 Комментарий: Обращение членов избиркомов о голосовании - вызов Путину | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.06.2020

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Мнения

Комментарий: Обращение членов избиркомов о голосовании - вызов Путину

Члены избирательных комиссий, отказавшиеся участвовать в организации голосования по поправкам в конституцию РФ из-за COVID-19, бросили Кремлю моральный вызов, считает Константин Эггерт.

Избиратель опускает бюллетень в урну для голосования

Это удивительное событие. Всё больше и больше членов участковых избирательных комиссий по всей России ставят свои подписи под обращением полутора сотрудников УИК из разных городов страны, которые публично призвали не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. На момент публикации подписей было 237.

Символический вызов Путину

Повод для открытого письма формально не политический, а медицинский - пандемия COVID-19. Члены УИК утверждают: "Участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей".

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Авторы письма не могут не понимать, что бросают вызов Кремлю, причем в вопросе, важнее которого для Владимира Путина в этом году нет. Юридически бессмысленное подтверждение его права - руководить Россией до 2036 года - всенародным голосованием должно, с его точки зрения, обновить авторитет нынешней власти и его лично. А также показать стране и миру, что Путин по-прежнему пользуется авторитетом и любовью большинства.

Теперь члены УИК, в том числе ключевых для Кремля двух столиц, выступили против. Да, подписавшие обращение - это микроскопическое меньшинство среди тысяч своих коллег по всей стране. Но символическое значение их письма очень большое.

Во-первых, оно ставит под сомнение всю кремлевскую кампанию по борьбе с коронавирусом. А во-вторых - и это самое главное - фактически бросает в лицо нынешней власти: "Вы готовы рисковать жизнями граждан по прихоти первого лица государства!". Авторы не говорят напрямую, что голосование само по себе бессмысленно и является просто очередной PR-кампанией администрации президента. Но это логический вывод, который следует из текста.

Иллюзия нормализации ситуации c COVID-19

Если посмотреть официальные цифры за последнюю неделю, никакого принципиального спада в числе зараженных COVID-19 в России не произошло. Оно продолжает колебаться в районе между восемью и девятью тысячами. То есть никаких оснований для практически полной отмены режима самоизоляции в Москве и ряде других городов нет. Достаточно сравнить действия российских чиновников с тем, что предпринимают их коллеги в Европейском Союзе.

Например, без малого трехмиллионная Литва ослабила, но пока не отменила ограничительные меры, несмотря на то, что число заново выявляемых зараженных составляет в среднем 2-3 человека в сутки. Рестораны работают только на открытом воздухе, а находясь внутри магазинов, люди обязаны носить маски.

Тем не менее в России начинают ограничения снимать. Причем специально делают это заранее, чтобы к моменту открытия избирательных участков, на последней неделе июня, граждане ощутили, что кризис позади, а жизнь - усилиями власти во главе с Владимиром Путиным - вошла в нормальную колею.

Почему власть спешит с проведением голосования

Полагаю, есть и еще одна причина спешки властей. Это экономика. Несмотря на публичные заверения правительства, ее состояние не внушает оптимизма. В Кремле и Белом доме на Краснопресненской набережной Москвы внимательно читают опросы общественного мнения и видят - отношение граждан к власти и лично к Путину не становится лучше.

В условиях сохранения низких цен на энергоносители, продолжающегося шесть лет подряд падения реальных доходов населения и неизбежной потери гигантского числа рабочих мест по всей стране в результате эпидемии, российский режим не хочет ждать осени, которая может принести с собой волну протестов.

Кремль так спешит, что не обращает внимание на риск второй волны эпидемии, которая может последовать за снятием карантина при столь высоком числе ежедневных заражений коронавирусом. "Позже разберемся!" - вот кремлевский лозунг, актуальный в данный момент.

Обращение членов УИК - по заветам Солженицына

Беспрецедентное "восстание" членов УИК прежде всего свидетельствует, что они - люди совершенно адекватные и резонно считают, что их жизни и жизни их близких дороже сохранения рабочих мест и зарплат. Ведь всем подписавшим обращение теперь грозит увольнение.

Но что намного важнее, так это их призыв к гуманности, к спасению здоровья и жизни соотечественников, которых власти буквально загоняют на участки самыми разными способами. Мы как-то незаметно отвыкли от таких простых аргументов в публичном пространстве. Обязанность государства - "сбережение народа", как сказал Александр Солженицын.

Российское руководство и сам Путин официально чтут его память и охотно ссылаются на писателя, когда им это выгодно. Например, в крымском вопросе. Однако одному из самых знаменитых и по-настоящему патриотических призывов Александра Исаевича они не следуют, и не последуют никогда. Он противоречит их главной цели - бессрочному сохранению власти нынешними хозяевами Кремля.

Никому доселе не известные члены УИКов оказались настоящими последователями нобелевского лауреата. Они показали пример бескорыстного, а не казенного патриотизма и истинного милосердия. Их смелый выход на публику четко высветил главную проблему путинской системы: у нее нет никаких моральных ценностей. Главная ее ценность - она сама. 

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом. 

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