая ситуация в стране. Коррупция в высших эшелонах власти, сложная ситуация с реформированием армии и экономики пока что ставят под сомнение декларации Петра Порошенко. Да, Киев хочет в НАТО и ЕС. Да, альтернативы этому нет. Да, Россия этому противиться.

Но вот готова ли Украина кардинально меняться для того, чтобы ее воспринимали как равную? Готова ли нынешняя политическая элита пожертвовать своими меркантильными интересами ради будущего страны? Будут ли в украинском государстве реальные, а не остающиеся только на бумаге реформы? Ответов именно на эти вопросы, вероятно, сейчас и ждут в Брюсселе.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев





