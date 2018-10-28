Комментарий: Правительство в Германии продолжает думать только о себе

В выходные, когда мир скорбил по 11 евреям, погибшим в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге, в Германии правые националисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прошли в последний земельный парламент, в котором они еще не были представлены. Они набрали 13 процентов голосов избирателей в Гессене - банковском и экономическом центре Германии, федеральной земле с самыми высокими зарплатами, где уровень безработицы снижается уже много лет подряд.

Особенно пугающей выглядит эта параллель, если вспомнить, что еще недавно один из председателей АдГ назвал Холокост "пятнышком птичьего помета". Теперь эта партия представлена не только в германском бундестаге, но и во всех 16 земельных парламентах. Собственно говоря, этот факт должен был бы потрясти мою страну и попасть в заголовки всех немецких СМИ. Причина, по которой этого не произошло, во многом связана с тем, почему АдГ вообще удалось добиться такого успеха.

Избирателям надоели бесконечные дрязги

Ангела Меркель (Angela Merkel) находится у власти уже 13 лет. И еще никогда, согласно соцопросам, ее рейтинги не были такими низкими, как сейчас. Это связано с определенной усталостью. И со спорной политикой канцлера в отношении беженцев. Но прежде всего - с непрекращающимися дрязгами внутри правительства.

Инес Поль

Коалиция из блока ХДС/ХСС и СДПГ с самого начала была вынужденным союзом без четкого видения, которое позволило бы расположить к себе население. Но больше всего избирателей раздражает борьба за власть, которая ведется так открыто, - об этом свидетельствуют результаты всех опросов.

Абсолютное большинство немцев уже не хочет видеть у власти большую коалицию. А значит, выборы в Гессене стали решающими для Ангелы Меркель и ее правительства. Если бы доверенное лицо Меркель и нынешний глава правительства Гессена Фолькер Буффье (Volker Bouffier) не был переизбран, канцлера ждал бы открытое восстание. Несмотря на то, что партия ХДС понесла серьезные потери, ей удалось остаться крупнейшей политической силой в этой федеральной земле.

Однако правящая в Берлине коалиция далеко не в безопасности. Ведь партнер партий ХДС и ХСС по альянсу, СДПГ, и на этих выборах в ландтаг вновь понес серьезные потери и дрейфует на уровне 20 процентов. И это в федеральной земле, в которой социал-демократы традиционно удерживали крепкие позиции.

СДПГ больше не надежный партнер

После такого провала на выборах еще громче зазвучат призывы к СДПГ как можно скорее выйти из правящей коалиции с Меркель: якобы только в этом случае партии удастся выжить. Эта внутренняя дискуссия продолжит занимать Германию и в ближайшие недели - и будет мешать правительству делать свою работу. Излишне говорить, насколько большими проблемами это может быть чревато - не только для самой Германии, но и для всей Европы, которая становится все более разрозненной и трещит по швам.

Но после этих выборов есть и хорошие новости. Гессен сможет сформировать правительство, все члены которого имеют под собой твердую конституционную базу и будут управлять, придерживаясь принципов нашего Основного закона. Пусть правые националисты теперь и представлены во всех земельных парламентах Германии, в правительстве антисемитам места нет.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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