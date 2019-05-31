 Комментарий: О чем не сказала Меркель в Гарварде | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 31.05.2019

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Мнения

Комментарий: О чем не сказала Меркель в Гарварде

Выступая в Гарвардском университете, Меркель явно дала понять, что для нее неприемлемы взгляды Трампа. Но наиболее интересно то, о чем она умолчала, считает Михаэль Книгге.

Ангела Меркель в Гарварде

Ангела Меркель в Гарварде

Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) перед выпускниками Гарвардского университета пришлось на крайне удачное время. Оно позволило ей, по крайней мере, на несколько часов отключиться от политического хаоса в Германии. Этот хаос был вызван неудовлетворительным результатом партий, входящих в возглавляемую Меркель правительственную коалицию, на недавних выборах в Европейский парламент.  

Еще более важным стало то, что Меркель получила возможность выступить в Соединенных Штатах на переломном этапе трансатлантических отношений, серьезно осложнившихся после вступления Дональда Трампа на пост президента США. А то, что канцлер ФРГ выступала не в столице страны Вашингтоне, а в Бостоне, в ведущем университете страны, имеющем тесные и исторические связи с Германией, способствовало тому, что в ее речи звучали более личные ноты.

Отсутствие Трампа не помешало его присутствию

Благоприятным стало и то обстоятельство, что визит Меркель в Бостон не предусматривал встречу с президентом США. Это придало бы ее поездке совершенно иную окраску. И речь в Гарварде отошла бы на второй план. Кроме того, два недавних визита канцлера ФРГ в Белый дом не принесли ощутимых политических результатов и не изменили атмосферу в отношениях между двумя лидерами.

Михаэль Книгге

Михаэль Книгге

Но даже и без двусторонней встречи и без малейшего упоминания имени Трампа американский президент ощутимо присутствовал в речи Меркель.

"Не замаскировывайте ложь под правду, и правду под ложь".

"Снесите стены невежества и ограниченного мышления".

Очевидное неприятие и отторжение "трампизма" и те фразы, в которых Меркель слегка приоткрыла завесу над своей личной жизнью, стали самыми сильными местами в ее речи. "Каждый день я должна была в последнюю минуту отказываться от свободы", - вспоминала канцлер, говоря о том, как в юности она ходила вдоль Берлинской стены в Восточном Берлине, но так и не смогла попасть на другую сторону.

Но наиболее интересным было то, о чем Меркель умолчала в своей речи.

Какое будущее у трансатлантического партнерства?

Высоко оценив основанное на общих ценностях трансатлантическое партнерство, более 70 лет приносившее пользу и Германии, и США, Меркель не дала ни клятвы, ни прогноза о том, что оно продлится и следующие 70 лет. В своей речи она также ни словом не упомянула Североатлантический альянс, превратившийся в объект регулярных нападок Трампа.

Контекст

США были и останутся важнейшим партнером Германии за пределами Европы, заявила канцлер ФРГ. Одновременно Ангела Меркель напомнила о целом ряде разногласий Берлина с Вашингтоном. (31.05.2019)

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Столтенберг напомнил о вызовах в виде терроризма, кибератак и более агрессивной внешней политики России. Генсек НАТО выразил уверенность в необходимости поддержания "трансатлантического партнерства". (21.06.2018)

Показательно также и то, что, выступая в таком месте как Гарвард, Меркель воздержалась от прямых обещаний бороться за трансатлантическое партнерство. Не исключено, что ключевая фраза ее речи - "Ничто не остается неизменным" - с точки зрения Меркель могла также относиться и к трансатлантическому партнерству.

Не менее важным стало и ее искреннее заявление о том, что человечество в состоянии решить серьезные глобальные проблемы, победив потепление климата, голод и болезни. Это было в духе традиционного высказывания канцлера ФРГ: "Мы справимся". Конкретного плана действий Меркель, впрочем, не предоставила. Но этого и не стоило ожидать от выступления перед выпускниками университета.

Примечательно, однако, и то, что, несмотря на глобальные темы, пронизывающие ее выступление, единственное конкретное политическое обещание Меркель было сделано на национальном уровне: Германия, заверила канцлер, сделает все возможное, чтобы к 2050 году добиться климатического нейтралитета и прекратить отрицательное воздействие на климат.

Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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