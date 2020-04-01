Комментарий: Предписание всем носить защитные маски - абсурдно

Вместо того чтобы требовать от всех носить маски для защиты от коронавируса, следует убедиться, что их хватает тем, кто в них действительно нуждается: врачам и медсестрам, считает Фабиан Шмидт.
Коронавирус, похоже, затуманивает сознание некоторых политиков, лишая их способности понимать то, что действительно важно. Ежедневно где-то в мире поднимается шум по какому-либо новому поводу, но при этом основные права попираются с умопомрачительной скоростью. Бесчисленные предписания оборачиваются безумными последствиями, которые не помогают сдержать распространение коронавируса, а только усложняют жизнь людям.
Вот лишь несколько примеров. Если вам повезло жить в деревне в Бранденбурге, граничащей с федеральной землей Мекленбург - Передняя Померания, вы больше не сможете ходить за покупками в ближайший супермаркет, потому что на границе двух земель стоит наряд полиции, не позволяющий пройти "туристам".
Жителям Франции все еще разрешено сходить в магазин за продуктами, но боже их упаси от традиционной покупки - "только свежего" багета! Если таких гурманов увидит полиция, им не отвертеться от весьма ощутимого штрафа. В Южной-Африканской Республике больше нельзя выгуливать собак, в Китае запретили выносить мусор здоровым людям, на всякий случай севшим на карантин. В общем, примеров абсурдных запретов и ограничений по всему миру не счесть.
Йена последовала примеру Австрии
Но вишенка на торте - это предписание носить защитные маски, давно действующее в Китае. Во многих азиатских странах дыхательные маски много лет назад превратились в модный аксессуар. Те, кто их носят, надеются защититься от смога, пыли, слезоточивого газа, распознавания лиц с помощью видеокамер или болезнетворных патогенов.
Но в первую очередь маска дает ощущение социальной принадлежности. Ведь куда приятнее страдать вместе. Кто носит маску, тот посылает окружающим соответствующий сигнал. В социологии этот феномен называется семиотикой моды.
После того как в Австрии жителей обязали носить маски в супермаркетах, оживились и в Германии: никому не хочется плестись в последних рядах. На этот раз приз за послушание отправляется в город Йену, власти которого, не дожидаясь предписаний, по собственной инициативе последовали примеру австрийцев.
Маски нужны врачам и медсестрам
К слову, еще до разгара коронавирусного кризиса у меня дома - в шкафу, где хранятся инструменты, - было около 10 ценных респираторов класса защиты FFP3. Я купил их еще в начале прошлого года, задолго до появления коронавируса: хотел проверить дом на наличие асбестосодержащих материалов (к счастью, их не оказалось).
Около трех недель назад я принес оставшиеся маски моему лечащему врачу. Его помощница была счастлива, словно ей вручили подарок на Рождество. Потому что врачам, в отличие от здоровых людей, сейчас действительно необходимы маски. Ведь главный вопрос заключается в том, чего достигают те, кто их носит.
Высококачественные респираторы класса защиты FFP2 и FFP3 должны быть зарезервированы только для врачей и медсестер, которым приходится работать с людьми, инфицированными коронавирусом. Помимо масок они должны носить защитные очки, резиновые перчатки и, как минимум, одноразовые фартуки - толку от одной лишь маски будет немного.
Простая маска защищает не владельца, а окружающих
Более простые модели - хирургические маски или самодельные маски из плотной ткани - нужны, чтобы не заразить окружающих. Своего владельца маска не защищает. Носить ее разумно и в тех случаях, когда речь идет о защите людей из группы риска: посещать пожилых родственников или тех, кто страдает хроническими заболеваниями, лучше в защитной маске.
Так что пусть операционные и самодельные маски носят сиделки, сотрудники домов престарелых и люди, ежедневно контактирующие со стариками или теми, кто страдает хроническими заболеваниями. И им нужно много масок, потому что их следует регулярно менять или стирать в горячей воде. Иначе они становятся бесполезными и даже вредными: грибки и бактерии прекрасно размножаются на влажных масках.
Если здоровый человек, который не контактирует с людьми из группы риска, ритуально закроет лицо куском бумаги или ткани в форме маски, это не возымеет никакого эффекта - разве что ощущение выполненного социального долга. Кто хочет внести свою лепту в борьбу с распространением коронавируса, тот должен придерживаться правил, действующих уже в течение нескольких недель: избегать социальных контактов, регулярно мыть руки и соблюдать дистанцию.
Автор: Фабиан Шмидт, обозреватель DW
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