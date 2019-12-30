Комментарий: Отставки губернаторов в 2019 году - подготовка к передаче власти

2019 год прошел под знаком череды отставок и назначений губернаторов. За две недели до праздников досрочно ушли с должности еще два региональных руководителя: выигравший в 2015 году выборы у единоросса коммунист Сергей Левченко и губернатор депрессивной Еврейской автономной области Александр Левенталь.

Несмотря на то, что еще в 2012 году в России вернулись к прямым выборам губернаторов, на практике персональный состав губернаторского корпуса определяется в Кремле. Поэтому серия отставок губернаторов и назначений на их место новых, часто совершенно неожиданных лиц связана не столько с положением дел в регионах, сколько с настроениями в Кремле. Какова же логика всех этих отставок и назначений?

Логика власти

Кадровые перестановки все теснее увязываются с подготовкой к предстоящей передаче власти, то есть к ситуации, в которой Владимир Путин в 2024 году как-то распорядится своей неограниченной властью.

Федор Крашенинников

Произойти это должно по заранее разработанному плану. И хотя такого плана, судя по всему, еще нет, все возможные препятствия для безусловного воплощения в жизнь идей начальства должны быть устранены заранее. Поэтому в обозримом будущем - и точно до 2024 года - своих постов досрочно лишатся те губернаторы, которые были избраны вопреки Кремлю - как это и произошло с Сергеем Левченко. По какому бы сценарию ни было решено действовать, чужие и случайные для власти политики могут оказаться спущенным сверху планом недовольны, а потому лучше, чтобы таковых на важных постах не было.

Чтобы все намеченные процедуру прошли с минимальными издержками, необходимо избрать в 2021 году новый состав Государственной думы - такой, который будет обеспечивать срочное принятие нужных законов и сам при этом не станет источником проблем ни во время выборов, ни по их итогам.

Думские же выборы традиционно готовятся со значительным использованием административного ресурса: не секрет, что во время всех федеральных голосований именно губернаторы фактически возглавляют местные штабы "партии власти" и лично отвечают за обеспечение нужных результатов.

Значит, Кремлю на местах нужны проверенные, управляемые и способные контролировать свой регион губернаторы, аппарат которых обеспечит нужные проценты "партии власти" и ее кандидатам, направит в Совет Федерации согласованных людей и к 2024 году будет готов - без сомнений и лишних вопросов - включиться в реализацию любой схемы передачи или удержания Путиным верховной власти.

Уроки из поражений

Осенью прошлого года в трех регионах выборы окончились победой кандидатов от оппозиционных парламентских партий, а в Приморском крае избежать такого результата и добиться избрания представителя "Единой России" удалось только ценой проведения повторных выборов.

Это и стало главным уроком, извлеченным властью из своих тактических неудач. Больше к участию в выборах губернаторов не допускались сколько-нибудь амбициозные и популярные местные политики. Поэтому и неприятных сюрпризов для власти на губернаторских выборах в 2019 году не было. Все утвержденные Кремлем кандидаты стали губернаторами.

Характерна в этом смысле кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга. При всей откровенной слабости Александра Беглова, при всех протестных настроениях и явных проблемах с городским хозяйством во втором по величине городе России, весь административный ресурс работал на его победу и обеспечил давнему знакомому Владимира Путина успех в первом же туре.

В России никогда все не идет по плану

Ждать какой-либо либерализации и готовности власти допустить к выборам оппозицию, к сожалению, не приходится: речь идет о консервации существующего режима и, выбирая между повышением уровня своей легитимности и спокойствием, власть безусловно выбирает второе.

Всем, кто не согласен с нынешним курсом развития страны, надо готовиться к усилению давления со стороны власти, новым репрессиям и дальнейшему свертыванию возможностей для какой-либо политической активности - и в Москве, и в регионах.

Тем не менее, сдаваться не стоит. Трудно представить себе ситуацию, при которой в России все бы шло строго по намеченному плану. Сама идея, что такой необъятной страной можно руководить в режиме ручного управления, силами узкой группы кремлевских чиновников, является порочной и даже опасной в условиях нарастающих экономических, социальных и экологических проблем.

Постоянная смена губернаторов и все более сомнительные политические и административные таланты новых назначенцев Кремля лишь усиливают ощущение нарастающего управленческого хаоса и во многих случаях скорее ослабляют власть, а не усиливают ее.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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