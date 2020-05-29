Комментарий: Проблема Зеленского - Аваков и нереформированная полиция

Отсутствие реакции Владимира Зеленского на полицейский беспредел в украинском городке Кагарлык говорит о слабости президента, которая может ему дорого обойтись, считает Сергей Руденко.
Скандал в Кагарлыке, где полицейские избили и изнасиловали 26-летнюю женщину прямо в местном участке полиции, ставит крест на реформах в МВД. Трагедия в небольшом городке, что в восьмидесяти километрах от Киева, по идее, должна была поставить точку в карьере не только насильников, но и высшего полицейского начальства. Однако за пять дней, минувших после трагедии в Кагарлыке, руководство МВД остается при должностях.
Парламентская фракция "Голос" настаивает на отставке министра внутренних дел и главы Нацполиции. А президент Зеленский делает вид, что эта история его не касается. Отсутствие адекватной реакции главы государства на полицейский беспредел в Кагарлыке свидетельствует о его слабости.
Разбитая дубинкой витрина реформы украинской полиции
Пять лет назад с большой помпой в Украине запустили реформу тогдашней милиции. Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, имевшие опыт аналогичных преобразований в Грузии, были приглашены на работу в Киев. Они взялись за перестройку правоохранительной системы Украины, получившей тяжелое наследие времен СССР. Первые шаги по созданию Национальной полиции Украины и набор туда новых сотрудников, с которыми украинцы считали за честь сделать селфи на улице, давали надежду, что в стране наконец-то появилась структура, которая может защищать людей и ее уже не надо бояться.
Деканоидзе была настроена на масштабное реформирование МВД, на лишение должностей дискредитировавших себя офицеров и построение эффективной правоохранительной структуры. Но все ее усилия наталкивались на противодействие системы. Бывшие милиционеры, не прошедшие переаттестацию, через суды восстанавливались в должностях, на местах происходили косметические кадровые изменения, а полиция ничем особым не отличалась от милиции. В итоге в ноябре 2016 года Хатия Деканоидзе ушла в отставку, заявив о вмешательстве политиков в работу полиции.
С уходом Згуладзе и Деканоидзе стало окончательно понятно: система, созданная еще в СССР и модернизированная во времена независимой Украины, оказалась прочнее, нежели это казалось реформаторам. Дубинка в руках тех, кто всегда себя считал выше общества, прошлась и по витрине реформ в МВД. Коррупция в полиции не исчезла, крышевание бизнеса - тоже, издевательства и насилие - тем более. МВД Украины было и остается одной из самых крупных силовых структур в стране - более 150 тысяч сотрудников, подчиненных одному человеку - Арсену Авакову. Министру, с влиянием которого сопоставимо влияние разве что только самого президента. Да и то не факт.
"Вечный министр" Аваков
Аваков обладает уникальной способностью политического выживания. Вот уже шестой год он остается главой МВД. Арсен Борисович пережил на этом посту четырех премьеров и пять правительств. Попытки Петра Порошенко укротить Авакова не увенчались успехом: тот был и остается политическим тяжеловесом в Украине. Шутка ли, в его подчинении Нацполиция, Нацгвардия, Госслужбы по чрезвычайным положениям и по миграционным вопросам. Всесильность главы МВД это не политические байки, а реальность, с которой вынужден считаться и Владимир Зеленский.
Во многом благодаря именно Авакову нынешний президент смог победить на выборах 2019 года. Если бы не позиция Арсена Борисовича, кинувшегося рушить избирательные "сетки" команды Порошенко, не известно, чем бы выборы закончились для Зеленского. После своей победы Владимир Александрович вынужден был оставить Авакова в министерском кресле, несмотря на все декларации о необходимости прихода новых лиц во власть. Глава МВД прекрасно осознает, что в условиях кадровой чехарды в окружении Зеленского его позиции незыблемы.
Министр внутренних дел, похоже, уже и сам уверовал в свою уникальность и всесильность. Но громадная власть, как известно, требует и огромной ответственности. К ней Аваков, похоже, не готов. Что еще раз подтвердила трагедия в Кагарлыке. В критической ситуации всесильный министр спрятался за свое ближайшее окружение. Пытки, избиение и насилие прямо в полицейском участке, к сожалению, не стали поводом для публичных извинений со стороны Авакова. Не говоря уже о заявлении об отставке. Арсен Борисович хочет и дальше выглядеть всемогущим, а не жалким и просящим пощады у президента.
Врадиевка Зеленского
Трагедия в Кагарлыке очень похожа на историю семилетней давности, случившуюся в поселке Врадиевка Николаевской области. Тогда попытка прокуратуры "отмазать" капитана и старшего лейтенанта милиции, которые совершили групповое изнасилование и едва не убили свою жертву, привели к массовым протестам в регионе и в Киеве. Собственно, с этого в 2013 году и началось падение режима Виктора Януковича. Нынешний замминистра МВД Антон Геращенко убеждает, что не стоит сравнивать Кагарлык с Врадиевкой, потому что полицейских-насильников никто не спасает от ответственности. Местный отдел полиции расформирован, подозреваемые в СИЗО, остальных офицеров ждет переаттестация. Мол, чего еще надо?
Украинцы же в 2020-м, как и в 2013-м, требует справедливости. И, прежде всего, в отношении тех, кто наделен властью и преступает закон. Год назад под Киевом от пули полицейских погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлялов, игравший на детской площадке. Подозреваемые недавно вышли на свободу под залог. А вот обвиняемые ведомством Авакова в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко и участник конфликта в Донбассе Андрей Антоненко до сих пор в СИЗО. Хотя доказательства МВД выглядят не очень убедительными. И все вроде бы равны перед законом, но кто-то, оказывается, все же равнее других.
Молчание Авакова в истории с Кагарлыком объяснимо - он не хочет брать на себя ответственность за подчиненных, преступивших закон. Отсутствие же реакции Зеленского - попытка избежать ответственности уже за действия Авакова. Да, Кагарлык это - не Врадиевка, а Зеленский - не Янукович. Но Владимиру Александровичу все же придется отвечать за главу МВД. Без малого год назад он оставил Авакова в правительстве под свою личную ответственность. И эта ответственность требует оценки действий или бездействия министра. Отсутствие оной свидетельствует о слабости Зеленского, которая в итоге будет очень дорого ему стоить. Поскольку весь тот негатив, который и далее будет аккумулировать не до конца реформированное МВД, ляжет и на президента. И с таким багажом ему нечего и мечтать о втором президентском сроке.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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