 Комментарий: Послужить год бундесверу или обществу - хорошая идея | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.07.2020

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Мнения

Комментарий: Послужить год бундесверу или обществу - хорошая идея

Министр обороны ФРГ выступила с предложением ввести для молодых немцев год службы в армии или в социальной сфере. Идея не новая, но от этого вовсе не плохая, считает Йенс Турау.

Юноша помогает старику

Так мог бы выглядеть "Год для Германии"

Как меняются времена! В 2011 году, девять лет назад, все немецкие партии были согласны с тем, что пора было отменять всеобщую воинскую повинность. Бундесверу молодые призывники были по большому счету не нужны. А те, кого все же призывали в армию, резонно сетовали на вопиющую несправедливость, ведь только малой доле призывников одного года рождения и в самом деле приходилось проходить либо воинскую, либо альтернативную гражданскую службу.  

С тех пор бундесвер все больше превращался в армию профессионалов, призывники ему нужны теперь меньше, чем когда-либо. Но тем не менее в Германии вновь заспорили о том, а не имеет ли смысл ввести что-то вроде всеобщей службы граждан - будь то в бундесвере или в социальной сфере. Подпитывают эту дискуссию две тенденции: появление правоэкстремистских течений в армии, как, например, недавно в элитном немецком спецназе Kommando Spezialkräfte (KSK), а также растущая поляризация немецкого общества.

"Твой год для Германии"

Неожиданное предложение министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) носит красивое название - "Твой год для Германии". Следует напомнить, что возможность пройти добровольную оплачиваемую воинскую службу в Германии есть и сейчас. Ее продолжительность - до 23 месяцев. Воспользовались такой возможностью в прошлом году примерно 9000 человек - больше мужчин, меньше женщин. Уже одно это довольно скромное число показывает, что с точки зрения политики безопасности нет аргументов в пользу реанимации всеобщей воинской повинности. Но есть в пользу "Года для Германии" - будь то в бундесвере или в другой сфере.

Йенс Турау

Йенс Турау

Сам я в 1981 году пошел на 15 месяцев в бундесвер. Не очень охотно, как и большинство призывников. Многие из моих друзей отказались проходить службу "под ружьем" и предпочли отслужить в приюте для стариков или поработать с трудными подростками. Но так или иначе у всех отслуживших было чувство, что за это время мы стали более зрелыми, стали яснее смотреть на мир. В армии призывники противодействовали распространению менталитета обособленности среди профессиональных военнослужащих. А на альтернативной службе они были остро нужны везде.

Изменить правоэкстремистские взгляды в таких замкнутых подразделениях как KSK воинская повинность не может. Но идея, чтобы молодые люди после школы сначала что-нибудь сделали для своей страны, а потом выбирали свой индивидуальный жизненный путь, крайне своевременна. Тогда, в 2011 году, тоже говорили, что молодые немцы, мол, слишком поздно оказываются на рынке труда, в частности, из-за долгого обучения в университете.

Сроки обучения в ВУЗах стали скоропостижно уменьшать, с 13 до 12 лет сократили время обучения в гимназии. На таком фоне и служба в армии или альтернативная гражданская выглядела анахронизмом, досадной задержкой на пути профессиональной карьеры. Теперь многое возвращается на круги своя. Во многих местах обучение в гимназиях снова длится 13 лет. Выпускники оставляют себе больше времени на планирование дальнейшей жизни. И это хорошо.    

Сделать всеобщей повинностью службу обществу не получится

Поэтому "Год для Германии" мне представляется действительно хорошей идеей. Сделать такую службу обязательной едва ли возможно - политическое большинство не поддержит. Примечательно, что и Крамп-Карренбауэр оставляет открытым вопрос, должна ли эта служба быть всеобщей повинностью. Но попробовать сделать такой прилично оплачиваемый год на службе общества стоит.

Повторюсь, с надеждой, что молодые рекруты помогут справиться с проблемой правого экстремизма в бундесвере, можно смело распрощаться. Но вот содействовать преодолению поляризации и агрессивности общества такая общественная служба могла бы. В конце концов, поляризация общества - не что иное, как его неспособность договориться об общих понятиях. Например, о том, что Германия - при всех проблемах - остается все-таки хорошим местом для жизни. Служба во благо этой страны могла бы стать маленьким вкладом в дело достижения согласия. Давайте просто попробуем.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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