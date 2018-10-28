 Комментарий: Память о жертвах репрессий - дело каждого россиянина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Комментарий: Память о жертвах репрессий - дело каждого россиянина

29 октября в России проходит акция памяти жертв политических репрессий “Возвращение имен”. На фоне действий нынешних властей страны значение таких мероприятий возрастает, считает Ольга Бешлей.

Акция Возвращение имен в Москве (фото из архива)

Акция "Возвращение имен" в Москве (фото из архива)

“ГУЛАГ в Москве” - 190 объектов на карте. “Принудительный труд” - 174 объекта на карте. “Репрессированная наука” - 121 объект. Еще 27 объектов - в категории “Концлагеря и арестные дома” и семь - в разделе “Массовые расстрелы”.

Это карта города, в котором я живу двенадцатый год. Вот переулок, в котором я училась: здесь располагался один из арестных домов под управлением НКВД. Моя первая съемная квартира находится недалеко от места, где был лагерь, описанный Солженицыным - здание стояло прямо напротив выхода из метро. А сейчас я живу на улице, которая когда-то примыкала к заводу, где лагерные заключенные отливали мины.

Ольга Бешлей

Ольга Бешлей

Это карта репрессированной, расстрелянной, приговоренной Москвы, которую правозащитное общество “Мемориал” составило для своего проекта “Топография террора”. Многих точек, отмеченных на ней, физически больше не существует - здания снесены. И многих точек на ней не хватает, потому что нет точных данных о всех расстрельных местах в Москве и о количестве убитых по политическим мотивам.

Но есть метка, которая не только оставила за собой географическое расположение и помещение, но и сохранила свой функционал. Это комплекс зданий органов госбезопасности на Лубянке, который сейчас принадлежит ФСБ.

“Не забудем, не простим” на Лубянке

Думаю, сотрудникам органов госбезопасности неприятно, что в конце октября на Лубянскую площадь к Соловецкому камню приходят тысячи людей, чтобы зачитать в микрофон имена репрессированных при советской власти. Я бы могла допустить, что им все равно, если бы эта акция не имела к ним прямого отношения. Но ФСБ - преемница КГБ, и так уж вышло, что даже президент России не видит в этом ничего плохого.

А значит, акция “Возвращение имен”, которую “Мемориал” проводит на Лубянке - это не только дань памяти жертвам репрессий. Это “Не забудем, не простим”, которое ежегодно слышат наследники репрессивных традиций. И если когда-нибудь органам госбезопасности придется пройти через народный аудит, отвечать придется и за себя, и за предшественников.

Поэтому попытка пресечь эту акцию была вопросом времени. В этом году московские власти под предлогом ремонтных работ предлагали перенести ее к мемориалу “Стена скорби”, который по поручению президента был построен на проспекте Академика Сахарова. Но люди возмутились, и мэрия отступила. Надолго ли?

Давление на “Мемориал”

“Мемориалу” сильно достается в последнее время. Идет суд над историком Юрием Дмитриевым - главой карельского “Мемориала”, который искал захоронения расстрелянных в местных лесах заключенных. Под арестом находится и глава грозненского отделения организации Оюб Титиев, который расследовал исчезновения и убийства людей в Чечне. Дмитриев и Титиев тоже возвращали имена, но не символически, а по-настоящему - восстанавливая судьбу пропавших людей, называя безымянные, брошенные останки.

Защитники Дмитриева и Титиева убеждены, что дела против них сфабрикованы. Нет доверия правоохранительным органам, которые избивают митингующих, втягивают в политические провокации молодых девушек и парней (как в деле “Нового величия”), арестовывают людей за репосты в социальных сетях, выдергивают с уроков школьников, чтобы провести воспитательные беседы. Дела Дмитриева и Титиева сложно рассматривать иначе, как политические.

Контекст

"Жалею, что сейчас не 37-й год", - сказал сотрудник правоохранительных органов задержанным активистам Pussy Riot. Почему именно 37-й год? Чем он отличается от других? (23.07.2018)

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

Насилие со стороны представителей власти - это российская норма. И бесконтрольность силовиков будет только возрастать в ближайшую шестилетку, предполагает политолог Иван Преображенский. (22.03.2018)

Чеченский правозащитник уже месяц находится в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков. Адвокаты требуют передать дело на рассмотрение за пределами Чечни. (09.02.2018)

Поэтому и мягкое давление мэрии на акцию у Соловецкого камня никак нельзя объяснить ремонтными работами - даже если Лубянскую площадь, и правда, раскопали непреднамеренно.

В прошлом году на акцию “Возвращение имен” в Москве пришли 5286 человек. В 2007 году, когда акция состоялась в первый раз, имена репрессированных зачитывали всего 263 человека. Чем дольше не меняется власть в России, тем больше карательных дел у судов, полиции и органов безопасности, которым приходится обеспечивать ее несменяемость. ФСБ стремится к слиянию с тенью своего прошлого. А живым людям все ближе становятся те, кого наказывали при Советской власти.

Значение памяти

Мне очень нравится название проекта “Мемориала”, который помогает людям получить доступ к документам о репрессированных родственниках - “Личное дело каждого”. Для меня очевидно, что судьба пострадавших при Советской власти и тех, кто страдает по политическим причинам сейчас, касается каждого. Поэтому я и рассматриваю карту репрессированной Москвы, которую сделал “Мемориал”. Поэтому я вот уже два года выясняю, что происходило с моей семьей в прошлом веке.

Общество в целом, как и каждый человек в отдельности, помнит полученную травму. И пока сопровождавшее ее горе не прожито, не выстрадано, не оплакано, пока все случившееся не названо своими именами - нанесенная рана будет кровоточить, болеть и требовать исцеления. А память будет возвращать нас к прошлому снова и снова, заставляя проживать одни и те же ошибки.

Об этом разными словами говорят историки, психологи и даже нейробиологи. Но мне в преддверии 29 и 30 октября ближе всего слова из последней песни Александра Галича - “Возвращается боль, потому что ей некуда деться”.

Автор: Ольга Бешлей - российская писательница и журналистка

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Памятники жертвам коммунизма

    Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Семь бронзовых скульптур спускаются вниз по белой лестнице у подножия холма Петршин в Праге. Мемориал был открыт в 2002 году и является совместной работой чешского скульптора Олбрама Зубека и архитекторов Яна Керела и Зденека Хользела. Мемориал посвящен, как гласит надпись, не только тем, кто был "заключен в тюрьму или казнен, но и всем тем, чья жизнь была разрушена тоталитарным деспотизмом".

  • Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    Памятники жертвам коммунизма

    Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    С 1951 по 1989 годы в центральном следственном изоляторе министерства госбезопасности ГДР ("штази") находились в заключении более 11 000 человек. До того кирпичную постройку с подвальными помещениями в берлинском районе Хоэншёнхаузен использовали советские оккупационные власти в качестве специального лагеря для нацистов и предполагаемых врагов коммунистического режима.

  • Румыния: память о Сопротивлении

    Памятники жертвам коммунизма

    Румыния: память о Сопротивлении

    От гигантского памятника Ленину, установленного в 1960 году в Бухаресте на площади перед самым высоким зданием Румынии, построенным по типу "сталинских высоток", остался один пьедестал. По инициативе бывших политических заключенных с 2016 года на этом пьедестале стоит 20-метровой высоты обелиск работы скульптора Михая Букулея.

  • Албания: Дом листьев

    Памятники жертвам коммунизма

    Албания: "Дом листьев"

    Первый мемориал памяти жертв коммунистического режима в Тиране появился в 2017 году. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты использовали здание в качестве тюрьмы. После прихода к власти коммунистов в 1945 году здесь пытали и убивали инакомыслящих. Затем за фасадами "Дома листьев" разместилась штаб-квартира Сигурими, секретной службы Албании в эпоху коммунистического режима.

  • Россия: Соловецкий камень

    Памятники жертвам коммунизма

    Россия: Соловецкий камень

    В Москве памятник жертвам политических репрессий в СССР находится на Лубянской площади. Именно на Лубянке в годы советской диктатуры подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме. Гранитный валун привезли в Москву с Соловецких островов, из поселка Соловецкого, где в 1919-1933 годах был лагерь, а в 1937-1939 годах - тюрьма особого назначения.

  • Грузия: Музей советской оккупации

    Памятники жертвам коммунизма

    Грузия: Музей советской оккупации

    На родине Сталина в грузинском городе Гори советский диктатор до сих пор считается национальным героем, хотя и есть планы переделать постоянную экспозицию в посвященном ему музее. О политических репрессиях и жертвах советского режима рассказывает Музей советской оккупации, открывшийся в 2006 году при Национальном музее в Тбилиси.

  • Казахстан: памятник жертвам голода

    Памятники жертвам коммунизма

    Казахстан: памятник жертвам голода

    Около 1,5 миллиона казахов погибли в результате катастрофического голода, вызванного принудительной коллективизацией в 1932/33 годы. Память жертв казахского голодомора чтит монументальная скульптурно-художественная композиция в Астане, открытая 31 мая 2012 года в национальный день памяти жертв политических репрессий.

  • Украина: памятник у Тюрьмы на Лонцкого

    Памятники жертвам коммунизма

    Украина: памятник у "Тюрьмы на Лонцкого"

    Памятник жертвам коммунистических преступлений во Львове открыли в 1997 году. Место, где он установлен, символично - напротив бывшей тюрьмы на Лонцкого, в здании которой располагались, в частности, управление НКВД и следственная тюрьма гестапо. С 2009 года здесь работает национальный Музей памяти жертв оккупационных режимов.

  • Латвия: памятник Свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Латвия: памятник Свободы

    Милда - так называют латыши женскую фигуру на 19-метровом пилоне памятника Свободы в Риге. Монумент был возведен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии и пережил советское время благодаря протекции архитектора Мухиной, уроженки Риги. Памятник является одним из неофициальных символов Латвии и выражает стремление к самоопределению, волю к протесту и сопротивлению.

  • Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Памятники жертвам коммунизма

    Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Зажатая между Россией и Китаем страна почти весь 20-й век провела под игом иностранного господства. Политически и экономически Монголия дольше всего зависела от СССР. В 1996 году в Улан-Баторе был открыт Музей памяти жертв политических преследований, а через год был добавлен мемориал.

  • Корея: Мост свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Корея: "Мост свободы"

    Мост через реку Имджинган, протекающую по территориям КНДР и Республики Кореи, был построен еще в начале 20-го века. Расположенный в демилитаризованной зоне, он является единственным связующим звеном между частями разделенной земли. Мост играл важную роль в Корейской войне 1950-1953 годов. Южная сторона моста стала своего рода мемориалом, где люди оставляют флаги и личные послания.

  • Камбоджа: память о жертвах красных кхмеров

    Памятники жертвам коммунизма

    Камбоджа: память о жертвах "красных кхмеров"

    Террористический режим "красных кхмеров" уничтожил более двух миллионов камбоджийцев - почти половину населения страны. В 1978 году войска также коммунистического Вьетнама заняли Камбоджу. Кости и черепа жертв массовых репрессий были выставлены публично как свидетельство геноцида.

  • США: Катынское преступление

    Памятники жертвам коммунизма

    США: Катынское преступление

    Весной 1940 года в Катынском лесу в Смоленской области советская власть расстреляла около 4400 польских военнопленных, в основном офицеров. Катынский расстрел является синонимом массового уничтожения польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Мемориал в Нью-Джерси, посвященный всем жертвам советского коммунизма, была возведен по инициативе польских эмигрантов в США.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


Смотреть видео 04:01
Now live
04:01 мин

Как режим Кадырова мстит Титиеву

Контекст

Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире. (23.08.2018)  

Ссылки в интернете

Карта Москвы в рамках проекта "Топография террора"

Сайт акции "Возвращение имен"

Сайт проекта "Личное дело каждого"

Аудио- и видеофайлы по теме

Как режим Кадырова мстит Титиеву  

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве  

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных (29.10.2017)  

Также по теме

Russland Gedenktag in Moskau

Власти Москвы согласовали "Возвращение имен" 23.10.2018

Акция "Возвращение имен" официально согласована, она состоится у Соловецкого камня. Мероприятие ежегодно проходит 29 октября - в День памяти жертв политических репрессий.

Russland Moskau Gedenken an die Opfer des Stalinismus

Мэрия Москвы пригласила "Мемориал" обсудить акцию к Соловецкому камню 20.10.2018

Префектура ЦАО Москвы извинилась перед организаторами "за возникшие неудобства". Столичные власти предложили "Мемориалу" обсудить акцию "Возвращение имен" 22 октября.

Russland Gedenktag in Moskau

Власти Москвы запретили "Мемориалу" проводить акцию у Соловецкого камня 19.10.2018

Проведение традиционной акции "Возвращение имен" невозможно в связи с опасными ремонтно-строительными работами, сообщил заместитель префекта ЦАО Москвы.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Мигранты в ЕС: украинцы лидируют с большим отрывом  

Комментарий: Италия может втянуть ЕС и Россию в большой финансовый кризис  

В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно