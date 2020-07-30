Комментарий: Перемирие в Донбассе - третья попытка Зеленского

В третий раз президент Владимир Зеленский обещает украинцам перемирие в Донбассе. Но ситуация лишь усугубляется на фоне грядущих местных выборов, считает Ник Конноли.
Тяжелораненый украинский разведчик морской пехоты Ярослав Журавель ползет по "серой зоне" к украинским позициям. На нем белая каска. Лишь какие-то сотни метров отделяют его от своих боевых товарищей с одной стороны и пророссийских сепаратистов - с другой. Это видно на кадрах, снятых украинским дроном 13 июля.
Журавель попытался забрать с поля боя тело погибшего товарища - что было обговорено с противником, во всяком случае так утверждает украинская сторона. Но украинский боец попал под обстрел. При попытке спасти его, уже умирающего, в тот же день был убит санитар Николай Илин. Взывать к Женевской конвенции в данном случае слишком поздно.
Теперь боевые товарищи Ярослава Журавля, как и все другие участники этой войны, должны соблюдать режим перемирия на линии фронта протяженностью в 400 км - там, где друг против друга стоят украинские войска национальной армии и восточно-украинские боевики, поддерживаемые Россией. Примечательно, что те самые командиры, которые были не в состоянии договориться об эвакуации с поля боя одного единственного военнослужащего, теперь должны гарантировать, что их солдаты вновь не возьмутся за оружие. Даже если будут провокации. Даже находясь во многих местах на таком близком расстоянии от противника, что можно наблюдать в бинокле, как он обедает.
Все предыдущие попытки перемирия были нарушены. Почему в этот раз должно быть иначе?
Президент Украины Владимир Зеленский говорит о прорыве, который призван оживить минский процесс и урегулировать конфликт. Но почему именно эта попытка перемирия должна быть успешной, если все другие закончились крахом, Зеленский не объясняет. В конце прошлого года страны "нормандской четверки" Германия, Россия, Украина и Франция уже договаривались на саммите в Париже о прекращении огня. Но в Донбассе об этом никто не узнал.
Каких только попыток остановить эту войну не было в последние годы: и "хлебное перемирие" по случаю урожайной страды, и "школьное" по случаю окончания летних каникул, и по множеству других более скромных поводов, во всяком случае на локальном уровне. Режим прекращения огня порой соблюдался несколько дней, а то и пару недель.
На этот раз, в ночь с воскресенья на понедельник, 27 июля, не прошло и 20 минут после вступления в силу договоренности о прекращении огня, как украинские военные сообщили об обстреле из гранатомета вблизи Мариуполя.
Действительно ли это так, сложно сказать наверняка. Ведь за соблюдением перемирия наблюдают лишь менее сотни сотрудников спецмиссии ОБСЕ, да и то исключительно днем. Это и в нормальное время делать достаточно трудно, учитывая растянувшуюся на сотни километров линию фронта. Пандемия же коронавируса предоставила сепаратистам прекрасный повод ограничить свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ.
Однако без полного и тщательного выяснения всех обстоятельств гибели Журавля и случаев подобных ему, ничего не изменится в патовой ситуации последних лет. До сих пор стороны конфликта лишь обвиняют друг друга, а все остальные остаются в неведении, кто на самом деле первым открыл огонь. Порой возникает ощущение, что даже те, кто отдают приказы в Москве и Киеве, этого тоже уже точно не знают.
Есть патовая ситуация, но нет выхода из нее
В Киеве и за границей охотно утверждают, что договориться о политическом урегулировании конфликта в Донбассе невозможно, пока каждый день продолжают стрелять. Но и спустя 6 лет после его начала, в принципе, есть только две возможности для этого: мир на условиях Киева или мир на условиях Москвы. Третьего не дано. А до тех пор пока стороны чувствуют себя слишком сильными, чтобы принять условия противника и одновременно слишком слабыми, чтобы силой осуществить свой собственный сценарий, все останется по-прежнему. Сохранение статус-кво для обеих сторон - наименьшее из зол.
Только никто не решается сказать об этом открыто. И в первую очередь сам Зеленский, который год назад во время предвыборной кампании смог заручиться поддержкой почти трех четвертей украинских избирателей обещаниями скорого мира в Донбассе. Местные выборы, которые пройдут осенью, согласно соцопросам, не сулят ничего хорошего Зеленскому - особенно в регионах на востоке страны, в зоне конфликта. Даже если не реалистично ожидать завершения конфликта в ближайшем будущем, новая попытка его преодоления во время предвыборной кампании неизбежна, какой бы безнадежной она ни была.
В начале президентства Зеленского из его окружения то и дело было слышно, что в течение года он будет пытаться решать конфликт дипломатическим путем. А затем будут продумываться альтернативные варианты: читай - заморозить конфликт. Год уже прошел. Возможно после выборов президент решится представить свой "план Б", о котором так много говорят. Но пока никто не знает, что он из себя представляет.
Автор: Ник Конноли, глава бюро DW в Киеве
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