Комментарий: Оценка Европой поправок в Конституцию РФ важна для будущего

27 мая стало известно, что Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции России на предмет их соответствия европейским стандартам. Обращение в комиссию стало реакцией комитета по мониторингу ПАСЕ на созданную и подписанную группой российской общественных деятелей петицию, которая уже собрала более 200 000 подписей на платформе change.org.

"Эти изменения направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов", - отмечается в петиции.

Задачи Венецианской комиссии

Венецианская комиссия, официальное название - Европейская комиссия за демократию через право, является консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы. Она занимается анализом законов и законопроектов стран-членов СЕ, имеющих отношение к конституционному праву. Заключения комиссии, носящие рекомендательный характер, используются Парламентской ассамблеей Совета Европы, по сути, она и формирует европейские стандарты в области демократии, отношений власти и общества.

Федор Крашенинников

Российская конституция, принятая в 1993 году, в свое время прошла экспертизу в Венецианской комиссии. И ее соответствие европейский стандартам стало одним из важнейших оснований для принятия России в Совет Европы в 1996-м. В этом смысле венецианские комментарии к новому тексту Конституции России и уместны, и логичны, и в каком-то смысле подведут итог целой эпохи в отношениях России и Европы.

На пороге нового кризис в отношения Росси и ПАСЕ

Затеянная Путиным правка конституции уже привлекла внимание Европы - в июне должно быть опубликовано заключение Венецианской комиссии по одной конкретной поправке - о праве России не исполнять решения международных органов. Когда комиссия опубликует свое мнение обо всех поправках и процедуре их принятия - пока не понятно.

С учетом того, на какой скорости идет процесс принятия поправок к конституции в России, решение комиссии может быть обнародовано уже после "всенародного одобрения". Тем не менее уже сейчас можно прогнозировать ухудшение отношений России и Совета Европа вплоть до их разрывы: спокойно снести европейскую критику в столь важном для него деле Путин едва ли согласится.

А судьи кто?

Впрочем, не стоит забывать, что Россия является членом ПАСЕ и у нее есть представитель и в Венецианской комиссии. Это Талия Хабриева - доктор юридических наук, академик, директор Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России и сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции.

Все последние месяцы Талия Хабриева непосредственно занималась именно тем, на что встревоженная общественность и просила обратить внимание Европы - подготовкой поправок к конституции и придумыванием процедуры их принятия. В этом конкретном случае мы видим, почему путинская Россия дорожит возможностью оставаться даже в тех международных структурах, которые настроены к ней критично и периодически создают проблемы.

Сохраняя членство в Совете Европы, Россия может работать в этой организаций и ее структурах и пытаться корректировать и саботировать их деятельность, а как минимум - использовать в качестве трибуны для оглашения текущих лозунгов кремлевской пропаганды. В любом случае можно не сомневаться, что академик Хабриева и в Венеции будет биться за путинские поправки с тем же энтузиазмом, с которым она уже много месяцев продвигает их в России.

Принятие поправок неизбежно

Естественно, нет никакой надежды на то, что решение Венецианской комиссии, если она поддержит содержащуюся в петиции критику конституционных новшеств Путина, напугает или хотя бы пристыдит его. Решимость Путина прописать в конституции свое право оставаться во главе России после 2024 года столь велико, что даже эпидемия коронавируса и вынужденная отмена голосования 22 апреля не заставили его отступить от своего плана. "Всенародное голосование" неизбежно, и итоги его предрешены.

Хотя бы потому, что де-юре поправки к конституции уже приняты, более того - на них даже ссылаются как на действующее законодательно, предлагая новые законопроекты. Как было недавно с поправками в закон "Об образовании". Но значит ли это, что вся эта история с обращением в Венецианскую комиссию не имеет никакого смысла?

Важно для будущего

Сам факт рассмотрения путинских конституционных поправок и процедуры их принятия комиссией при ПАСЕ имеет огромное моральное значение - благодаря ему вся поспешность и сомнительность санкционированного Путиным переписывание конституции России будет зафиксирована и получит квалифицированную оценку независимых от Кремля экспертов.

Если Венецианская комиссия встанет на сторону российских критиков Путина и предложенных им поправок и процедур, то это станет важным прецедентом и даст основания в будущем ставить на повестку дня вопрос о легитимности политического режима в России как такового.

Причем не только с точки зрения европейских стандартов и базовых принципов современной демократии, но даже и с точки зрения буквы и духа российской конституции 1993 года. В будущем это решение может стать отправной точкой для возвращения России к нормальному правовому режиму.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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