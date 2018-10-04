Комментарий: "Паспортизация" Украины Венгрией - бой без правил

Выдача венгерских паспортов в Закарпатье гражданам Украины ставит под угрозу не только добрососедские отношения между двумя странами, но и будущее Украины в Евросоюзе и НАТО, считает Сергей Руденко.
4 октября официальный Киев, как и обещал, объявил венгерского консула в Закарпатье персоной нон грата. Поводом послужило видео, на котором зафиксирован факт выдачи венгерских паспортов гражданам Украины и требование консула скрывать это от украинских властей. Будапешт ответил высылкой первого секретаря посольства Украины. Но на этом точка в "паспортном скандале" между не поставлена. Венгрия пообещала Украине проблемы на пути к НАТО и Евросоюзу. И частично уже реализует свой план. От которого в конечном итоге пострадает не только украинское государство, но и Североатлантический альянс, и ЕС.
Закарпатье с венгерским акцентом и паспортом
История с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатье длится уже более десяти лет. Венгры оформляют гражданство тем, кто, по мнению Будапешта, этого заслуживает. Речь, прежде всего, идет о венграх, живущих на Западе Украины. Венгрия никогда и не скрывала, что ведет выдачу паспортов в закарпатском Берегово. Сколько украинцев за все это время прошли "паспортизацию", точно не известно. Кто-то называет цифру в десятки, кто-то - в сотни тысяч выданных документов. Правда, надо полагать, где-то посредине.
Для украинцев паспорт гражданина Венгрии открывает широкие возможности для легального трудоустройства в Европе. Венгры же расширяют численность своих граждан и территорию (последнее условно, конечно) за счет Закарпатья. И хотя двойное гражданство в Украине запрещено, уголовной ответственности для обладателей двух паспортов здесь не предусмотрено. Чем, собственно, и пользуются соискатели венгерского гражданства.
Почему же официальный Киев после длительного молчания решил поставить Венгрию на место? Одна из причин - Будапешт начал демонстративно тормозить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Венгрия не довольна новым украинским законом об образовании, который якобы ущемляет права венгров, живущих на Закарпатье. Результат: Будапешт заявил, что будет блокировать движение Украины в НАТО и ЕС. И обещания свои выполняет. Так, в начале октября министр обороны Украины Степан Полторак не попал на министерскую встречу в НАТО исключительно из-за позиции Венгрии. Ранее Будапешт блокировал работу комиссии Украина-НАТО.
Российское зеркало
Нынешняя позиция Будапешта по отношению к Украине играет на руку прежде всего России. Кремль не единожды заявлял: он категорически против присоединения украинского государства к НАТО. Теперь у Москвы появился союзник - участник Североатлантического альянса и Евросоюза Венгрия, которая публично ставит под сомнение европейские и евроатлантические перспективы Украины. Кстати, имя главы МИД Венгрии Петера Сийярто уже появилось на сайте "Миротворец", создатели которого публикуют данные лиц, которых считают сепаратистами и агентами Кремля.
Конечно, очень странным выглядит то, что страна - член европейского сообщества, игнорирует украинское законодательство и позволяет своему консульству действовать вне правового поля Украины. Да, до территориальных претензий, конечно, дело еще не дошло. И слава Богу! Но где гарантии, что Будапешт завтра не заявит о необходимости защиты своих граждан на территории соседней Украины? Так, как это сделала та же Россия, которая в начале двухтысячных активно раздавала свои паспорта жителям крымского полуострова. К чему это привело - известно.
Конечно, конфликт со своим консулом в Берегово Венгрия могла бы решить, не дожидаясь публичного выдворения, просто отозвав его в Будапешт. Как это, кстати, и предлагал министр иностранных дел Украины Павел Климкин своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто. Но тот отказался. Результат - дипломатический скандал. На который теперь, очевидно, должны обратить внимание не только в Москве, но и в других европейских столицах. Не может же строптивый Будапешт, который игнорирует украинское правовое поле, быть камнем преткновения на пути Украины к НАТО и ЕС.
Двойное гражданство для украинцев?
В связи с "паспортным скандалом" глава МИД Павел Климкин заявил, что пора обсудить возможность введения двойного гражданства в Украине. Де-факто по два (а то и три) паспорта в кармане имеют не только рядовые украинцы в Закарпатье, но и высшие государственные чиновники. Так, в январе 2018 года глава Государственной фискальной службы Роман Насиров потерял свою должность именно из-за двойно гражданства (Украины и Великобритании), а не в связи с инкриминируемыми ему преступлениями. А бывший глава Днепропетровской администрации Игорь Коломойский на вопрос о его двойном гражданстве любил пошутить о своих трех паспортах.
Сколько украинцев на сегодняшний день имеют двойное гражданство, вряд ли кто-то точно знает. Идея Климкина, очевидно, имеет право на жизнь. Но только не во время войны с Россией и обострения отношений с Венгрией. Потому что Москва буквально на следующий день после принятия такого закона возьмется за паспортизацию Украины, а после заявит, что будет защищать своих граждан от украинской "хунты". А Будапешт будет требовать сатисфакции за своего консула на Закарпатье, нарушавшего Конституцию Украины. А посему если в Украине и будет законодательно закреплено двойное гражданство, то, наверное, не скоро. И это - абсолютно правильно.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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