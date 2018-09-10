Комментарий: План Навального сработал

Вся вертикаль современной российской власти держится на высокой личной популярности Владимира Путина. Ее падение неизбежно приведет к разрушению всей политической системы, и потому любая атака на имидж президента традиционно пресекается с особой свирепостью.

Сейчас самая больная тема для власти - личная ответственность Владимира Путина за непопулярные пенсионные инициативы и последствия этого. Именно поэтому акции протеста, назначенные штабом Алексея Навального на 9 сентября, с самого начала вызвали ярость со стороны власти - ведь, в отличие от "системной оппозиции", Навальный сразу взял курс на прямое отождествление Путина и пенсионной реформы.

В итоге из 83 заявок на уличные акции, поданные в разных городах России, согласованы были только две, сам Алексей Навальный и две трети руководителей его штабов в регионах оказались за решеткой уже накануне, а непосредственно 9 сентября были задержаны почти все оставшиеся к тому моменту на свободе организаторы протестных акций и многие рядовые активисты штабов Навального.

Участники протестных акций - их много или мало?

Федор Крашенинников

Самая большая ошибка, которую можно сделать при обсуждении протестных акций в России, - свести все к арифметическому подсчету количества граждан, принявших в них участие. Такой подход выгоден только властям - ведь, сколько бы человек ни вышло протестовать, на фоне общего количества жителей России все равно получится немного.

Но какой смысл сравнивать несравнимые величины? Большинство населения России - как, впрочем, и любой другой страны - пассивно и аполитично. Более того, даже те, кто интересуются политикой, все еще возлагают надежды на электоральные процедуры или же предпочитают не участвовать ни в каких уличных протестах, вполне справедливо опасаясь репрессий со стороны властей. В отличие от стран Европы, а также от Украины, Армении или Грузии, законодательство и тем более законоприменительная практика в России отнюдь не поощряют участия в таких мероприятиях, а наоборот - создают множество легальных возможностей испортить их участникам жизнь.

Если быть справедливыми, то количество участников акций Навального вообще не с чем сравнивать: другой силы, способной вывести на улицы заметное количество людей в десятках регионов одновременно и под антипутинскими лозунгами, в России попросту нет.

Из "системной оппозиции" относительно массовые акции проводит только КПРФ, но при всем том режиме благоприятствования, которым она пользуется, ее акции не могут похвастаться ни особенной массовостью, ни географическим размахом: на согласованные и вполне безопасные мероприятия коммунистов приходит едва ли не меньше народу, чем на несогласованные акции Навального. Между прочим, это должно заставить задуматься, чего могла бы добиться его команда, если бы они могли участвовать в выборах, иметь фракцию в Государственной думе и спокойно пользоваться всеми возможностями легальной политической работы.

География протестов ширится

Штаб Навального оценивает общее количество участников протестных акций 9 сентября в 60-80 тысяч человек. Протесты прошли в 83 населенных пунктах России, включая обе столицы, большинство областных центров и все города-миллионники. По подсчетам правозащитников, было задержано более 1000 человек, что само по себе тоже весьма показательно.

Расширяющаяся география протестов 2017-2018 годов и особенно участие в них малых и средних городов - вот самый важный и интересный показатель. В отличие от чисто идеологического противостояния демократической общественности и власти в 2011-2012 годах, сейчас движущей силой протеста становится социальный фактор. Руководство страны принимает меры, очевидным образом ухудшающие жизнь значительной части населения, и тем самым заставляя даже самых лояльных в идеологическом плане граждан смотреть на ситуацию в стране через оптику своих частных интересов.

Отношения Владимира Путина с народом России вошли в новую стадию, где главная ставка делается не на любовь и доверие со стороны большинства населения, а на страх людей перед репрессиями и окончательную ликвидацию даже теоретической возможности изменить что-либо на превращенных в бессмысленный ритуал выборах.

Выходить на акции протеста в России все опаснее, при том, что поводов для них и сочувствия к ним со стороны населения - все больше. И мировая, и российская история учат, что такая ситуация не может длиться бесконечно: в итоге именно прошедшая через угрозы и репрессии сеть активистов становится во главе по-настоящему массовых протестов и опрокидывает режимы, казавшиеся нерушимыми.

Такая сеть активистов в России уже есть, и, к счастью, на сей раз это вовсе не левые радикалы, а люди с совершенно другими, проевропейскими и вполне либеральными взглядами на политику и будущее России.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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