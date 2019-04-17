Комментарий: Повторные выборы в Стамбуле - удар по турецкой демократии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не привык мириться с поражениями - особенно если дело касается Стамбула. После завершения муниципальных выборов, прошедших в Турции 31 марта, стало понятно, что в мегаполисе на берегах пролива Босфор состоится повторное голосование. Даже после того как Центризбирком объявил мэром 15-миллионного города представителя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу, президент Эрдоган и правящая "Партия справедливости и развития" (ПСР) сделали все возможное для того, чтобы не потерять Стамбул.

Сначала Эрдоган потребовал пересчета голосов в избирательных округах, где Имамоглу обошел своего конкурента из ПСР с минимальным отрывом, затем заявил об использовании на выборах недействительных бюллетеней. Сейчас президент утверждает, что в избирательных комиссиях присутствовали люди, не являющиеся госслужащими, что противоречит турецкому законодательству. Это весьма странное заявление, учитывая, что большинство членов избирательных комиссий входят в ряды ПСР.

Решение ЦИК является окончательным

Эркан Арикан

На предыдущих выборах претензии оппонентов Эрдогана не ограничивались нарушениями при подсчете голосов, однако высший избирательный орган всегда отклонял все жалобы оппозиции. Но сейчас все изменилось. Отмена итогов выборов, однако, будет иметь далеко идущие последствия: своим нынешним решением ЦИК нанес окончательный удар по турецкой демократии.

Происходящее вызывает ряд вопросов. Почему ЦИК удовлетворил ходатайство ПСР? Почему он трижды откладывал вынесение решения? Как на повторные выборы в Стамбуле отреагируют фондовые рынки? Ответов на эти вопросы нет, существуют лишь предположения.

Давлению Эрдогана не смог противостоять даже высший избирательный орган страны. При этом решение ЦИК является окончательным и обжалованию не подлежит.

Тяжелое начало Рамадана

В ЦИК мудро поступили, объявив о своем решении в понедельник, 6 мая. В первый день Рамадана в стране вряд ли стоило ожидать массовых уличных протестов.

Кроме того, заявление об аннулировании итогов голосования было сделано после закрытия бирж: власти, очевидно, надеялись, что фондовые рынки проспят возможную бурную реакцию на такое развитие событий. Но это далеко не так. В последние дни экономисты уже высказывали предположения о том, что в случае проведения повторных выборов турецкая лира сильно обесценится по отношению к евро и доллару.

Как бы то ни было, ясно одно: вне зависимости от того, кто победит на выборах 23 июня, турецкая демократия в них уже проиграла.

Автор: Эркан Арикан, обозреватель турецкой редакции DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Укрепление власти Эрдогана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Попытка путча как начало перемен В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Конституционный референдум 16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Неубедительная победа Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Турция в Сирии Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Под звуки падающей лиры С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана 24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Оппозиция вывела на улицы миллионы людей Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Итоги выборов: все предсказуемо Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Что дальше? Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем? Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль

