 Комментарий: Пенсионная перекличка штабов Навального | Авторская колонка Александра Плющева | DW | 02.07.2018

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Александр Плющев

Комментарий: Пенсионная перекличка штабов Навального

Первая попытка вывести людей на протесты против повышения пенсионного возраста в России фактически провалилась. Лето и футбол сильнее, считает Александр Плющев.

Акция протеста против повышения пенсионного возраста в России

Акция протеста против повышения пенсионного возраста в России, 1 июля

Митинг против пенсионной "реформы", который я увидел в воскресенье, 1 июля, в Ярославле, поражал своей европейскостью: в Москве, где я живу, такого давно не бывает. Несогласованную (фактически - несанкционированную) властями мирную акцию, организованную сторонниками Алексея Навального, никто не только не собирается разгонять, но и полиции приходит мало, человек 10, без автозаков и спецобмундирования. Никто не отнимает звукоусиливающую аппаратуру у организаторов и не растаскивает импровизированную сцену, не отбирает флаги у участников. Но и людей приходит катастрофически мало - человек 200. Никакой картинки массового протеста по проблеме, которая вроде бы волнует практически всех.

Немассовый протест против повышения пенсионного возраста

Судя по репортажам с воскресных акций, которые прошли в паре десятков российских городов, условно массовый протест - где счет шел хотя бы на тысячи участников - был лишь в нескольких местах за Уралом. Европейская часть в целом откликнулась слабо. Первую попытку Навального оседлать пенсионный протест можно считать неудачной. Причины можно искать где угодно - в чемпионате мира по футболу, выходном дне, жаркой или, наоборот, дождливой погоде, - но факт остается фактом: сугубо политические или антикоррупционные выступления обычно проходят более массово и ярко. Да и сам Навальный, который только что встретил вышедшего из колонии брата, решил в воскресенье в созванных им митингах участия не принимать.

Александр Плющев

Александр Плющев

Объявленные правительством России планы повысить пенсионный возраст вызвали скорее недоумение, а не возмущение. Для последнего не хватает осознания масштабов конфискуемого, а точнее - планируемого к изъятию у каждого, кто подпадает под "реформу". Планы - это всегда неточно и не сейчас, да и особенных надежд на власти никогда не было. Можно ли в принципе надеяться на того, кто за последние годы несколько раз менял пенсионную формулу и замораживал накопления? Государство и так воспринимается как постоянно наращивающий свои требования рэкетир, недоумение же вызвано лишь резким ростом этих требований.

Да, небывалый за последние годы процент опрошенных социологами выразил готовность выйти на улицы протестовать. Да, рейтинг правительства и даже лично Владимира Путина стремительно пошел вниз. Ни один оппозиционный лидер, ни одна сила, даже лишь номинально считающаяся оппозиционно, не может себе позволить держаться в стороне от таких настроений. Но вывести людей на реальный протест - по-прежнему крайне сложная задача, и пока довольно трудно представить себе политическую силу, которая будет способна канализировать эти настроения в действительно массовые выступления.

Проблема Навального: правый среди левых

Отдельная проблема Алексея Навального как политического лидера состоит в том, что политически правый политик постоянно вынужден отрабатывать левую социально-экономическую повестку. Просто потому, что любая другая здесь вообще не приживается.

Конечно, можно долго и нудно объяснять, что на самом деле протест не против давно назревших изменений в пенсионной сфере, а против методов их проведения, целеполагания и нынешних властей в целом, но это разве что еще больше отпугнет потенциальных участников - на улицу сложными лозунгами не выводят. Нынешние акции - скорее перекличка штабов Алексея Навального в регионах, оставшихся в живых после репрессий, последовавших за выступлениями "Он вам не царь" 5 марта.

Пенсионная "реформа" больнее всего бьет по людям возраста 45-55 лет, не вовлеченным в бюрократическую и силовую вертикаль государства, которых планируемые изменения не коснутся. Они не успели проскочить грядущие изменения, а времени и больших возможностей, чтобы как-то перестроить свою жизнь в соответствии с новыми реалиями, у них нет. Они слишком молоды, чтобы поддерживать коммунистов и других левых, и слишком взрослые в сравнении с "ядерной" аудитории Алексея Навального.

Контекст

В ФРГ - как и в России - сейчас тоже обсуждают пенсионный возраст. Преференции для женщин по срокам выхода на пенсию здесь отменены. Но проблем стареющего общества это не решает. (27.06.2018)

Социолог Лев Гудков объяснил DW, какие группы населения будут готовы голосовать за Путина и через шесть лет, как изменится уровень его поддержки и есть ли потенциал у российской оппозиции. (19.06.2018)

Правительство РФ предложило увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. DW - с оценками этой инициативы экспертами. (14.06.2018)

Пенсионная реформа в России на самом деле - не реформа, а банальное наполнение госбюджета за счет граждан, комментирует повышение пенсионного возраста политолог Иван Преображенский. (15.06.2018)

Они слишком умны, чтобы не видеть бутафорской роли ручных профсоюзов, и недостаточно глупы, чтобы видеть еще какие-либо политические силы, хоть сколько-нибудь отвечающие их интересам. Они застали последние годы Советского Союза, в юности или молодости пережили его крушение и едва ли не лучше других все понимают про спасение утопающих.

Протесты в России: надежды на осень

Вот так и слилась первая волна протестов: одним уже неактуально, другим еще долго не будет актуально, третьи занимаются насущными делами и не особо верят в какую бы то ни было помощь государства. Да и вообще лето на дворе и хочется праздника.

Словно доказывая это, спустя всего несколько часов на улицы российских городов хлынули толпы, празднующих победу российской сборной в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, и не расходились до утра. Праздновать, безусловно, гораздо легче, приятнее и безопаснее, чем протестовать и требовать.

Но не будем забывать, что и лидер вчерашнего протеста не только сам не пошел на улицу, но и, судя по его Twitter, к вечеру полностью переключился с акций в разных городах на футбол и ликование. Хочешь не хочешь, а любой политический лидер не может себе позволить быть не с народом. А у народа - в самом широком и лучшем смысле этого слова - победа, единение, восторг, праздник, эйфория, месячник свободы, лето, погода. И пока - совсем не до пенсий. Но все это, увы, быстро пройдет, и осенью тема пенсионных выступлений обещает быть более актуальной.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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