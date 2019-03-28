Комментарий: Претензии РФ к Facebook - во благо не пользователей, а власти

Разговоры о том, что на территории России могут заблокировать Facebook и Twitter, идут уже не первый год, начавшись почти сразу после "арабской весны", в которой интернет, как считается, сыграл важную роль, прежде всего в координации действий тех, кто выступал против авторитарных режимов.

За эти годы дело дошло пока лишь до мирового суда (административное дело в отношении Facebook в мировом суде Москвы. - Ред.), который рассматривает вопрос о возможном вынесении смехотворного штрафа на сумму до 5 тысяч рублей. Если судить только по этому показателю, то в России власти гораздо лояльнее относятся к Facebook, чем в Европе и США - там идут процессы, чреватые многомиллионными, а то и миллиардными потерями для соцсети. Но разница в другом - в том, чьи интересы отстаивают в ходе этих процессов.

Ни мира, ни войны

В России, в соответствии с принятым несколько лет назад законом, власти требуют от иностранных сервисов перенести данные российских пользователей на серверы, находящиеся на территории РФ. Однако работает этот закон скорее чисто декларативно: некоторые иностранные компании заявили, что данные локализованы, хотя проверить это не представляется возможным. Более того, даже чисто теоретически непонятно, по каким критериям выделяются данные именно российских граждан, ведь паспортов при регистрации сервисы, как правило, не спрашивают.

Александр Плющев

Крупнейшие зарубежные сервисы - Twitter и Facebook - все эти годы весьма эффективно вели политику "ни войны, ни мира". Они не отвечали отказом, но и данных не предоставляли. Соглашались на переговоры с Роскомнадзором, но об их результатах ничего не сообщалось. Это вполне устраивало российских чиновников, поскольку позволяло им долгое время создавать видимость работы и собственной значимости. И так может продолжаться сколь угодно долго, до тех пор, пока не будет принято принципиальное решение блокировать иностранные сервисы. И тогда все будет наоборот: не помогут никакие переговоры, и локализация не спасет.

Россия толерантная к соцсетям?

Очевидно, что до сих пор такого решения принято не было. И хотя после целой череды событий - от Крыма до отравления Скрипалей - Москва, кажется, не боится никаких имиджевых потерь, блокирование Facebook и Twitter приведет к крайне неприятному для властей резонансу во всем мире. При всем закручивании гаек ограничения в Рунете пока не доходили до уровня Китая или Ирана. Возможно, сдерживающим фактором было и то, что российские власти сами не прочь время от времени использовать силу Facebook и Twitter в своих целях. Ну, и пример неудачной блокировки Telegram тоже перед глазами - если справилась маленькая компания, то уж большая как-нибудь тоже к россиянам прорвется, а множить позор не хочется никому.

Что же, выходит, в России гораздо более толерантно относятся к интернет-гигантам, которые (особенно Facebook) буквально завалены исками и проверками в США и Европе? В каком-то смысле - да. И вообще-то россияне должны были бы требовать от своих властей более строгого подхода к соцсетям в плане их обращения с персональными данными. Впрочем, люди, слава богу, предпочитают не обращать на эту проблему внимания, понимая, что максимум, чего они от таких властей могут добиться, - это блокировка сервиса, а это никому из пользователей уж точно не нужно.

Принципиальное различие - отношение к личным данным

Различия в требованиях к соцсетям принципиальны: в России, по сути, требуют обеспечить условия для доступа государства к данным пользователей, а в США и Европе - охранять эти данные, не допускать их утечек, ограничивать их коммерческое использование и т.д. Очевидно, что и россияне страдают от всех этих проблем, но исков к Facebook российское государство в их защиту не предъявляет.

Так происходит потому, что сами по себе интересы и права пользователей мало волнуют государство. Вот если они могут служить поводом для требований обеспечить доступ спецслужб (а перенос данных на российские серверы - это, по сути, оно и есть) - тогда совсем другое дело. Российские власти сами весьма вольно обращаются с персональными данными своих граждан - различные "утекшие" базы продаются в интернете, так что вряд ли стоит ждать от них помощи от утечек в соцсетях.

Практически в любой стране мира власти отстают от развития технологий. И попытки привести их в соответствие с законами обычно выглядят запоздалыми, не слишком эффективными, а бывает, что и просто вредными. Общество должно иметь возможность влиять на сервисы, устанавливающие свою версию цензуры для пользователей. Особенно это касается тех, кто имеет фактически монопольное положение в этом сегменте, поскольку отсутствие конкуренции не позволяет выправить ситуацию естественным путем.

Здесь-то на страже интересов пользователей и должно выступать государство, которое, очевидно, к такой роли пока не готово, причем где бы то ни было. В России же государство не просто запаздывает, оно принципиально идет совсем в другую сторону.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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