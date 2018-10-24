Комментарий: Присуждение премии Сахарова Сенцову - четкий сигнал Кремлю

Олег Сенцов получит премию имени Андрея Сахарова за достижения в защите прав человека и свободы мнений, одну из высших наград, существующих в Европе. Украинский режиссер отстаивает правду с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, нарушив международное право. Но премия также напоминает и о том, что в российских тюрьмах, помимо Сенцова, по политическим причинам находятся еще почти 70 украинцев.

О российской аннексии Крыма все сказано ясно

На момент своего задержания четыре года назад Олег Сенцов был почти неизвестен широкой общественности в качестве режиссера. Но процесс против него и несоразмерное наказание в 20 лет лишения свободы, назначенное в 2015 году за мнимую террористическую деятельность, превратили Сенцова в символическую жертву политически мотивированной российской юстиции, которая может обрушиться на каждого, кто осуждает российскую агрессию против Украины.

Бернд Йоханн

В ответ Сенцов продемонстрировал непоколебимость. Украинец, кажется, понимает, что, с точки зрения Кремля, таких людей, как он, не может быть просто потому, что их не должно быть. Людей, не признающих аннексию Крыма, а тем самым защищающих право на свободу выражения мнений. Правоту Олега Сенцова подтверждает развитие событий на украинском полуострове после аннексии. Сегодня ни представители крымско-татарского меньшинства, ни тем более те жители Крыма, которые до сих пор считают его частью Украины, не осмеливаются и рта раскрыть.

Но Сенцов не намерен молчать. Даже в российской колонии за полярным кругом звучит его голос, осуждающий пренебрежение правами человека и их подавление. Настаивая на своей позиции, в начале года и прошедшим летом Олег Сенцов решил использовать в равной степени радикальное и отчаянное средство: он начал голодовку, желая таким образом добиться освобождения всех украинских политзаключенных в России. Голодовка продлилась 145 дней, а потом была прекращена, к счастью, без угрозы для жизни Сенцова.

В жерновах российско-украинского конфликта

Пока неясно, сможет ли Олег Сенцов полностью восстановить здоровье, преодолевая последствия голодовки. В любом случае его родственники и друзья обеспокоены. Как указывают они в своих публичных заявлениях, длительный недостаток питания сказался на функционировании внутренних органов заключенного.

И никто не знает точно, как он себя чувствует в настоящее время. Российские власти хранят молчание. Свидания с Сенцовым практически невозможны даже для адвоката и членов семьи. Остается лишь гадать, сможет ли Сенцов принять премию имени Сахарова, церемония вручения которой состоится в Страсбурге в декабре.

Вот почему решение Европейского парламента о присуждении премии Сенцову - это четкий сигнал российскому руководству. Совершенно недвусмысленно европейские депутаты требуют освобождения Сенцова, также как и остальных украинцев, ставших политическими заключенными.

До сих пор российская сторона ни разу не показала ни малейшей готовности двигаться в этом направлении. А между тем выходом могло бы стать помилование, подписанное президентом РФ. Кроме того, обмен пленными с Украиной также был бы возможной опцией.

Дело в том, что не только в России, но и в Украине есть люди, которые оказались в заключении при не вполне проясненных обстоятельствах. Не приходится сомневаться в том, что они оказались в жерновах российско-украинского конфликта. И обе стороны могли бы приложить более решительные усилия в поисках гуманного решения проблемы. Символ надежды на это - судьба Олега Сенцова.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

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