Комментарий: Почему Путин не стал Дедом Морозом для Перчиковых из Томсино

Государство в России может позволить себе многое, но не ежедневную лотерею для просящих. История с письмом к Путину 12-летней Аси Перчиковой - тому подтверждение, пишет Александр Плющев.
Если вам скажут, что новости в России сосредоточены внутри московского Садового кольца, отправьте им ссылку на историю семьи Перчиковых. Интернет и соцсети, по сути, уравнивают глухую провинцию и сияющие столицы: обращение 12-летней девочки из самой что ни на есть глубинки - псковской деревни Томсино - к Владимиру Путину и последовавшие за ним события наделали шуму на всю страну.
В них были задействованы все самые современные социальные технологии: SMM, троллинг, буллинг, "расследования" анонимных телеграм-каналов и бог знает что еще. Хотя все довольно просто: кто-то просит власти помочь, те отказывают, а когда история становится публичной, общество делится на сочувствующих и завидующих.
Дерзкие с мест
Жанр "обращения с мест" напрямую к Владимиру Путину весьма традиционен, его активно поддерживают сами власти: "прямая линия" с президентом проходит ежегодно. Это своего рода лотерея, выигравший в которой вовсе не обязательно решает свою проблему, но во всяком случае получает такую возможность.
Президент с видимым удовольствием играет роль всероссийского Деда Мороза, компенсируя бессилие и некомпетентность местных властей. Это неизбежно вызывает вал новых обращений, но лотерею нельзя сделать беспроигрышной и слишком частой, иначе она потеряет смысл, а появляющийся чаще раза в год Дед Мороз быстро перестанет быть чудом.
Люди, стопроцентно зависящие от власти, - идеальные избиратели: кого же им еще поддерживать кроме тех, на кого есть единственная надежда. Перчиковы сделали попытку избавиться от этой зависимости: 12-летняя девочка Тася Перчикова попросила президента вовсе не о выполнении собственных указов, что, возможно, позволило бы семье санитарки, работающей в две смены, хоть как-то сводить концы с концами. Возможно, на это у них особенных надежд нет.
Ее просьба касается трактора и мотоблока, то есть средств производства для подсобного хозяйства, без которого в деревне не проживешь. Классическая политэкономия: люди просят помочь не с рыбой, а с удочкой, чтобы ее ловить. Они хотят трудиться и обеспечивать себя сами, и выходит, что это для современного российского государства довольно дерзко.
Денег нет
Ничего удивительного, что им отказывают: если каждому выдать по трактору, так и власть не нужна будет, во всяком случае тем, кто не пропьет технику. Деньги легко находятся на отмечаемое в эти дни пятилетие присоединения Крыма, на мегапроекты и международные спортивные соревнования, на федеральные СМИ и пропаганду за рубежом, на Роскомнадзор и автономный интернет, на гранты патриотическим организациям и на создание "Юнармии", на спасение предприятий и банков, на госзакупки по завышенным ценам, на помощь сомнительным режимам в разных странах, на лимузин Aurus и много на что еще.
Их предсказуемо не хватает на сохранение пенсионного возраста и повышение зарплат, где уж тут на минитрактор наскрести. С властями в этой истории все понятно: в Москве такое привычно спихивают на местных, а те воспринимают просителей как возмутителей спокойствия, едва ли не экстремистов. Это головная боль, потеря имиджа, проблемы с вышестоящим начальством, которое требует разобраться и всегда может использовать этот ничего не значащий, с его точки зрения, эпизод в аппаратной борьбе. Но есть же еще и люди, которые, как кажется, не остались безучастными наблюдателями этой истории.
Пользователи возмутились?
В современном мире без использования социологии (а часто - и с ней тоже) довольно трудно понять, как люди реагируют на то или иное событие. За заголовком типа "Пользователи соцсетей высмеяли/возмутились/восхищены" довольно часто может оказаться лишь нашествие ботов без единого живого человека. Так и с реакцией на обращение Таси Перчиковой: одно дело, когда журналисты поговорили с живыми соседями, и совсем другое - комментарии с никому не известных аккаунтов в интернете, сообщения в личке и даже звонки.
Действительно ли люди столь завистливы, что сами бросаются на осмелившихся попросить что-то земляков или кто-то технологично подогревает скандал? Вряд ли кто-то однозначно может ответить на этот вопрос, но перед властями всегда встает проблема, как публично отыгрывать подобные сюжеты.
Мы запросто могли (да еще и можем) увидеть в финале этой истории Елену Перчикову (маму Таси) новоиспеченным членом отделения ОНФ или даже "Единой России", инспектирующей исполнение майских указов, или сюжет региональной ВГТРК, где счастливая девочка Тася сидела бы на минитракторе с надписью "От губернатора".
Властвуй и разделяй
Судя по тому, что телевизионщики с госканала предпочли объявить Перчиковых дауншифтерами, был избран совсем другой вариант. Кому-то показалось правильным
натравить "возмущенных односельчан" или, по меньшей мере, изобразить такое возмущение. Не только и не столько, чтобы наказать конкретных "выскочек", сколько чтобы другим впредь неповадно было обращаться через их голову к Путину. Ну и заодно для создания впечатления, что народ-то поддерживает власти в трудную годину непростой международной обстановки, не то что какие-то отщепенцы.
Если отбросить всю эту пиарно-медийную шелуху, выйдет, что пока власти футболили обратившихся к ним за помощью и ошельмовывали их, Перчиковым помогли обычные люди. И откликнулись они на призыв самых что ни на есть вражеских, с точки зрения режима, СМИ: деньги маме и дочери стали присылать после публикации истории на сайте "Радио Свобода". А новое жилье пожелавшим уехать после скандала Перчиковым пообещал печорский фермер Анвар Зуфаров, у которого своя богатая история диалога с властью, включая обращение к Путину. Это о том, что даже если мы заслуживаем те власти, которые у нас есть, с нами самими далеко не все безнадежно.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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