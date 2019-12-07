Комментарий: Предупреждение Зеленскому перед саммитом в Париже

8 декабря, в канун встречи в Париже "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии и Франции по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. - Ред.), около десяти тысяч украинцев собрались на Майдане в Киеве на вече "Красные линии для Зеленского". Вечером того же дня у здания администрации президента появились пикеты участников акции "Движение сопротивления капитуляции". Организаторы обеих акций заявили, что таким образом они решили поддержать украинского президента перед встречей с Макроном, Меркель и Путиным. Мол, именно Майдан позволит Зеленскому сказать решительное "нет" Путину. Хотя, очевидно: многотысячный митинг дает, прежде всего, Владимиру Зеленскому четкое понимание того, чем может закончиться для него саммит в "нормандском формате" - Майданом.

Майдан - напоминание президенту Зеленскому

Получив 73 процента поддержки избирателей на президентских выборах весной этого года, Владимир Зеленский, наверняка, и не думал о том, что уже через несколько месяцев против политики, проводимой им на посту главы государства, украинцы будут неоднократно протестовать на Майдане. Впервые массовое шествие состоялось 24 августа, в День независимости, когда президент отменил военный парад. Второй раз - 14 октября, в День защитника Украины. И в третий раз - накануне "нормандского саммита". Даже президенту Януковичу не удавалось в такой краткий срок собирать своих оппонентов на Майдане.

Сергей Руденко

В администрации президента Зеленского есть своя версия появления людей на Майдане - деньги. Глава президентской администрации Андрей Богдан просто уверен: все это - дело предшественника нынешнего главы государства Петра Порошенко. Хотя накануне саммита в "нормандском формате" на центральную площадь Киева украинцев призвали выйти три политические силы - "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Позже этот призыв поддержали другие партии и общественные организации. Но, очевидно, что люди и без партийных призывов все равно вышли бы на улицу. Причина проста - отсутствие в публичном пространстве четко артикулированной позиции Зеленского по будущему Донбасса.

Президент Украины уверяет своих оппонентов: никакой капитуляции он не допустит. Да, осенью 2020 года он планирует проведение местных выборов в Донбассе. Да, будет настаивать на разведении сил по всей линии восточного фронта и на освобождении пленных. Да, в ОРДЛО планирует создать муниципальную милицию. Но сказанное все же не дает ответ на главный вопрос: какую цену за это заплатит Украина? Что пообещал Зеленский Путину и на каких условиях самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" вернутся под контроль Украины? Отсутствие ответов на эти вопросы и вынудило украинцев выйти на Майдан. Люди вышли на улицу не в поддержку Порошенко, Тимошенко или Вакарчука. Они вышли за свое будущее. То будущее, которое 9 декабря за них могут решить Зеленский и Путин.

Удастся ли Зеленскому поговорить с Путиным по душам

В последние полгода президент Зеленский не единожды повторял: "нормандский саммит" ему необходим для того, чтобы взглянуть в глаза Владимиру Путину. Украинский лидер говорит, что хочет понять Путина как человека. И это, пожалуй, главная стратегическая ошибка нынешнего президента Украины. Зеленский хочет видеть за столом переговоров Путина-человека, а не Путина-агрессора. Бывший комик искренне верит, что, заглянув в глаза хозяина Кремля, он увидит, как минимум, сожаление по 14 тысячам погибших в Донбассе. Но этого не будет.

Зеленский, похоже, убежден, что его актерская харизма и неподражаемый шарм сотворят в Париже чудо, и домой он вернется с гарантиями прекращения войны на востоке Украины. При этом Владимир Александрович напрочь забывает, что Владимир Владимирович - не худший актер, нежели он сам. Шутка ли, Путин вот уже 20 лет играет роль президента-миротворца и делает вид, что "их там нет". В Грузии, в Приднестровье, в Сирии.

Удастся ли Зеленскому с Путиным поговорить, как говорится, по душам? Вряд ли. Для президента РФ саммит в "нормандском формате" - всего лишь площадка для того, чтобы продемонстрировать перед Зеленским свои условия мира в Донбассе. Да-да, именно свои, а не услышать предложения официального Киева. Нынешний президент Украины для Путина - еще одна фигура, которую он попытается разыграть в своей геополитической игре. Встреча, к которой так упорно стремился последние полгода Зеленский, может оказаться для него роковой, если, обманувшись, он прочтет в глазах Путина слово "мир".

Политический шпагат для Зеленского

Как пройдут и чем закончатся переговоры в Париже, сейчас не знает никто. Но абсолютно очевидно, что для Зеленского было бы идеально, если бы саммит завершился ничем. А точнее - без принятия судьбоносных решений. Любые уступки украинского президента Путину в Париже могут привести к массовым акциям протеста в Киеве. В Украине Зеленскому могут простить все - нерешительность, неопытность, некомпетентность, но только не безоговорочное принятие условий Российской Федерации. В частности - по федерализации Украины, отказа официального Киева от международных судебных процессов в отношении РФ и т.д.

Сегодня Владимир Зеленский находится в политическом шпагате. Вполне понятно: он хочет продемонстрировать своим избирателям и западным партнерам, что способен договориться о мире с Владимиром Путиным. В то же время президент Украины прекрасно понимает: то, что в Париже назовут победой, в Киеве могут воспринять как предательство. И сколько бы в администрации президента не пытались доказать, что рейтинг Зеленского высок, как никогда раньше, очевидно, ничто не сможет спасти президента от нового Майдана.

Крах президентства Януковича начался именно с того момента, когда он начал игнорировать мнение улицы. Виктор Федорович был уверен, что его власть - незыблема. Похоже, эту же ошибку совершает и Зеленский, поминая всуе 73 процента, полученных на президентских выборах. Мол, кто и что может ему указывать, если есть большой кредит доверия избирателей. Как и Янукович, Зеленский даже не пытается услышать тех, кто выходит на Майдан. А уж тем более - объяснить им свою логику действий по Донбассу. И путь от превентивного до настоящего Майдана может оказаться не таким уж и далеким. Хорошо бы, чтобы президент Зеленский все-таки помнил об этом.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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