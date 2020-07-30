Комментарий: Почему Лукашенко вспомнил Вагнера - три версии

Местами это напоминает анекдот про Штирлица, переписанный Виктором Пелевиным. Более тридцати россиян, которых белорусские СМИ называют "боевиками ЧВК Вагнера", задержаны в санатории под Минском. Александр Лукашенко провел срочное заседание Совета безопасности страны и потребовал объяснений от официальной Москвы. Государственный секретарь СБ Андрей Равков сказал, что охрану границы с Россией усилят. В сообщениях госСМИ Беларуси говорится: задержанные приехали в Беларусь, чтобы "дестабилизировать" обстановку накануне президентских выборов 9 августа.

Оперетта от Вагнера?

Пелевин со Штирлицем начинаются тогда, когда всплывают особенности поведения задержанных, вызвавшие у бдительных граждан Беларуси желание позвонить в местный КГБ. Накачанные россияне, как утверждается, носили одежду в стиле милитари, не пили алкоголь и не предавались увеселениям. Они также имели на тридцать человек всего три чемодана, но таких тяжелых, что их приходилось переносить коллективно. Чтобы стать совсем незаметными, потенциальные "дестабилизаторы" носили нашивки типа "Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо". Короче, "Штирлиц шел по Унтер-ден-Линден в форме НКВД...".

Константин Эггерт

Один из членов той же самой группы, по утверждению властей, схвачен на юге страны. Он якобы приехал туда навестить родственников. Представьте себе: вы прибыли в некую страну заниматься чем-то, что сильно смахивает на государственный переворот, и при этом говорите коллегам по "бизнесу": "Ребят, я на денек смотаюсь родню повидать. Мою яичницу за завтраком съешьте сами".

Если серьезно, то скандальные задержания вызывают массу вопросов. То, что случившееся действительно связано с президентскими выборами в Беларуси, похоже, правда. В Минск стягивают военную технику для внутренних войск. С каждой минутой историю с загадочными туристами будет все труднее замять. Да и не похоже, что в Минске собираются что-то заминать.

Анонимные сотрудники спецслужб Беларуси активно развивают тему причастности задержанных к силовым структурам России. Без команды президента такое в принципе невозможно. Одновременно, по сообщениям российских СМИ, Беларусь давно служит перевалочным пунктом для российских наемников, направляющихся в Африку - Судан, Ливию и Центральноафриканскую Республику. Если это правда, то и такие вещи невозможны без прямой санкции Александра Лукашенко.

Чего хочет Путин?

Возникают три версии. Первая - официальная: по приказу Путина российские наемники приехали взорвать обстановку в Беларуси с целью свергнуть президента Лукашенко. В это верится с трудом. Участники государственных переворотов не ведут себя как опереточные разбойники и не носят безумных нашивок на одежде.

Версия номер два: Путина не устраивает Лукашенко, но возможный приход к власти в Беларуси демократической оппозиции, который с каждым днем становится все более вероятным, устраивает его еще меньше. Поэтому Кремль готов "одолжить" Минску три десятка "вагнеровцев" (если это они), чтобы позволить белорусскому президенту разыграть спектакль под названием "Оппозиция наняла боевиков для свержения законной власти. Отечество в опасности! Выборы отменяются на неопределенной срок".

В теории это возможно, но очень рискованно и ненадежно. Ведь, по идее, тогда нужно передавать дело в суд. На нем тридцать человек должны давать одинаковые показания о том, как арестованный Владимир Бабарико или Светлана Тихановская переводили им деньги и пересылали планы президентского дворца. В такую постановку никто не поверит. Хотя как повод сорвать выборы такая история, может быть, и сойдет.

Лукашенко шлет сигнал Кремлю

Версия третья, пока что самая правдоподобная: Александр Лукашенко убежден - Кремль действительно хочет его свергнуть, но не путем отправки под Минск склонных к саморекламе наемников, а каким-то иным способом. Он решает послать Москве сигнал и отдает приказ своим силовикам внезапно задержать ничего не подозревающих россиян, следующих стандартным маршрутом в Африку, давно согласованным с Минском. Месседж Путину: "Не суйтесь ко мне, Владимир Владимирович!" Месседж Западу: "Давите на Путина, спасайте независимость Беларуси и, заодно, мою власть!"

В таком случае, Лукашенко пошел на прямой конфликт с Кремлем. Это подтверждается и тем, что официальное информагентство БелТА опубликовало список задержанным россиян, назвав их "боевиками". Российский писатель и карманный "империалист" Кремля Захар Прилепин опознал среди тридцати с лишним имен тех, кто вместе с ним воевал на территории Восточной Украины за так называемую "ДНР".

Прилепин, похоже, поторопился и не запросил инструкций в администрации президента. Ведь эти люди объявлены в международный розыск Украиной. По идее, теперь Лукашенко должен их выдать Киеву. Это стало бы очень публичной и очень болезненной пощечиной Кремлю и началом полномасштабной холодной войны с Путиным. Не уверен, что Лукашенко этого желает.

Скорее всего, его задача - сохранить обстановку во время выборов напряженной, ссылаясь на возможность "провокаций". Об этом кандидатов в президенты уведомил местный ЦИК. Если оппозиция не признает результаты голосования и устроит митинги протеста (что вероятно), то под предлогом "опасности извне" протесты будет проще гасить. После силовой "стабилизации" обстановки в Беларуси о боевиках можно будет забыть и тихо отпустить их на все четыре стороны.

Однако, если события развиваются по третьей версии, то она все равно чревата большими проблемами для Лукашенко. Ведь Путин не прощает и меньших обид, чем такое публичное унижение. И если Лукашенко на такой риск идет, значит считает - это абсолютно необходимо, чтобы выжить.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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