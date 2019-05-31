Комментарий: О чем не сказала Меркель в Гарварде

Выступая в Гарвардском университете, Меркель явно дала понять, что для нее неприемлемы взгляды Трампа. Но наиболее интересно то, о чем она умолчала, считает Михаэль Книгге.
Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) перед выпускниками Гарвардского университета пришлось на крайне удачное время. Оно позволило ей, по крайней мере, на несколько часов отключиться от политического хаоса в Германии. Этот хаос был вызван неудовлетворительным результатом партий, входящих в возглавляемую Меркель правительственную коалицию, на недавних выборах в Европейский парламент.
Еще более важным стало то, что Меркель получила возможность выступить в Соединенных Штатах на переломном этапе трансатлантических отношений, серьезно осложнившихся после вступления Дональда Трампа на пост президента США. А то, что канцлер ФРГ выступала не в столице страны Вашингтоне, а в Бостоне, в ведущем университете страны, имеющем тесные и исторические связи с Германией, способствовало тому, что в ее речи звучали более личные ноты.
Отсутствие Трампа не помешало его присутствию
Благоприятным стало и то обстоятельство, что визит Меркель в Бостон не предусматривал встречу с президентом США. Это придало бы ее поездке совершенно иную окраску. И речь в Гарварде отошла бы на второй план. Кроме того, два недавних визита канцлера ФРГ в Белый дом не принесли ощутимых политических результатов и не изменили атмосферу в отношениях между двумя лидерами.
Но даже и без двусторонней встречи и без малейшего упоминания имени Трампа американский президент ощутимо присутствовал в речи Меркель.
"Не замаскировывайте ложь под правду, и правду под ложь".
"Снесите стены невежества и ограниченного мышления".
Очевидное неприятие и отторжение "трампизма" и те фразы, в которых Меркель слегка приоткрыла завесу над своей личной жизнью, стали самыми сильными местами в ее речи. "Каждый день я должна была в последнюю минуту отказываться от свободы", - вспоминала канцлер, говоря о том, как в юности она ходила вдоль Берлинской стены в Восточном Берлине, но так и не смогла попасть на другую сторону.
Но наиболее интересным было то, о чем Меркель умолчала в своей речи.
Какое будущее у трансатлантического партнерства?
Высоко оценив основанное на общих ценностях трансатлантическое партнерство, более 70 лет приносившее пользу и Германии, и США, Меркель не дала ни клятвы, ни прогноза о том, что оно продлится и следующие 70 лет. В своей речи она также ни словом не упомянула Североатлантический альянс, превратившийся в объект регулярных нападок Трампа.
Показательно также и то, что, выступая в таком месте как Гарвард, Меркель воздержалась от прямых обещаний бороться за трансатлантическое партнерство. Не исключено, что ключевая фраза ее речи - "Ничто не остается неизменным" - с точки зрения Меркель могла также относиться и к трансатлантическому партнерству.
Не менее важным стало и ее искреннее заявление о том, что человечество в состоянии решить серьезные глобальные проблемы, победив потепление климата, голод и болезни. Это было в духе традиционного высказывания канцлера ФРГ: "Мы справимся". Конкретного плана действий Меркель, впрочем, не предоставила. Но этого и не стоило ожидать от выступления перед выпускниками университета.
Примечательно, однако, и то, что, несмотря на глобальные темы, пронизывающие ее выступление, единственное конкретное политическое обещание Меркель было сделано на национальном уровне: Германия, заверила канцлер, сделает все возможное, чтобы к 2050 году добиться климатического нейтралитета и прекратить отрицательное воздействие на климат.
Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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