Комментарий: Предвыборная кампания превращается в политическое шапито

Больше года назад меня несколько раз приглашали поучаствовать в консультативных опросах о политической ситуации в России. Одной из центральных тем были перспективы партии, которая должна была бы выражать интересы среднего класса. Вряд ли я помог этим социологам, поскольку сама постановка вопроса мне кажется абсурдной: если в обществе есть запрос на политическую силу, то довольно быстро находятся те, кто ее создают. Но в России давно все не так: уже много лет создается видимость запроса, а потом под него создается видимость политической силы, которая затем легитимизируется видимостью народного голосования.

Отработанная технология

Похожая схема применяется и в случае с политическими процессами. Самый яркий из них - это готовящиеся поправки в Конституцию РФ. За несколько месяцев до президентского обращения по этому поводу разные политические фигуры тут и там стали говорить о необходимости изменений, стали публиковаться опросы о том, что население тоже вроде как не против. Видимость общественного запроса подытожил и, пусть и весьма туманно, сформулировал глава государства, а сразу же после этого нам представили видимость политического процесса: рабочую группу по внесению поправок.

Александр Плющев

Наполненная яркими, телевизионно известными и далекими от законотворческой деятельности людьми, эта комиссия отлично создает видимость бурной законотворческой деятельности, которая сопровождается ежедневным обсуждением в подконтрольных медиа. Настоящие же поправки пишутся или, скорее, уже написаны совсем другими людьми и в другом месте. Печать народного одобрения на все эти усилия призвано поставить голосование 22 апреля. Его легитимность едва ли не сомнительнее, чем у крымского референдума 2014 года, но это представляется властям неважным: народ поддержит, результат, как говорится - на табло, а зануды пусть утрутся.

Внезапный запрос

С некоторыми вариациями эта методика, очевидно, будет применена и для формирования очередного состава нижней палаты парламента. После результативного применения оппозицией, не допущенной к выборам, тактики "умного голосования" в регионах - и прежде всего, на выборах в Мосгордуму - нельзя позволить ей развить этот успех на федеральном уровне. Роль тех, кто рассеет протестные голоса, не дав усилиться тем же коммунистам, призваны исполнить создаваемые или давно существующие, но укрепленные новыми лицами партии, под которые якобы вдруг остро возник общественный запрос.

Словно оценив успех общественных кампаний с подключением профессиональных сообществ, таких, как кампания в поддержку фигурантов "московского дела", политтехнологи решили применить похожий инструмент и для выполнения своих задач, не забывая сдабривать внезапно появившиеся политические силы разнообразными селебрити. Нельзя сказать, что политических фриков не было и раньше: частично, хотя и с каждым разом все меньше, эту роль играет даже системный Владимир Жириновский, ну а самый яркий пример - вечный аутсайдер музыкант Сергей Паук Троицкий.

Звезды живые и компьютерные

На наших глазах политическое шапито из андеграунда превращается в мейнстрим. Друг за другом на свет появляются партия "За правду" (более известная как партия Прилепина), партия "Сильные женщины" во главе с певицей Валерией, встает с колен усиленная Сергеем Шнуровым "Партия роста" и, наконец, "Партия прямой демократии" ("партия танчиков"), где роль звезды исполняет не человек, а популярная компьютерная игра. Попутно стоит признать, что "скамейка запасных" власти не так уж мала, раз люди в конституционной комиссии и в новых партиях практически не повторяются.

В ближайшее время наверняка появятся и другие партии, рассчитанные на другие группы населения и, соответственно, их якобы существующие запросы. Посыпавшиеся как из рога изобилия признания разных (опять!!!) известных людей о размерах своих пенсий, заставляет предположить, что в ближайшие недели нас ждет реинкарнация уже подзабытой "Партии пенсионеров" или чего-нибудь в этом духе. Дополнительное внимание к этим новым псевдополитическим образованиям можно будет привлечь с помощью отказа им в регистрации на выборах и дальнейшим восстановлением по суду.

Нескучная кампания

Все они так или иначе рассчитаны на тех, кто не попадает под административный ресурс, то есть, людей, не зависящих напрямую от государственного бюджета. Можно с уверенностью сказать, что мы не увидим ни партии врачей, ни партии учителей, ни, не дай бог, партии сотрудников силовых органов. Зачем же размывать базу "Единой России"? Электорат новых партий - эдакий квазисредний класс, который в нынешней ситуации либо не ходит голосовать вообще, либо все больше голосует так, как им рекомендует Навальный.

Такого избирателя необходимо, во-первых, затащить на выборы, а, во-вторых, хотя бы часть из них убедить голосовать за заведомо непроходные партии. В результате вырастет и явка, и процент "Единой России" за счет перераспределения голосов всех этих одноразовых партий, ни у одной из которых нет ни малейшего шанса попасть в парламент. Думская кампания в который уже раз не обещает быть содержательной, но может стать хотя бы нескучной.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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