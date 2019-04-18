Комментарий: Президент Сербии Вучич остался в 90-х

Сербский президент Александар Вучич объявил, что в ближайшую пятницу, 19 апреля, на улицы Белграда выйдет "в 15 раз больше человек, чем выводила оппозиция", имея в виду крупную акцию протеста, состоявшуюся 13 апреля в столице страны. Проправительственная акция соберет, по "предварительной оценке" Вучича, 130 тысяч человек и станет крупнейшей за последние полвека. Возглавляемая Вучичем Сербская прогрессивная партия (СПП) уже несколько месяцев проводит пропрезидентское турне по городам страны. Кто же те люди, которые беспрекословно следуют за лидером страны, обеспечивая ему абсолютное большинство?

Как объясняет Зоран Гаврилович, руководитель Бюро социологических исследований (BIRODI), среднестатистическому стороннику Вучича не менее 45 лет, у него среднее или начальное образование, он живет в менее обеспеченных южных и восточных регионах страны, чаще - на окраинах городов. В Белграде Вучич повторит то, что он уже говорил в провинции своим последователям: оппозиция состоит из "олигархов, фашистов и преступников". Сам же Вучич якобы представляет "порядочную" Сербию.

Вучич ставит оппонентов на грань госизмены

Во время совещания верхушки СПП, которое транслировалось по всей стране, Вучич не оставил сомнений в том, кого считает хозяином положения. Он предупредил оппозицию: любая попытка воспрепятствовать жителям регионов в пятничной поездке в Белград будет наказана. Перед партийным руководством Вучич вел себя воинственно и неуважительно. Как и ранее он связал оппозиционных демонстрантов с проалбанскими политиками в Косово. Враги Сербии хотят поставить под угрозу ее стабильность, полагает Вучич.

Драгослав Дедович

По поводу предстоящей встрече в Берлине, на которую под патронажем канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и французского президента Эмманюэля Макрона соберутся западнобалканские политики, Вучич сказал так: "Там нас не ждет ничего хорошего". Вучич ожидает давления по вопросу признания Сербией Косово. По его словам, Запад поддерживает и "внутренние элементы", то есть оппозиционеров и протестующих, которые позволят Западу "приблизиться к этой цели". Таким образом президент ставит своих политических соперников на грань госизмены.

Эта речь была генеральной репетицией перед тем, что произойдет в пятницу. Вучич одновременно демонстрирует силу многим противникам: политикам в Приштине, Западу, оппозиционным "фашистам", которых спонсируют "олигархи". Массам это понравится. Кроме того, местными СМИ муссируется акция молодых сторонников СПП с севера Косово: 27 косовских сербов пешком идут сотни километров до Белграда. Таким образом они хотят засвидетельствовать преданность местного сербского населения Вучичу и Сербии как государству. Сам президент обещал им на пятничной акции почетные места рядом с собой.

Оппозиция обвиняет президента Сербии в антидемократических методах

Высказывания сербского президента нравятся его сторонникам. Избиратели Вучича в основном получают информацию от двух телеканалов: общественно-правового RTS и частного TV Pink. Абсолютная лояльность президенту в новостных выпусках обоих этих телеканалов - нечто само собой разумеющееся. TV Pink, канал, в сетке вещания которого доминирует развлекательный контент, часами дает эфир близким правительству "аналитикам". Камеры отслеживают каждый шаг руководства страны. "Постоянные зрители лояльных властям телеканалов, прежде всего TV Pink, - электорат Вучича. Существует зависимость между частым просмотром Pink и голосованием за правящую партию", - резюмирует социолог Гаврилович. опираясь на результаты многих исследований.

С декабря 2018 года жители Сербии принимают участие в уличных акциях против Вучича. Его обвиняют в ограничении свободы прессы и антидемократических методах. В минувшую субботу, 13 апреля, тысячи людей потребовали отставки президента, свободы для СМИ и справедливых условий для проведения выборов.

Стороны расходятся в оценке количества участников. Вучич говорит о 7500 собравшихся. Один из оппозиционеров упоминает 100 тысяч. Немецкое издание Der Spiegel дает скромную оценку: 10 тысяч. Российские и американские СМИ пишут о 50 тысячах собравшихся. Однако в любом случае на площади перед сербским парламентом людей было больше, чем хотелось бы правительству, и меньше, чем надеялась оппозиция.

Социолог Слободан Цвейич пришел к выводу в одном из своих исследовании, что более образованные слои населения, которые общаются посредством интернета, выходят на улицы, будучи обеспокоенными судьбой сербской демократии. "Участники протеста - хорошо образованные городские жители", - констатирует Цвейич.

Вучич мстит интеллигенции?

С едва ли скрываемым высокомерием в адрес протестующих Вучич от имени своих преданных избирателей мстит интеллигенции за маргинализацию обедневших слоев населения. Для многих в Сербии в новом тысячелетии последствия прихода дикого капитализма оказались более глубокими и болезненным, чем разочарование от кровавых девяностых с их войнами.

В пятницу Вучич вновь обратится к своим сторонникам и благодаря телетрансляции достигнет еще более сильного эффекта, ощутимого по всей стране. Однако в подобной демонстрации силы - несмотря на ее масштаб - нет ничего нового. Автократ Слободан Милошевич в свое время отвечал на все кризисы "митингами" - многотысячными маршами сторонников.

Несмотря на лозунги об устремленности в будущее, очевидно, что Вучич ментально укоренен в 90-х, когда занимал пост министра информации в коалиционном правительстве, возглавляемом соцпартией Милошевича. Вучич оскорбляет оппозиционеров, отказывается говорить с ними, но при этом призывает сербов к единству и диалогу. Но он знает, что делает - Путин, Трамп, Эрдоган и Орбан показали пример.

Автор: Драгослав Дедович, руководитель сербской редакции DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Европа делает выбор 2017 год проходит в Европе под знаком выборов. Сразу в шести странах-членах ЕС обновится состав парламента, в трех государствах выбирают новых президентов. Голосования проходят также в двух странах-кандидатах на вступление в Евросоюз. DW подводит итоги уже прошедших выборов и рассказывает о главных интригах предстоящих.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Мартовские выборы в Нидерландах На парламентских выборах в Нидерландах 15 марта победила праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром Марком Рютте: ее результат составил 21,3 процента голосов. В то же время основного оппонента партии Рютте - правопопулистскую Партию свободы Герта Вилдерса (фото) - поддержали лишь 13,1 процента избирателей.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Коалиция без Вилдерса Марк Рютте расценил итоги выборов как победу над популизмом. "После Brexit и выборов в США Нидерланды сказали "стоп" фальшивой сущности популистов", - заявил голландский премьер. В стране продолжаются переговоры по формированию коалиции. Ожидается, что, помимо победителя выборов, в нее войдут еще три партии. Союз с Вилдерсом Рютте исключил.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Очередные досрочные 26 марта в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы - в третий раз за последние 5 лет. Их победителем стала проевропейская партия ГЕРБ экс-премьера страны Бойко Борисова, набрав 32 процента. За пророссийскую Болгарскую социалистическую партию проголосовали 27 процентов избирателей. Лидер социалистов Корнелия Нинова признала свое поражение и поздравила соперников.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Из премьера - в президенты Победителем президентских выборов в Сербии, прошедших 2 апреля, стал действующий премьер-министр страны Александар Вучич. Ему удалось набрать 55 процентов голосов. После объявления результатов голосования тысячи граждан вышли на улицы Белграда. Демонстранты опасаются, что победа Вучича грозит стране установлением диктатуры. С 2012 года Сербия является кандидатом на вступление в ЕС.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Президент Республики Выборы нового президента Франции проходили в два тура - 23 апреля и 7 мая. Как и предсказывали социологи, во второй раунд голосования вышли лидер независимого движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон и глава правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В мае Макрон одержал над своей соперницей убедительную победу.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Досрочные выборы в Великобритании 8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. С инициативой их проведения в середине апреля выступила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, оппозиция препятствует процессу выхода Соединенного Королевства из ЕС. Мэй надеялась получить в парламенте еще больше мест для консерваторов и укрепить позиции Лондона на переговорах по Brexit. Но в итоге консерваторы утратили большинство.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Коалиция Макрона побеждает во Франции 18 июня во Франции прошел второй тур парламентских выборов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона одержала безоговорочную победу. Движение "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получило 331 место в Национальном собрании.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Предвыборная борьба по-албански В Албании (страна-кандидат на вступление в ЕС) парламентские выборы намечены на 25 июня. Предвыборная борьба здесь сопровождается многотысячными акциями протеста под флагами оппозиционной Демократической партии, которая обвиняет правящих социалистов в коррупции и намерении манипулировать исходом грядущего голосования. При этом обе главные политические силы страны выступают за проевропейский курс.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Соперник Меркель В ФРГ за пост канцлера 24 сентября поспорят представители партий, входящих в действующую правительственную коалицию. Согласно опросам, социал-демократы после выдвижения кандидатом в канцлеры Мартина Шульца (на фото с Меркель) котируются ниже партии нынешней главы немецкого правительства Ангелы Меркель. За нее сейчас проголосовали бы 53 процента, а рейтинг Шульца составляет чуть выше 29 процентов.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Не альтернатива? Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", о которой в начале года говорили, что она могла бы сформировать третью по величине фракцию в бундестаге, стремительно сдает свои позиции. Ее рейтинг, в прошлом году достигавший 15 процентов, упал к середине 2017 года до 9 процентов.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Перемена мест слагаемых в Чехии? Сейчас в проевропейское правительство Чехии, возглавляемое социал-демократами, входят еще две партии - политическое движение "АНО" и христианские демократы. На октябрьских парламентских выборах социологи предсказывают победу "АНО" (около 30%), которая тогда сможет выдвинуть своего премьер-министра. Это движение не имеет четкой идеологии, но в Европарламенте входит во фракцию либералов.

Европейский выбор, или год голосований в ЕС Представительские президенты В текущем году будут избраны также новые президенты Венгрии и Словении. Впрочем, обе эти страны Евросоюза являются парламентскими республиками, в которых глава государства имеет в основном представительские функции. В феврале новым президентом ФРГ стал Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Автор: Илья Коваль

