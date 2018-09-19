Комментарий: Политический бенефис Порошенко

20 сентября президент Петр Порошенко представил в Верховной раде свое видение нынешней ситуации, сложившейся в Украине. Ежегодное послание главы государства де-факто превратилось в выступление кандидата в президенты. В 2019 году в Украине пройдут и президентские, и парламентские выборы. Лозунг, с которым Порошенко входит в очередную президентскую кампанию - "Армия! Язык! Вера!", после выступления в парламенте следовало бы дополнить еще одним - "Прочь от Москвы!".

Порошенко об отношениях РФ и Украины

Значительная часть выступления Порошенко была посвящена нынешним и будущим отношениям Украины и России. Кроме уже анонсированного отказа от Большого договора между двумя странами (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. - Ред.), глава украинского государства пообещал убрать из конституции упоминания о Черноморском флоте РФ в Крыму, а после возвращения полуострова - ликвидировать военно-морскую базу России в Севастополе. Правда, Порошенко почему-то не упомянул о том, будут ли денонсированы так называемые "харьковские соглашения", которые определили срок пребывания ЧФ РФ до 2042 года. Что в нынешней ситуации было абсолютно логичным и правильным. Россия еще в 2014 году в одностороннем порядке денонсировала харьковские соглашения.

Сергей Руденко

В своем послании Порошенко очень часто упоминал Россию и Путина. И не только в контексте оккупированного Крыма и Донбасса. Президент считает абсолютно серьезной угрозу реванша пророссийских сил в Украине на парламентских выборах 2019 года. Он заявил, что разведка владеет данными о том, кто и как при поддержке Кремля пытается сформировать в стране пророссийскую фронду. В том числе и при поддержке СМИ, к которым имеет отношение Москва. С ними Порошенко пообещал бороться с помощью закона о регистрации агентов влияния России, который пока еще не приняли. Перед выборами, надо полагать, это произойдет.

С официальным стартом президентской кампании в начале следующего года отношения между Украиной и Россией существенно обострятся. Это очевидно. Отказ Украины от Большого договора, возможное начало создания единой Украинской православной церкви, конституционное закрепление движения украинского государства в ЕС и НАТО, конечно же, не понравятся Москве. Трудно сказать, что сейчас происходит за кулисами украинско-российских отношений. Но на авансцене Петр Порошенко написал большими буквами: "Прочь от Москвы!". Что в условиях войны в Донбассе и аннексии Крыма вполне понятный для украинцев месседж. Вопрос лишь в том, будет ли этот лозунг реализован в полной мере, или Петр Алексеевич ограничится полушагами и полумерами. Как это было с самого начала его президентского срока до настоящего момента.

Жизнь по-старому - что предлагает Порошенко?

Петр Порошенко признал, что ему не удалось выполнить большинство своих планов и обещаний, данных в 2014 году. Да, он понимает, что население Украины недовольно своей жизнью. Но утверждает, что война в Донбассе и аннексия Крыма привели к потере 20 процентов промышленного потенциала страны. А это, по его мнению, существенно повлияло на ситуацию в Украине. Конечно, глава государства прав. Война - тяжелое испытание для страны. Но война - это и шанс. Шанс мобилизовать все политические силы и денно и нощно принимать необходимые решения. Шанс развивать свой военно-промышленный комплекс. Шанс дать жесткий бой внутреннему врагу - коррупции.

В своих выводах Петр Порошенко, к сожалению, был достаточно скуп, в большинстве случаев ограничившись только констатацией фактов. Мол, антикоррупционные органы не работают надлежащим образом, капитал выводится из страны, люди уезжают на заработки из Украины и т.д.

Но ко всему вышеперечисленному имеет отношение и сам президент. Это он предлагает кандидатуры для назначения на пост председателя СБУ, генерального прокурора и главы Нацбанка. Это он, как выяснили журналисты, проводит ночные встречи у себя дома с директором НАБУ Артемом Сытником. В конце концов, это его именная фракция в Раде - самая большая, и составляет основу парламентского большинства, а премьер-министр Владимир Гройсман - выдвиженец "Блока Петра Порошенко".

Сегодня Порошенко в парламенте много говорил о проблемах, которые существуют в Украине, но в большинстве случаев не сказал, как их надо решать. А главное - не ответил на вопрос, что он лично сделал для того, чтобы этих проблем не было.

Сигналы Порошенко политическим оппонентам

Каков сейчас президент Петр Порошенко, мы, конечно же, знаем. Каким он хочет быть - услышали 20 сентября. Создатель новой армии и церкви, главнокомандующий в период войны, защитник украинской государственности. Этого для победы в очередных президентских выборах, конечно же, недостаточно. Поэтому в своем ежегодном послании к Раде Порошенко очень аккуратно, но точно попытался расставить акценты в риторике своих основных конкурентов в следующей президентской кампании. До сих пор Петр Алексеевич избегал резких оценок своих оппонентов.

Идею Юлии Тимошенко о создании канцлерской Украины президент назвал попыткой сформировать единоличную власть в стране, в которой у канцлера будет больше полномочий, нежели у кайзера, а в парламенте сформируется однопартийная система (точнее - в рейхстаге, как сказал Петр Порошенко). В сторону бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, также претендующего на президентское кресло, очевидно, была брошена фраза о слабой и распроданной армии. Юрий Бойко, Александр Вилкул и Виктор Медведчук тоже получили сигнал в виде заявления, что реванша пророссийских сил в Украине он не допустит.

Президент Порошенко дал всем понять, что он намерен жестко бороться за второй президентский срок. Он - прекрасный оратор. И даже в некоторых моментах - убедительный. Но вот риторика, к сожалению, не всегда совпадает с его действиями. В президентской кампании-2019 мы, очевидно, увидим нового Порошенко, кампания которого, вне всякого сомнения, будет строиться на тезисе: "Президент - Порошенко или потеря Украиной независимости". Иными словами, только он и никто другой может обеспечить будущее Украины. Удастся ли это ему - пока неизвестно.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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