 Комментарий: Повторные выборы в Стамбуле - удар по турецкой демократии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мнения

Комментарий: Повторные выборы в Стамбуле - удар по турецкой демократии

В Турции аннулировали результаты выборов мэра Стамбула. Но независимо от итогов повторного голосования, демократии в стране нанесен серьезный ущерб, считает Эркан Арикан.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не привык мириться с поражениями - особенно если дело касается Стамбула. После завершения муниципальных выборов, прошедших в Турции 31 марта, стало понятно, что в мегаполисе на берегах пролива Босфор состоится повторное голосование. Даже после того как Центризбирком объявил мэром 15-миллионного города представителя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу, президент Эрдоган и правящая "Партия справедливости и развития" (ПСР) сделали все возможное для того, чтобы не потерять Стамбул.

Сначала Эрдоган потребовал пересчета голосов в избирательных округах, где Имамоглу обошел своего конкурента из ПСР с минимальным отрывом, затем заявил об использовании на выборах недействительных бюллетеней. Сейчас президент утверждает, что в избирательных комиссиях присутствовали люди, не являющиеся госслужащими, что противоречит турецкому законодательству. Это весьма странное заявление, учитывая, что большинство членов избирательных комиссий входят в ряды ПСР.

Решение ЦИК является окончательным

Эркан Арикан

Эркан Арикан

На предыдущих выборах претензии оппонентов Эрдогана не ограничивались нарушениями при подсчете голосов, однако высший избирательный орган всегда отклонял все жалобы оппозиции. Но сейчас все изменилось. Отмена итогов выборов, однако, будет иметь далеко идущие последствия: своим нынешним решением ЦИК нанес окончательный удар по турецкой демократии.

Происходящее вызывает ряд вопросов. Почему ЦИК удовлетворил ходатайство ПСР? Почему он трижды откладывал вынесение решения? Как на повторные выборы в Стамбуле отреагируют фондовые рынки? Ответов на эти вопросы нет, существуют лишь предположения.

Контекст

Избирком аннулировал результаты выборов в крупнейшем городе Турции, где кандидат от оппозиции опередил бывшего премьера страны, представлявшего правящую партию. Новое голосование пройдет 23 июня. (06.05.2019)

Турецкая оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны. Для правящей партии и президента это может стать первым серьезным поражением за 17 лет. (30.03.2019)

В Турции истекает срок действия режима чрезвычайного положения. Он был введен Эрдоганом два года назад после неудавшейся попытки госпереворота. DW о том, чем это обернулось для рядовых турок. (18.07.2018)

В Анкаре не продлили аккредитацию около 80 представителям иностранных СМИ, в том числе трем немецким журналистам. В МИД Германии считают это ограничением свободы слова. (06.03.2019)

Давлению Эрдогана не смог противостоять даже высший избирательный орган страны. При этом решение ЦИК является окончательным и обжалованию не подлежит.

Тяжелое начало Рамадана

В ЦИК мудро поступили, объявив о своем решении в понедельник, 6 мая. В первый день Рамадана в стране вряд ли стоило ожидать массовых уличных протестов.

Кроме того, заявление об аннулировании итогов голосования было сделано после закрытия бирж: власти, очевидно, надеялись, что фондовые рынки проспят возможную бурную реакцию на такое развитие событий. Но это далеко не так. В последние дни экономисты уже высказывали предположения о том, что в случае проведения повторных выборов турецкая лира сильно обесценится по отношению к евро и доллару.

Как бы то ни было, ясно одно: вне зависимости от того, кто победит на выборах 23 июня, турецкая демократия в них уже проиграла.

Автор: Эркан Арикан, обозреватель турецкой редакции DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Укрепление власти Эрдогана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

  • 16 июля 2016 года, танки в Анкаре

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Попытка путча как начало перемен

    В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

  • Демонстрация в поддержку Эрдогана, апрель 2017 года

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Конституционный референдум

    16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

  • Акция противников конституционного референдума в Турции, Стамбул

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Неубедительная победа

    Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

  • Турецкие солдаты в Африне

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Турция в Сирии

    Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

  • Турецкие лиры

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Под звуки падающей лиры

    С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

  • Предвыборное мероприятие оппозиционной Хорошей партии

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана

    24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

  • Оппозиционная демонстрация в Стамбуле, 23 июня

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Оппозиция вывела на улицы миллионы людей

    Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

  • Эрдоган объявляет о своей победе на выборах, 25 июня 2018 г.

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Итоги выборов: все предсказуемо

    Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

  • Полиция в Стамбуле

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Что дальше?

    Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Смотреть видео 26:02

Почему дети в тюрьме: шокирующая правда о Турции - "Европа в фокусе"

Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW. (25.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему дети в тюрьме: шокирующая правда о Турции - "Европа в фокусе"  

Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах  

Экономические проблемы Турции или Как стабильность превращается в мыльный пузырь  

Также по теме

Ekrem İmamoğlu, türkischer Politiker der Republikanischen Volkspartei

Представитель турецкой оппозиции объявлен мэром Стамбула 17.04.2019

Несмотря на требование правящей партии, турецкий избирком объявил мэром Стамбула оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Однако он еще может быть отстранен от должности, если Эрдоган добьется перевыборов.

Kommunalwahlen Türkei

Пять опасностей для Эрдогана на муниципальных выборах в Турции 30.03.2019

Турецкая оппозиция претендует на победу в Стамбуле и Анкаре, двух крупнейших городах страны. Для правящей партии и президента это может стать первым серьезным поражением за 17 лет.

Türkei Istanbul Walhkampfauftritt Präsident Erdogan

Эрдоган призвал аннулировать итоги муниципальных выборов в Стамбуле 10.04.2019

Представитель оппозиционной НРП опередил соперника от правящей партии на выборах мэра Стамбула. Высшая избирательная комиссия Турции отказалась пересчитывать голоса.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Каковы последствия массовой трудовой эмиграции украинцев?  

Немецкий авиаэксперт: SSJ-100 загорелся до посадки в Шереметьево  

Комментарий: Трагедия SuperJet 100 - катастрофа в режиме реального времени  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW