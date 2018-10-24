 Комментарий: Присуждение премии Сахарова Сенцову - четкий сигнал Кремлю | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 25.10.2018

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Мнения

Комментарий: Присуждение премии Сахарова Сенцову - четкий сигнал Кремлю

Наградив премией имени Андрея Сахарова режиссера Олега Сенцова, Европарламент требует от Москвы освободить всех украинских политзаключенных, считает Бернд Йоханн.

Лицо Олега Сенцова за решеткой

Олег Сенцов получит премию имени Андрея Сахарова за достижения в защите прав человека и свободы мнений, одну из высших наград, существующих в Европе. Украинский режиссер отстаивает правду с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, нарушив международное право. Но премия также напоминает и о том, что в российских тюрьмах, помимо Сенцова, по политическим причинам находятся еще почти 70 украинцев.

О российской аннексии Крыма все сказано ясно

На момент своего задержания четыре года назад Олег Сенцов был почти неизвестен широкой общественности в качестве режиссера. Но процесс против него и несоразмерное наказание в 20 лет лишения свободы, назначенное в 2015 году за мнимую террористическую деятельность, превратили Сенцова в символическую жертву политически мотивированной российской юстиции, которая может обрушиться на каждого, кто осуждает российскую агрессию против Украины.

Бернд Йоханн

Бернд Йоханн

В ответ Сенцов продемонстрировал непоколебимость. Украинец, кажется, понимает, что, с точки зрения Кремля, таких людей, как он, не может быть просто потому, что их не должно быть. Людей, не признающих аннексию Крыма, а тем самым защищающих право на свободу выражения мнений. Правоту Олега Сенцова подтверждает  развитие событий на украинском полуострове после аннексии. Сегодня ни представители крымско-татарского меньшинства, ни тем более те жители Крыма, которые до сих пор считают его частью Украины, не осмеливаются и рта раскрыть.

Но Сенцов не намерен молчать. Даже в российской колонии за полярным кругом звучит его голос, осуждающий пренебрежение правами человека и их подавление. Настаивая на своей позиции, в начале года и прошедшим летом Олег Сенцов решил использовать в равной степени радикальное и отчаянное средство: он начал голодовку, желая таким образом добиться освобождения всех украинских политзаключенных в России. Голодовка продлилась 145 дней, а потом была прекращена, к счастью, без угрозы для жизни Сенцова.

В жерновах российско-украинского конфликта

Пока неясно, сможет ли Олег Сенцов полностью восстановить здоровье, преодолевая последствия голодовки. В любом случае его родственники и друзья обеспокоены. Как указывают они в своих публичных заявлениях, длительный недостаток питания сказался на функционировании внутренних органов заключенного.

Контекст

Российские власти едва ли освободят украинского режиссера Сенцова, потому что больше всего боятся показать слабость, пишет Константин Эггерт. (29.09.2018)

Евгений Панов, осужденный в аннексированном Крыму по делу "украинских диверсантов", не будет просить Путина о своем помиловании и не надеется на обмен. История украинца, ставшего "узником Кремля". (09.09.2018)

Правозащитную премию Европейского парламента получит осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов. (25.10.2018)

По словам Натальи Каплан, украинский режиссер находится в реанимации больницы в Лабытнанги, состояние его здоровья очень подорвано, "никто не может сказать, выживет ли" он. (16.10.2018)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал DW о своих попытках сдвинуть с мертвой точки переговоры с Москвой об урегулировании конфликта в Донбассе. (12.09.2018)

И никто не знает точно, как он себя чувствует в настоящее время. Российские власти хранят молчание. Свидания с Сенцовым практически невозможны даже для адвоката и членов семьи. Остается лишь гадать, сможет ли Сенцов принять премию имени Сахарова, церемония вручения которой состоится в Страсбурге в декабре.

Вот почему решение Европейского парламента о присуждении премии Сенцову - это четкий сигнал российскому руководству. Совершенно недвусмысленно европейские депутаты требуют освобождения Сенцова, также как и остальных украинцев, ставших политическими заключенными.

До сих пор российская сторона ни разу не показала ни малейшей готовности двигаться в этом направлении. А между тем выходом могло бы стать помилование, подписанное президентом РФ. Кроме того, обмен пленными с Украиной также был бы возможной опцией.

Дело в том, что не только в России, но и в Украине есть люди, которые оказались в заключении при не вполне проясненных обстоятельствах. Не приходится сомневаться в том, что они оказались в жерновах российско-украинского конфликта. И обе стороны могли бы приложить более решительные усилия в поисках гуманного решения проблемы. Символ надежды на это - судьба Олега Сенцова.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Олег Сенцов удостоен премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Европарламент и ранее выражал солидарность с украинским режиссером, приняв в июне резолюцию с требованием об освобождении его из российской тюрьмы. В поддержку Сенцова высказывались и многие другие крупные организации и деятели культуры.

  • Жюри Венецианского фестиваля

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Жюри Венецианского фестиваля

    В сентябре 2018 года за освобождение украинского режиссера выступило жюри 75-го Венецианского кинофестиваля (на фото) во главе с двукратным обладателем "Оскара" Гильермо Дель Торо. Сенцова "заключили в тюрьму и подвергли пыткам... после суда, который явно не уважал право на защиту", говорилось в письме. Среди членов жюри были также английская актриса Наоми Уоттс и австрийский актер Кристоф Вальц.

  • мэр Парижа Анна Идальго

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  • Арлем Дезир

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

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  • Стивен Кинг

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018

    Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

  • Джонни Депп и Олег Сенцов

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Проект при участии Джонни Деппа

    В конце 2016 года звезда Голливуда Джонни Депп поучаствовал в кампании "Заключены в тюрьму за искусство". В ее рамках он сфотографировался для футболки с призывом "Освободите Олега Сенцова! Искусство - это не преступление".

  • Светлана Алексиевич

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    "Олег, живи!"

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

  • Жан-Люк Годар

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Французские деятели искусства

    В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

  • Джонатан Литтелл

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Эстафетная голодовка в Париже

    Во второй половине сентября перед зданием посольства РФ в Париже активисты и деятели искусства проводили поочередную голодовку, сменяя друг друга каждые 24 часа. Поучаствовал в ней и лауреат Гонкуровской премии американо-французский писатель Джонатан Литтелл (на фото). "Цель наших акций - поднять политическую цену смерти Олега Сенцова", - рассказал он в интервью DW.

  • Арт Шпигельман

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Лауреаты Пулитцера и Букера

    Июньское обращение американского ПЕН-центра за освобождение Олега Сенцова подписали порядка 50 деятелей культуры. Среди них - лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди и лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман (на фото).

  • Андрей Звягинцев

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину

    Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак.

    Автор: Илья Коваль


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Олег Сенцов: 100 дней голодовки

Контекст

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

Как всемирно известные деятели культуры выступают в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. (25.10.2018)  

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Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

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Правозащитную премию Европейского парламента получит осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов.

Rostow am Don Oleg Senzow Gerichtsverhandlung

Олег Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова 13.09.2018

Кандидатуру украинского режиссера предложила фракция Европейской народной партии в Европарламенте. С 14 мая Сенцов продолжает голодовку в российской колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

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