 Комментарий: Правый террор в Германии - фиаско немецких властей | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.07.2018

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Мнения

Комментарий: Правый террор в Германии - фиаско немецких властей

Члена неонацистской ячейки NSU Беате Цшепе приговорили к пожизненному заключению за убийства 10 человек. Но для родственников жертв это слабое утешение, считает Ханс Пфайфер.

Беате Цшепе в зале суда на процессе по делу неонацистов NSU

Беате Цшепе в зале суда на процессе по делу неонацистов NSU

В феврале 2012 года канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), одетая во все черное, поднялась на трибуну и дала обещание. В тот зимний день все политические лидеры страны собрались в Берлине, чтобы почтить память жертв неонацистов. Эти жертвы не были ни знаменитыми, ни могущественными. Все они, за одним единственным исключением, были мигрантами.

Беате Цшепе (Beate Zschäpe) и другие члены самопровозглашенной правоэкстремистской террористической группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU) убивали их именно по этой причине. Шесть лет подряд банда убийц путешествовала по Германии, грабила, устраивала теракты с применением бомб и убивала. Их мотивом была ненависть к мигрантам. И их никто не остановил - ни полиция, ни спецслужбы, ни правительство.

Жертвы NSU под подозрением

Даже хуже: немецкие органы безопасности подозревали в совершении преступлений самих жертв и членов их семей, считая их турецкими наркодилерами и членами мафиозных группировок. В основе полицейского расследования лежали расистские стереотипы. Для Германии, которая гордится своим переосмыслением преступлений нацизма, это полный провал. Государство расписалось в собственной беспомощности.

Ханс Пфайфер

Ханс Пфайфер

В тот февральский день 2012 года канцлер принесла извинения семьям десяти жертв и пообещала сделать все возможное для того, чтобы расследовать убийства, найти виновных и привлечь их к ответственности. Это было серьезное обещание. Семьи жертв возлагали огромные надежды на то, что убийцы ответят за свои преступления перед законом.

Теперь же, после завершения самого захватывающего уголовного процесса в ФРГ за последние несколько лет, стало ясно, что обещание не выполнено. Усилий политиков и юстиции для проведения исчерпывающего расследования хватило ненадолго. Оно быстро продвигалось лишь в отношении главной подозреваемой Беате Цшепе, которую в итоге приговорили к пожизненному заключению.

Контекст

Через 5 лет после начала процесса по делу неонацистов NSU, на счету, которых 10 убийств, 2 теракта и 15 разбойных нападений, вынесен приговор, но точка не поставлена. Детали - у DW. (11.07.2018)

Комиссия бундестага констатировала вопиющую некомпетентность полиции и спецслужб. (22.08.2013)

В Германии 4 ноября 2011 года была раскрыта неонацистская группировка NSU, на счету которой десять жертв. DW - о том, как идет самый громкий в ФРГ судебный процесс по делу о терроризме. (04.11.2016)

Сеть помощников и сообщников, в которых так нуждались преступники, и очевидный провал спецслужб, приведший к неспособности государственных органов провести расследование - все это постепенно исчезло из поля зрения.

Это также относится и к канцлеру ФРГ. Спецслужбы и министерства и по сей день продолжают уходить от ответственности, как только речь заходит об их роли в расследовании этих преступлений. Между тем перед судом предстала лишь небольшая часть из широкой сети сторонников неонацистов.

Ксенофобия проникла в немецкий парламент

В то же время фиаско немецких властей представляется гораздо более масштабным. В 2012 году канцлер ФРГ пообещала бороться со всеми, кто "преследует других из-за их происхождения, цвета кожи или религии".

Сегодня же, шесть лет спустя, расизм и национализм снова приобретают популярность не только в немецком обществе, но и в парламенте. А с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" - и агрессивный голос ненависти. При этом процесс по делу NSU стал четким доказательством того, что ненависть убивает.

Автор: Ханс Пфайфер, репортер DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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