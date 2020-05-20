Комментарий: Победа Конституционного суда ФРГ в деле защиты прав граждан

Для Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) в новогоднюю ночь 2016 года сбылась заветная мечта: в последний день того года в силу вступила новая редакция закона, регламентирующего деятельноcть данного ведомства. И внешняя разведка Германии, подчиненная в политическом смысле ведомству федерального канцлера, получила право безгранично отслеживать телекоммуникационные данные и корреспонденцию иностранцев.

Граждан Германии и других стран ЕС - по крайней мере теоретически - должны были оградить от подобного рода слежки. В реальности, впрочем, никто не мог этого гарантировать, ведь нескончаемый глобальный поток телефонных разговоров, мейлов, эсэмэсок и использование других форм коммуникации не позволяет установить личность каждого отдельно взятого человека.

Уже одно лишь это обстоятельство, очевидное даже для обывателей, должно было оказаться достаточным основанием для депутатов бундестага, чтобы проголосовать против скандальных изменений законодательства. Однако входившие тогда в правящую коалицию консерваторы из блока ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) все же легализовали практику, которая до этого считалась незаконной и была абсолютно неизвестна общественности. О ней в 2013 году поведал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, разоблачивший с помощью международных СМИ деятельность американского Агентства национальной безопасности (АНБ).

Основной закон ФРГ защищает и иностранцев

Американские спецслужбы при щедрой поддержке BND отслеживали глобальные коммуникационные потоки, в том числе и с территории Германии. Комиссия бундестага, расследовавшая деятельность спецслужб, попыталась выяснить, в каких масштабах осуществляется эта во всех отношениях безграничная слежка и кто несет за нее ответственность.

Марсель Фюрстенау

Однако все усилия оппозиции в этом направлении - прежде всего Левой партии и "зеленых" - оказались тщетными. И тот факт, что BND в итоге официально получила лицензию на массовую слежку, не требующую повода, является просто возмутительным. Эту чудовищную ошибку парламентского большинства, выполнившего заветное желание правительства ФРГ под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel), сейчас исправил Федеральный конституционный суд Германии.

Он постановил, что защита основных прав граждан, гарантированных государством, не ограничивается только территорией Германии. Таким образом, любой гражданин, независимо от того, какой паспорт он имеет, где живет и находится в настоящий момент, в случае сомнений сможет опереться на Основной закон ФРГ. На это и надеялись истцы - группа иностранных журналистов.

Бундестаг должен внести изменения в закон о BND

Представителей СМИ поддерживали международная правозащитная организация "Репортеры без границ" и немецкое Общество защиты гражданских свобод (GFF). За их активную позицию эти организации заслуживают огромную благодарность. В нынешние времена их успех является особенно важным сигналом. Уже много лет подряд во всем мире оказывается все большее давление на свободу слова, при этом такое происходит не только в странах с авторитарными режимами и классическими диктатурами. В ЕС достаточно взглянуть на Венгрию и Польшу. За пределами Европы таким отпугивающим примером является Австралия.

У немецкого бундестага теперь появилась возможность и обязанность оправдать возложенную на него обществом демократическую ответственность, улучшив закон, который регулирует деятельность BND. На внесение в этот документ изменений, которые не будут противоречить основным правам человека, Конституционный суд ФРГ дал бундестагу срок до конца 2021 года.

Слежка с целью защиты граждан от терактов по-прежнему разрешена

Своим вердиктом суд указал парламентариям путь для принятия правильного решения с точки зрения соблюдения прав человека и свободы слова. При этом при строгом соблюдении определенных условий отслеживание информационных потоков по-прежнему остается возможным. В том, что это необходимо, никто даже не сомневается.

Ведь даже те, кто подал иск в Конституционный суд и его выиграл, хотят быть защищены от войн и терактов. Своевременно распознать опасность и предотвратить угрозу и является задачей BND. Это ведомство поставляет правительству Германии информацию, важную для принятия решений в области международных отношений и политики безопасности. Как отмечается в решении суда, тем самым BND помогает властям ФРГ предотвратить принятие ошибочных решений и укрепить свою позицию в области международных отношений.

Американцы могут гордиться решением немецкого суда

О том, как это может и должно происходить, также говорится в вынесенном вердикте: Конституционный суд недвусмысленно указал на необходимость соблюдения основных гражданских прав и выполнения требований о защите личных данных. Эти правила не подлежат пересмотру, и именно в этом и заключается особая ценность данного решения. Критики, впрочем, могут посчитать его оторванным от реальности, ведь журналисты, успешно работающие в Германии, в остальных странах будут по-прежнему подвергаться слежке.

Как бы то ни было, любая победа над несправедливостью - в данном случае над плохим законом - дает повод для радости и надежды. При этом, однако, нельзя забывать об одном человеке - об Эдварде Сноудене. То, что он до сих пор вынужден находиться в России (!), где ему предоставили временное убежище, - позор, о котором должны задуматься все демократические страны. Американцы же могут гордиться решением, принятым в Германии, и поднять за него бокал шампанского.

Автор: Марсель Фюрстенау, обозреватеоль DW

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