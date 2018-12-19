 Комментарий: Протесты в Венгрии - предчувствие конца премьерства Орбана | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.12.2018

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Мнения

Комментарий: Протесты в Венгрии - предчувствие конца премьерства Орбана

Так называемый "закон о рабстве" заставил выйти на улицу тысячи венгров. Однако наибольшие опасения вызывает то, как на протесты реагирует официальный Будапешт, считает Кено Ферзек.

Протесты в Будапеште, 16 декабря 2018 года

Протесты в Будапеште, 16 декабря 2018 года

Бытует мнение, что, помимо незаурядного властного инстинкта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обладает хорошим чутьем на темы, которые могут сыграть ему на руку. И действительно: за последние несколько лет тому можно найти массу примеров. Самый известный из них - это использование миграционного кризиса в собственных целях. То, как Орбан обыграл эту тему, обеспечило ему рекордную поддержку населения страны и позволило получить инструмент влияния на политику ЕС, который нельзя недооценивать.

Впрочем реакция венгерского правительства на нынешнюю волну протестов в собственной стране заставляет усомниться в политическом чутье Орбана. Тысячи людей ежедневно принимают участие в демонстрациях против так называемого "закона о рабстве", который резко повышает максимально допустимое количество сверхурочных часов работы. Недовольство общественности вызвали и другие антидемократические законы и порядки в стране.

"Агенты Сороса" и "ненавистники христианства"

Хотя сам премьер пока не высказывался на тему демонстраций, его соратники и близкие друзья, а также подконтрольные ему СМИ яростно ополчились на всех, кто выходит на улицу или же в той или иной форме поддерживает протесты. При этом они обзывают протестующих "провокаторами", "агентами Сороса", "иностранными уголовными преступниками", "друзьями мигрантов", "агрессивным меньшинством" и  "ненавистниками христианства и Рождества".

Кено Ферзек

Кено Ферзек

На использование подобных ярлыков должен был дать добро сам Орбан, ведь в Венгрии ни одно мало-мальски значимое событие не происходит без его согласия.

А люди из его ближайшего окружения уж и подавно никогда не станут высказываться публично, пока не будут уверены в том, что их слова совпадут с позицией Орбана по тому или иному вопросу.

Орбан не расстанется с властью добровольно

То, каким образом сторонники Орбана клеймят своих противников, пока лишь еще больше подогревает протесты. Можно с удивлением констатировать, что в абсурдности своих обвинений венгерское правительство превзошло само себя. Но именно в этом и заключается логика системы Орбана. И именно это и вызывает тревогу.

От внимательного наблюдателя не ускользнет тот факт, что Орбан все реже говорит о демократической конкуренции как необходимом условии для всеобщего благосостояния и ответственного, стабильного управления страной. Вместо этого на первый план в его риторике все чаще выходит призрачная борьба жизни и смерти, войны и мира, добра и зла, света и тени.

Контекст

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При этом форма незаметно стала содержанием. Венгерский премьер шаг за шагом ликвидировал механизмы, позволявшие осуществлять контроль над властью, или же, по крайней мере, существенно ограничил их действие.

Венгерское общество радикализируется

Венгерский философ Гашпар Миклош Тамаш уже давно предупреждал о том, что Орбан никогда не расстанется с властью добровольно. Сегодня многие венгры также считают, что их премьера уже нельзя сместить демократическим способом, что это возможно лишь силовым путем.

О подобных настроениях в обществе свидетельствуют и события последних дней. Такого хаоса, как на прошлой неделе в венгерском парламенте, в 2018 году больше не наблюдалось ни в одном другом парламенте стран-членов ЕС. Депутаты освистывали друг друга, блокировали президиум, в зал заседаний ворвались сотрудники службы безопасности, а представители оппозиции покинули парламент в знак протеста.

Надежды на то, что Орбан изменит свой конфронтационный стиль правления, практически нет. И это плохая новость для Венгрии и ее населения: страну, которая еще три десятилетия назад была пионером демократического движения в Восточной Европе, теперь ждет мрачное будущее.

Автор: Кено Ферзек, корреспондент DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Орбан, протесты в Венгрии и при чем тут закон о рабстве?

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Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

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