 Комментарий: ″Прочь от Москвы″ в исполнении Порошенко | Авторская колонка Сергея Руденко | DW | 23.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сергей Руденко

Комментарий: "Прочь от Москвы" в исполнении Порошенко

Когда президент Украины Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то почему-то совершенно забывает, что эти самые "реваншисты" находятся рядом с ним, пишет Сергей Руденко.

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг, 12 июля 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг, 12 июля 2018 года

Украинский парламент предварительно одобрил поправки к конституции, закрепляющие стратегический курс Украины на вступление в НАТО и ЕС. Это открывает путь к окончательному принятию решения по европейской и евроатлантической интеграции уже на следующей сессии Верховной рады. В пятницу, 23 ноября, президент Петр Порошенко, инициировавший эти поправки, празднует победу. Однако дальнейший внешнеполитический курс Киева будет зависеть от результатов президентских и парламентских выборов, которые пройдут в 2019 году.

Антивирус от "русского мира"

Предварительное принятие поправок к конституции украинские власти воспринимают как победу над Россией. Петр Порошенко уверен, что, закрепляя в конституции неизменность курса на вступление в НАТО и ЕС, Киев шлет послание Москве: мы расстаемся окончательно и бесповоротно. Мол, есть Основной закон, который даже в случае реванша пророссийских сил не позволит им повернуть вектор движения страны на 180 градусов.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Оптимизму президента и его соратников, конечно же, можно только позавидовать. Да и сам Порошенко-оптимист, наверное, с завистью смотрит на Порошенко-пессимиста. Ведь и он сам, и все мы были свидетелями того, как быстро и вероломно менял под себя конституцию тот же Виктор Янукович. В 2010 году Конституционный суд позволил ему вернуть президентскую форму правления вместо парламентско-президентской. Это уже потом заговорили об узурпации власти Януковичем. Но в тот момент большинство политической элиты, в том числе и Петр Порошенко, который был членом правительства Николая Азарова, спокойно восприняли волюнтаризм Януковича.

Поэтому вопрос, смогут ли конституционные нормы о НАТО и ЕС уберечь страну от резких колебаний во внешней политике в случае прихода к власти пророссийских сил, - чисто риторический. К тому же сегодня практически каждый претендент на президентское кресло декларирует необходимость принятия нового Основного закона. А это означает, что срок действия нынешних поправок к конституции может быть ограниченным. И лозунг "прочь от Москвы", который украшает сейчас бигборды Порошенко, на деле может превратиться в банальную предвыборную технологию. Чего не хотелось бы.

Интеграция Киева в НАТО и ЕС: шаг вперед, два назад

Война в Донбассе и аннексия Крыма, конечно же, не оставляют выбора нынешнему руководству Украины. НАТО и ЕС - хороший и эффективный инструмент защиты страны от агрессивной соседки - России. Казалось бы, иного пути у украинского государства попросту нет. Но так думали и раньше - до войны с РФ. В конце 90-х президент Леонид Кучма пытался ускорить процесс присоединения страны к НАТО, но все закончилось после убийства журналиста Георгия Гонгадзе и "кассетного скандала". В середине 2000-х президент Виктор Ющенко декларировал европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, но реализовать свои планы так и не смог в силу субъективных и объективных причин.

Но очевидно одно: каждый раз, когда Киев делал шаг в сторону НАТО и ЕС, на его пути обязательно возникала Москва. Поэтому наивно было бы полагать, что сам факт закрепления в конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию может обезопасить Украину от влияния России. Кремль не намерен сдаваться. А это значит, что в ближайшее время в украинском государстве могут активизироваться противники НАТО и ЕС. Они есть как в парламенте, так и вне его стен. Агенты влияния не скрывают своих взглядов и намерений.

Контекст

Конституционный суд Украины может окончательно закрепить курс страны на членство в ЕС и НАТО. Как и на что повлияет это решение на фоне президентских и парламентских выборов 2019 года? (21.09.2018)

Уровень поддержки украинцами НАТО снижается, свидетельствуют соцопросы. Какие причины этого? Советские догмы, пропаганда внеблокового статуса и разочарование. (13.09.2018)

Законопроект Петра Порошенко о закреплении в конституции Украины стратегического курса на членство в НАТО и ЕС не вызвал в Брюсселе большого энтузиазма даже среди сторонников евроинтеграции Киева. (06.09.2018)

Несмотря на желание Киева, глава Еврокомиссии скептически оценил перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО. О том, что мешает ее полноценной евроинтеграции - Сергей Руденко для DW. (01.09.2017)

Когда президент Порошенко говорит о возможном реванше пророссийских сил, то почему-то совершенно забывает, что эти самые "реваншисты" находятся совсем рядом с ним. Они свободно летают в Москву, скупают украинские телеканалы, встречаются с украинским президентом и демонстрируют полную безнаказанность. Имена лидеров реванша, готовых развернуть страну к России, знают в Украине. Но вот в риторике президента Порошенко они напоминают мифических героев - без имен и фамилий.

Нужна ли Украина НАТО и ЕС?

Как скоро НАТО и ЕС готовы принять Украину в свои ряды, пока не известно. И Североатлантический альянс, и Европейский Союз дали четко понять Киеву - путь к членству в этих организациях лежит через серьезные преобразования внутри самой Украины. Одного лозунга "прочь от Москвы" для НАТО и ЕС недостаточно. Есть четкие критерии, которым должно соответствовать украинское государство. И речь идет не только о его армии, но и о настоящих европейских ценностях.

Выполнить обязательства перед НАТО и Евросоюзом Украине может помешать не только Россия, но и внутриполитическая ситуация в стране. Коррупция в высших эшелонах власти, сложная ситуация с реформированием армии и экономики пока что ставят под сомнение декларации Петра Порошенко. Да, Киев хочет в НАТО и ЕС. Да, альтернативы этому нет. Да, Россия этому противиться.

Но вот готова ли Украина кардинально меняться для того, чтобы ее воспринимали как равную? Готова ли нынешняя политическая элита пожертвовать своими меркантильными интересами ради будущего страны? Будут ли в украинском государстве реальные, а не остающиеся только на бумаге реформы? Ответов именно на эти вопросы, вероятно, сейчас и ждут в Брюсселе.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев



Смотреть видео 03:12
Now live
03:12 мин

Курс Украины в ЕС и НАТО: что думают об изменении Конституции в прифронтовом Мариуполе

Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

Ссылки в интернете

Сергей Руденко в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Курс Украины в ЕС и НАТО: что думают об изменении Конституции в прифронтовом Мариуполе  

План Порошенко вряд ли сработает, или Почему Украину не берут в НАТО и ЕС - DW Новости  

Военные НАТО приняли участие в параде в Киеве  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми по делу Скрипалей  

Комментарий: "Газпром" исправляет ошибку Путина с "Южным потоком"  

Комментарий: Путин и Эрдоган как мастера газового блефа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW