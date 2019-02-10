 Комментарий: Провокатор Трампа в Германии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 24.03.2019

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Мнения

Комментарий: Провокатор Трампа в Германии

Ричард Гренелл выступает не в роли дипломата. В Германии он лишь отстаивает интересы Трампа и ведет себя как провокатор. И обращаться с ним нужно именно так, считает Оливер Саллет.

Ричард Гренелл

Ричард Гренелл

Из уст Ричарда Гренелла жесткие высказывания звучали неоднократно. Вот и сейчас посол США в Германии вновь заявил о себе: он выразил недовольство проектом федерального бюджета, представленным на этой неделе правительством ФРГ. Тем самым, как он часто делал и ранее, Гренелл представил точку зрения своего шефа, президента США Дональда Трампа.

В чем-то он даже прав: ведь на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году страны-участницы Североатлантического альянса договорились о том, чтобы до 2024 года повысить до двух процентов ВВП расходы на оборону. Но Германия не согласилась играть по этим правилам.

Ведь понятно же: как самый крупный плательщик в НАТО Вашингтон желает уменьшить свои расходы и надеется добиться этой цели за счет того, что такие страны, как Германия, в будущем повысят размеры своих взносов. Некоторые государства, например Польша, покорно поддерживают Трампа в его желании увеличить расходы на оборону. Другие, как Германия, не готовы на это, принимая во внимание свой исторический опыт и обеспокоенность европейских соседей. Теоретически, после увеличения расходов на оборону до двух процентов от ВВП немецкая армия с большим отрывом заняла бы лидирующее место в Европе.

Попытки шантажа со стороны посольства США

Очевидно и то, что своими заявлениями Ричард Гренелл вновь вмешивается во внутреннюю политику Германии, причем так, как это редко делается в дипломатических кругах.

Оливер Саллет

Оливер Саллет

Сразу после своего назначения Гренелл потребовал от немецких предпринимателей прекратить вести дела с Ираном: это не противоречило бы внешнеполитическому курсу Трампа, который разорвал соглашение по иранской ядерной сделке и возобновил санкции в отношении Тегерана. Какую позицию занимает Германия в этом вопросе, послу США в Берлине все равно.

Предприятиям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", Гренелл и вовсе пригрозил санкциями. Дескать, ФРГ должна покупать сжиженный газ у США, так было бы лучше для торговли и бизнеса, считает он. И это, наверное, отчасти правильно, но не для Германии.

Угрозы посла поступают и в адрес правительства ФРГ: если китайский оператор мобильной связи Huawei получит субсидии, участвуя в разработке сетей 5G, США ограничат сотрудничество своих спецслужб с разведкой Германии.

Реагировать на попытки шантажа со стороны американского посла в Берлине означало было для федерального правительства потерять лицо. Фактически все намерения Гренелла оказать воздействие на Германию не завершились успехом. Не секрет, что упреки и обвинения американского посла вызывают раздражение в правительственных кругах ФРГ, а сам он давно изолировался от политического Берлина. Да и коллеги предпочитают держаться от него подальше.

"Одинокий боец Трампа против истеблишмента"

Либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которая сейчас находится в рядах оппозиции, в начале недели спровоцировала скандал, потребовав высылки Гренелла, потому что он "являясь американским дипломатом, ведет себя как комиссар оккупационных сил", заявил представитель СвДП вице-председатель бундестага Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki).

Контекст

Канцлер Германии выступила в защиту бюджетных планов министра финансов ФРГ после критики посла США, упрекавшего Берлин в недостаточных расходах на оборонные нужды. (19.03.2019)

США напоминают Германии, что сейчас не время для ослабления НАТО, заявил Ричард Гренелл. Ранее Берлин выразил готовность увеличить оборонные расходы до 1,5% ВВП. (10.02.2019)

По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, посол США в Германии уже не впервые пытается осуществлять давление на немецкий бизнес. (14.01.2019)

Американский посол ведет себя как "комиссар оккупационных войск" и должен быть объявлен персоной нон грата. Так заявил видный представитель немецкой оппозиции Вольфганг Кубикки. (19.03.2019)

При этом такая эскалация была бы полностью в стиле провокатора Трампа: высылка дипломата, которая получила бы широкую огласку в мировых СМИ под заголовками "Одинокий боец Трампа против истеблишмента" или "Аутсайдер против всемогущих".

Но попытки Гренелла стать "мини-Трампом" не удались. Откуда ему - человеку, который до своего назначения послом не имел опыта работы в дипломатической сфере и который, вероятно, надолго в ней не задержится, знать основы дипломатической кухни?

К Гренеллу нужно относиться как к провокатору и не поддаваться на его уловки. Может быть, такое обращение с послом США станет лакмусовой бумажкой, которая и покажет, в итоге, как вести себя с хозяином Белого дома. Ответ напрашивается сам собой: почаще пропускать его высказывания мимо ушей. Даже когда это очень тяжело дается.

Автор: Оливер Саллет, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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