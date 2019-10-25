Комментарий: "Правый марш" вместо "Русского"

Впервые за прошедшие 11 лет 4 ноября в Москве не будет "Русского марша". Власти отказали его инициаторам под предлогом того, что в этот день в столице и так много массовых мероприятий. В том числе – "Правый марш", заявку на который подавал один из организаторов "Русских маршей" в прошлом. Пройдет он традиционно на окраине города - в Люблино.

Врагам - закон

Несколько лет назад у меня в программе "Особое мнение", которую я время от времени веду на "Эхе Москвы", произошел такой случай. Мы обсуждали с одним из гостей программы события недели, близилось 4 ноября, и речь зашла про "Русский марш", который власти тогда запретили. Мой либеральный гость, вопреки моим ожиданиям, похвалил руководство города за такую политику. И вообще дал понять, что лучше бы правым совсем не разрешать ходить по улицам.

Александр Плющев

Либеральные активисты уже в то время сами испытывали большие трудности с организацией акций, особенно в центре Москвы. И казалось, что поддерживать подавление любого другого протеста, пусть и того, который для тебя категорически неприемлем с точки зрения идеологии, как минимум, нерационально. Не говоря уж о позиции "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить", которую любят заявлять, но не спешат ей следовать. Годы спустя власти успешно сталкивают не только либералов с националистами, но и последних между собой.

Выживет ли бренд "Русский марш"?

По истории "Русских маршей" нетрудно проследить, как власти опробовали разные подходы к этим акциям. Шествия и митинги то разрешали, то строго запрещали, потом вдруг согласовывали заявки сразу нескольких организаций или даже объединяли их - чуть ли не каждый год придумывалось что-то новое. На сей раз все напоминает эксперимент по проверке жизнеспособности бренда "Русский марш": выживет ли он, если разрешить провести мероприятие под другим названием, без слова "русский". Попытки перехватить бренд уже неоднократно предпринимались - "Русские марши" проводило прокремлевское движение "Наши", - но абсолютно безуспешно, если не считать успехом освоение бюджетных или околобюджетных денег.

Националистическое движение в России, никогда не отличавшееся единством (что особенно иронично выглядит 4 ноября - в день народного Единства), ныне наиболее сильно раздроблено и ослаблено. Многие его лидеры и яркие представители подверглись преследованиям - власть обошлась с ними гораздо жестче, чем с либеральными оппонентами. Кстати сказать, технологии преследования, которые отрабатывались на различных активистах, в том числе и националистах, сейчас поставлены на гораздо более широкую ногу.

Невольное сближение

Например, дело Владимира Квачкова о подготовке в Коврове восстания, вооруженного арбалетами, во многом напоминает дела "Нового величия", "Сети" или то, приговор по которому совсем недавно был вынесен в Ростове-на-Дону. Можно как угодно относиться к Квачкову, к его взглядам и действиям, однако надо признать, многие либерально настроенные люди вполне лояльно относились к тому, что весьма напоминает фабрикацию уголовного дела. Теперь они могут все то же самое испытать если не на себе, то на людях гораздо более социально близких.

Не только это невольно сближает сейчас либералов и правых. Хотя антиммигрантские настроения, судя по опросам, вновь растут, националистическая повестка не то чтобы очень популярна среди населения. "Русские марши" в последние годы не могли похвастаться большим количество участников, не стоит ждать их и на этот раз. Возможно, пытаясь избежать окончательной маргинализации, националисты следуют за, если так можно выразиться, актуальными трендами политического сезона: в этом году они собираются выйти с требованиями свободы политзаключенным, честных выборов, соблюдения прав человека и свободы слова. А те, заявку которых отклонили, вообще требуют отставки Владимира Путина, впрочем, вряд ли это причина отказа.

Без коалиции

Получается, что власть, то и дело сталкивающая и стравливающая различные оппозиционные силы между собой, на двадцатый год выдавила всех активных оппонентов в одно и то же поле. Левые при поддержке либералов серьезно укрепляют свое присутствие в Мосгордуме, правые выходят с требованиями освобождения политзаключенных и проведения честных выборов. На их митинг вряд ли придет завсегдатай акций Навального (притом, что сам он в свое время на "Русские марши" захаживал и даже выступал), но лозунги там будут звучать практически те же самые.

Это вовсе не означает формирования в ближайшем будущем широкой коалиции оппозиционных сил. Подобная попытка уже была семь лет назад в виде Координационного Совета оппозиции и ничем хорошим не закончилась, более того - многие его участники подверглись преследованиям и давлению со стороны властей. Но единые требования практически сформировались, и все они так или иначе сводятся к сменяемости власти путем выборов. И, похоже, остается все меньше либерально настроенных граждан, которые хотели бы запретить правым ходить по улицам Москвы.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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