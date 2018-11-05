Комментарий: Пока Трамп борется за догмы, факты теряют значение

Бывают такие споры, в которых, на самом-то деле, не хочется стать победителем. После того, как я в течение года в качестве репортера объездила все Соединенные Штаты, мой прогноз по поводу исхода тогдашних президентских выборов ощутимо отличался от царившего тогда мнения. Мне было ясно - Дональд Трамп имел очень хорошие шансы, чтобы попасть в Белый дом. И он это сделал. А я выиграла бутылку бурбона.

Трамп делит мир на друзей и врагов

С тех пор прошло два года. И вот в США вновь намечается голосование - промежуточные выборы в Конгресс пройдут во вторник, 6 ноября. Вообще-то, речь не о президентской кампании, а об избрании региональных депутатов в обе палаты американского парламента.

Инес Поль

Но на политической сцене в Америке Дональда Трампа не происходит ничего, что не было бы связано с ним. И не удивительно, что в прошедшие недели Трамп активно участвовал в избирательной кампании, еще активнее разрабатывая свою традиционную повестку, поделившую мир на друзей и врагов. Типичный пример - размещение на границе с Мексикой большего количества солдат, чем дислоцировано в Ираке.

Этими действиями нынешний президент снижает планку для своих противников. Его грубый, агрессивный стиль, его перегибы и ложь гарантированно провоцируют на ответную реакцию. Цели, которые президент-республиканец выбирает для своих словесных атак, не оставляют возможности оппонентам смолчать. И это позволяет ему оставаться в бизнесе, а кроме того, лишает демократов шанса сфокусироваться наконец-то на собственных делах, на их личных позициях и программных изменениях. Пока демократы возмущаются по поводу каждого нового твита, выпущенного Трампом, они упускают возможность подобрать, наконец, своего кандидата, обладающего достаточной харизмой и правильной программой, чтобы помешать Трампу добиться второго срока на выборах президента США. До которых осталось два года.

Вера вместо знания

Но самая серьезная проблема, которую Трамп оставит в наследство своей стране - это разложение и отказ от способности дискутировать, опираясь на факты, а не на догматы.

Да, этого наш мастер твиттер-сообщений и обострения напряженности действительно сумел достичь: люди желают уверовать в его постулаты. Они хотят верить в то, что Трамп действительно помогает возвратить Америке ее былое величие. И они хотят верить в сильного президента, который устранит все беды и избавит страждущих от вызовов этого многослойного, глобализированного мира.

Увы, вера - это не знание. Факты, благодаря которым можно отличить ложь от правды, все более теряют свое значение. Вот каковы горькие плоды, принесенные длившейся год избирательной кампанией Трампа и двумя годами его президентства. Даже если что-то пойдет не так и его собственная массовка на Facebook или среди аудитории телеканала Fox News будет сбита с толку, даже если самый большой фанат Трампа будет вынужден признать, что его кумир лгал, - теперь все это почти не имеет никакого воздействия. Факты более не учитываются. Именно это - самая главная проблема для Америки.

Потому что во времена, когда поиск истины и значение реальных фактов больше не играют никакой роли, а ложь не считается постыдной и наказуемой, демократическое формирование мнений и позиций становится невозможным. И это означает ни много ни мало постепенный размыв самого фундамента нашего понимания государства и демократии. А в итоге не просто открывает авторитарным лидерам путь во власть, но и гарантирует им долговременные сроки правления.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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