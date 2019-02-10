Комментарий: Провокатор Трампа в Германии

Из уст Ричарда Гренелла жесткие высказывания звучали неоднократно. Вот и сейчас посол США в Германии вновь заявил о себе: он выразил недовольство проектом федерального бюджета, представленным на этой неделе правительством ФРГ. Тем самым, как он часто делал и ранее, Гренелл представил точку зрения своего шефа, президента США Дональда Трампа.
В чем-то он даже прав: ведь на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году страны-участницы Североатлантического альянса договорились о том, чтобы до 2024 года повысить до двух процентов ВВП расходы на оборону. Но Германия не согласилась играть по этим правилам.
Ведь понятно же: как самый крупный плательщик в НАТО Вашингтон желает уменьшить свои расходы и надеется добиться этой цели за счет того, что такие страны, как Германия, в будущем повысят размеры своих взносов. Некоторые государства, например Польша, покорно поддерживают Трампа в его желании увеличить расходы на оборону. Другие, как Германия, не готовы на это, принимая во внимание свой исторический опыт и обеспокоенность европейских соседей. Теоретически, после увеличения расходов на оборону до двух процентов от ВВП немецкая армия с большим отрывом заняла бы лидирующее место в Европе.
Попытки шантажа со стороны посольства США
Очевидно и то, что своими заявлениями Ричард Гренелл вновь вмешивается во внутреннюю политику Германии, причем так, как это редко делается в дипломатических кругах.
Оливер Саллет
Сразу после своего назначения Гренелл потребовал от немецких предпринимателей прекратить вести дела с Ираном: это не противоречило бы внешнеполитическому курсу Трампа, который разорвал соглашение по иранской ядерной сделке и возобновил санкции в отношении Тегерана. Какую позицию занимает Германия в этом вопросе, послу США в Берлине все равно.
Предприятиям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", Гренелл и вовсе пригрозил санкциями. Дескать, ФРГ должна покупать сжиженный газ у США, так было бы лучше для торговли и бизнеса, считает он. И это, наверное, отчасти правильно, но не для Германии.
Угрозы посла поступают и в адрес правительства ФРГ: если китайский оператор мобильной связи Huawei получит субсидии, участвуя в разработке сетей 5G, США ограничат сотрудничество своих спецслужб с разведкой Германии.
Реагировать на попытки шантажа со стороны американского посла в Берлине означало было для федерального правительства потерять лицо. Фактически все намерения Гренелла оказать воздействие на Германию не завершились успехом. Не секрет, что упреки и обвинения американского посла вызывают раздражение в правительственных кругах ФРГ, а сам он давно изолировался от политического Берлина. Да и коллеги предпочитают держаться от него подальше.
"Одинокий боец Трампа против истеблишмента"
Либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которая сейчас находится в рядах оппозиции, в начале недели спровоцировала скандал, потребовав высылки Гренелла, потому что он "являясь американским дипломатом, ведет себя как комиссар оккупационных сил", заявил представитель СвДП вице-председатель бундестага Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki).
При этом такая эскалация была бы полностью в стиле провокатора Трампа: высылка дипломата, которая получила бы широкую огласку в мировых СМИ под заголовками "Одинокий боец Трампа против истеблишмента" или "Аутсайдер против всемогущих".
Но попытки Гренелла стать "мини-Трампом" не удались. Откуда ему - человеку, который до своего назначения послом не имел опыта работы в дипломатической сфере и который, вероятно, надолго в ней не задержится, знать основы дипломатической кухни?
К Гренеллу нужно относиться как к провокатору и не поддаваться на его уловки. Может быть, такое обращение с послом США станет лакмусовой бумажкой, которая и покажет, в итоге, как вести себя с хозяином Белого дома. Ответ напрашивается сам собой: почаще пропускать его высказывания мимо ушей. Даже когда это очень тяжело дается.
Автор: Оливер Саллет, обозреватель DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
_____________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook| Youtube |Telegram |WhatsApp
Смотрите также:
-
Политика Трампа в карикатурах
Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.
-
Политика Трампа в карикатурах
Президентство как самый убыточный проект Трампа
Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.
-
Политика Трампа в карикатурах
Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой
Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.
-
Политика Трампа в карикатурах
Коротко о геополитике: новый расклад не в пользу России
России Владимира Путина приходится не только примерять на себя новую геополитическую роль, но и выбирать, с кем из старших партнеров ей по пути, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Станет ли Путин союзником Трампа в противостоянии Китаю?
Готовность Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - лишь уловка, чтобы заручиться поддержкой Путина в противостоянии с Китаем, считает карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина
Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.
-
Политика Трампа в карикатурах
Зачем Трамп отправил Болтона в Москву
Советник по нацбезопасности США Джон Болтон обсуждает в Москве возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Карикатурист Сергей Елкин о переживаниях хозяев встречи.
-
Политика Трампа в карикатурах
Как Трамп Путину отмену санкций посулил
Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.
-
Политика Трампа в карикатурах
Трамп под ударом после встречи с Путиным
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Американцы готовят санкционный удар против России
В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Как Трамп американо-российские отношения улучшил
Президент США Дональд Трамп решил пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. О возможной реакции хозяина Кремля - карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Что стало с НАТО после саммита с Трампом
Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию
На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.
-
Политика Трампа в карикатурах
Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет
Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.
-
Политика Трампа в карикатурах
Трамп вносит раскол в G7
Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.
-
Политика Трампа в карикатурах
Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию
Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.
-
Политика Трампа в карикатурах
Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости
Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Встреча Ким Чен Ына и Трампа: с ракетой за пазухой?
Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин о "тайных" аргументах, которыми Ким Чен Ын и Дональд Трамп будут оперировать при встрече.
-
Политика Трампа в карикатурах
Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?
Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.
-
Политика Трампа в карикатурах
Российский след в американской политике
В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.
-
Политика Трампа в карикатурах
Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами
КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.
-
Политика Трампа в карикатурах
Дональд Трамп против CNN
Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо лица. Мировые СМИ уже осудили его действия.
-
Политика Трампа в карикатурах
Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!"
США заявили, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма остаются в силе. Такой "подарок" от Дональда Трампа вряд ли придется по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.
-
Политика Трампа в карикатурах
Что думают о Трампе в Европе
Непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство многих политиков в Европе. Карикатурист Сергей Елкин визуализировал страхи европейцев.
-
Политика Трампа в карикатурах
"Твиттер" Трампа - не воробей
Президент США Дональд Трамп то и дело постит неоднозначные заявления в своем аккаунте в Twitter. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем это может для него обернуться.
-
Политика Трампа в карикатурах
А был ли компромат?
Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?
Автор: Илья Коваль