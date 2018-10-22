Комментарий: После краха ДРСМД надо спасти контроль над вооружениями

Договор, который запрещал США и России разрабатывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности, оснащать их ядерными боеголовками и развертывать, со 2 августа 2019 года стал историей. Это удар по архитектуре безопасности в Европе, потому что ДРСМД был заключен 32 года назад именно для этого континента. После многолетней гонки вооружений США и тогдашний Советский Союз договорились уничтожить целый класс вооружений.

То, что Соединенные Штаты и СССР ликвидировали ненужную и дорогостоящую угрозу, пошло на пользу и европейцам. Возможность ведения войны в Европе снизилась. Однако логика устрашения - кто нанесет удар первым, умрет вторым - сохранилась до сегодняшнего дня. Впрочем, лишь на низком уровне. В конце 1980-х годов Вашингтон и Москва обладали каждый более чем 12 000 ядерных боеголовок. В настоящее время их приблизительно по 1600 у каждой из сторон.

Доверие между США и Россией утрачено

Окончание действия договора о РСМД демонстрирует постоянно растущее недоверие между США и НАТО, с одной стороны, и Россией - с другой. Начиная с 2008 года Россия ведет себя все более агрессивно. Война с Грузией, аннексия Крыма, конфликт на востоке Украины, поддержка режима Асада в Сирии, провокации на восточной границе НАТО представляют, с точки зрения Запада, угрозу.

Бернд Ригерт

То, что начиная с 2014 года (задолго до хаотично действующего президента США Дональда Трампа) Россия проводила испытания новой крылатой ракеты, оправдывает последний шаг Вашингтона - разрыв ДРСМД.

Этот договор и без того уже не соответствовал нынешней стратегической обстановке. Он не охватывал такие страны, как Китай, которые занимаются развертыванием ракет средней дальности наземного базирования. В нем не упоминались новые системы ПРО, которые - при сильном сопротивлении со стороны Кремля - размещаются на территории стран-членов НАТО, чтобы противостоять угрозе со стороны Ирана или Северной Кореи.

России и НАТО, а точнее США, следовало бы не разрывать этот договор, но модернизировать его, привлекая других партнеров, например Китай. В нем можно было бы учесть и новые типы оружия, применяемого в интернете, или роботов-убийц. Эта возможность была упущена Россией, а США уделяла ей мало внимания.

Как следствие - теперь, разумеется, начнется новая гонка вооружений. США уже объявили об испытаниях новых крылатых ракет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 августа напомнил о том, что в 1980-е годы Западу также было необходимо "дополнительное вооружение", чтобы заставить экономически более слабый Восток подписать договор.

Спасти СНВ-III

Остается надеяться, что две крупные ядерные державы хотя бы спасут договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III, который призван сократить арсеналы стратегического ядерного оружия. К новым переговорам о судьбе СНВ-III непременно следует привлечь и другие ядерные государства: Пакистан, Индию, Израиль, Северную Корею, Иран.

Большой вопрос, удастся ли добиться этого - учитывая накаленную обстановку и глубокое недоверие между Кремлем и Белым домом. Контроль над вооружениями крайне необходим, только вот сложно понять, как к нему прийти.

Похороненный сейчас ДРСМД был заключен в 1987 году только после того, как генсек КПСС Михаил Горбачев убрал с высоких постов в руководстве Советского Союза консервативную старую гвардию. Надо надеяться, что не придется дожидаться нового поколения в Кремле, чтобы появилась возможность заключить полноценный договор об ограничении вооружений.

Впрочем, и в отношении американской стороны имеются обоснованные сомнения относительно того, готова ли нынешняя администрация к переговорам о разоружении. На непредсказуемого президента, который уже наломал столько дров во внешней политике и окружает себя ястребами, немного надежды.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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