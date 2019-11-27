 Комментарий: Почему МИД РФ не хочет вспоминать о ″законе Димы Яковлева″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 28.11.2019

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Мнения

Комментарий: Почему МИД РФ не хочет вспоминать о "законе Димы Яковлева"

Неудачная идея российского дипломата распространить "закон Димы Яковлева" на все страны мира пришлась не ко двору на Смоленской площади. В чем тут дело - объясняет Константин Эггерт.

Здание МИД России на Смоленской площади

Здание МИД России на Смоленской площади

Рунет взорвался сенсационной новостью: "МИД предложил расширить запрет на усыновление детей из России иностранцами на другие страны!" Это произошло после того, как замдиректора консульского департамента МИДа Руслан Голубовский на круглом столе в Совете Федерации предложил принять поправки, которые разрешили бы распространить так называемый "закон Димы Яковлева" на все государства мира, где, с точки зрения властей, будут нарушаться права россиян.

Официальное название закона - "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Критики называют его "законом подлецов", действует он только в отношении Соединенных Штатов и был принят в 2012 году в ответ на одобрение Конгрессом "акта Магнитского".

Быстрая реакция Смоленской площади

Смоленская площадь поспешила заверить, что о расширении запрета на усыновление на другие страны речь не идет. Закон действительно помнят, прежде всего, из-за этой меры, но он также запрещает работать на территории России политическим НКО, которые финансируются из США, а также некоммерческим организациям, чья работа, по мнению Кремля, представляет угрозу интересам страны. Вдобавок, акт запрещает въезд в Россию представителям судебной власти и спецслужб, участвовавшим в США в судебных процессах по делам россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

То есть обитателей домов ребенка по-прежнему нельзя будет усыновлять только американцам. Скандальное заявление дипломата Голубовского в этом случае теряет всякий смысл, потому что деятельность иностранных "политических" НКО (при этом совершенно непонятно, какие организации считать политическими) уже жестко регламентирована - и законодательством о нежелательных организациях, и расширенным недавно законом об "иностранных агентах", поправки к которому ждут подписи президента Путина.

Скорость, с которой Смоленская площадь отреагировала на высказывания сотрудника МИДа, тоже показательна. В МИДе знают, что запрет на усыновление аморален и никому не нравится. И поэтому спешат заверить: усыновлять детей, сирот и хронически больных по-прежнему можно всем, кроме американцев. Но этим самым представители ведомства невольно напомнили о жутковатых предпосылках принятия закона 2012 года.

В атмосферы смещения моральных ориентиров

Он уравнял фактически сознательное доведение до смерти Сергея Магнитского, которому отказывали в медицинской помощи, и, возможно, зверски избили, с гибелью ребенка, оставленного зашуганным жизнью и работой приемным отцом Майклом Харрисоном в машине на дикой жаре.

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Запрет на усыновление российских детей для граждан США не обошел стороной Германию. (30.01.2013)

Те, кто причастен к смерти Магнитского, никакого наказания не понесли. Харрисон предстал перед судом по обвинению в непреднамеренном убийстве, был оправдан и публично молил народ России о прощении. Государственное насилие над личностью было приравнено к несчастному случаю.

Возникший скандал - не первая и не последняя иллюстрация той атмосферы смещения моральных ориентиров, в которой не первый год живет российская правящая верхушка. За последние годы она приняла такое количество запретительных законодательных актов, что сами потеряла им счет.

Рискну предположить, что Голубовский, если и согласовывал с кем-то свою инициативу, то разве что с руководством консульского департамента. В эпоху, когда постоянная демонстрация лояльности линии Кремля стало неотъемлемой и обязательной частью жизни государственного чиновничества всех уровней, публично отметиться громким заявлением на вечнозеленую тему зловредных иностранцев - дело обычное. То, что руководству МИДа пришлось спешно "отматывать назад" и оправдываться, ничего не значит.

Замдиректора консульского департамента не получит взысканий. Ведь он просто проявил излишнее рвение в деле защиты интересов нынешнего политического режима. А за это не наказывают. У меня нет сомнений в том, что следующая загранкомандировка господина Голубовского будет не в Габон или Бангладеш, а в одну из тех стран, которые, возможно, станут мишенью предложенных им поправок.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook:  Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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