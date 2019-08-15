Комментарий: Обвинения Грымчаку - дело на миллион для Зеленского

Поздно вечером 14 августа в Киеве спецслужбами задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняет чиновника в вымогательстве 1,1 млн долларов, которые должны были пойти на подкуп судей и чиновников министерства культуры.

При получении части этой суммы - 490 тыс. долларов был арестован помощник замминистра. Эта история примечательна тем, что Грымчак - давний друг нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко и активный защитник экс-президента Петра Порошенко. Если следователи не смогут доказать его вину в суде, то дело перейдет в категорию политических уже при новом президенте - Владимире Зеленском.

Грымчак - один из трех друзей Луценко

Юрий Грымчак начинал свою политическую карьеру еще в Донецке. В его биографии было и "Интердвижение Донбасса", из которого выросло поколение, ратовавшее за создание "ДНР", и членство в некогда влиятельной украинской Социалистической партии. Именно социализм и свел в свое время Юрия Грымчака и Юрия Луценко. Их дружбе - более 15 лет.

Сергей Руденко

При активном участии нынешнего генпрокурора Грымчак получил должность заместителя главы Донецкой областной госадминистрации и избирался в Верховную раду. В свою очередь, в 2011 году, когда Луценко угодил за решетку, Грымчак поддерживал своего друга в зале суда. И как народный депутат пытался взять его на поруки.

Точку в этой дружбе поставил Юрий Луценко. 14 августа, когда стало известно о задержании Грымчака, генеральный прокурор написал в Facebook, что ему стыдно за товарища. Таким образом, еще до вынесения судебного приговора Юрий Витальевич признал вину своего друга. Что его побудило к такому шагу - трудно сказать. Но факт остается фактом - действующий замминистра по вопросам оккупированных территориях оказался под следствием.

Знал ли Юрий Луценко о том, что его друг находился в разработке НАБУ и СБУ? Очевидно, да. По крайней мере, следователь прокуратуры просил суд о проведении обыска в квартире у Юрия Грымчака. Генпрокурор сейчас пафосно говорит: закон один для всех. В том числе - и для друзей. Но эта принципиальность у Луценко появилась только сейчас - после прихода к власти президента Зеленского. То, с какой скоростью Луценко "слил" своего друга Грымчака - еще до признания вины последнего в суде, наверное, демонстрирует его желание быть полезным команде Зеленского. Потому что при еще одном своем друге - Петре Порошенко Юрий Витальевич не играл против своих.

В чем обвиняют Грымчака

Все, что инкриминируют Юрию Грымчаку и его помощнику, судя по информации НАБУ и СБУ, сводится к "решению" вопросов. Только не в министерстве, где служит чиновник. Замминистра оказался посредником между застройщиками, с одной стороны, и теми, кто принимает важные решения в столице - судьями и чиновниками Киевской городской госадминистрации. Речь идет о строительстве в зоне, которая принадлежит к культурно-историческому наследию украинской столицы. Следователи квалифицируют эти действия как мошенничество в особо крупных размерах, за которое Уголовный кодекс предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.

Самое интересное, конечно же, будет в суде - смогут ли прокуроры и следователи доказать, что Грымчак и его помощник действительно хотели обмануть доверчивых предпринимателей. Или же все произошедшее - операция спецслужб, целью которой был Грымчак - человек, вхожий в кабинеты Луценко и Порошенко. Ведь, как говорится, скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты. Именно этих аналогий, похоже, в истории с Грымчаком и пытается избежать Юрий Луценко.

В последние несколько лет, надо сказать, украинские спецслужбы с помпой уже брали под арест и главного налоговика страны Романа Насирова, и главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Они обвинялись в коррупции и злоупотреблениях. Но ни первый, ни второй так и не оказался за решеткой. Более того - оба пытались восстановиться на работе и получить компенсацию за то время, которое были отстранены от работы. Может ли Грымчак повторить их путь? Вполне.

Первое дело на фоне борьбы с коррупцией при президенте Зеленском

Дело Грымчака - первая резонансная история при президенте Владимире Зеленском . Именно с этого дела, судя по всему, глава государства и начнет выполнять свои предвыборные обещания и привлекать к ответственности бывших высокопоставленных лиц. На очереди - Петр Порошенко, который проходит свидетелем по нескольким делам, расследуемым Государственным бюро расследований.

Дальше - олигарх и зять Леонида Кучмы - Виктор Пинчук, которого генеральная прокуратура 27 августа хочет допросить по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Под прицелом НАБУ и САП - организаторы схемы "Роттердам+", которая якобы позволяла зарабатывать Петру Порошенко и Ринату Ахметову, и т.д.

Словом, перечень тех, кто в ближайшее время будет ходить на допросы в НАБУ, ГБР, ГПУ и СБУ как на работу, может оказаться очень длинным. Но и для Зеленского, и для украинского общества очень важно, чтобы все это закончилось действительно реальными судебными решениями. Чтобы анонсируемая борьба с коррупцией не оказалась очередной имитацией деятельности или же сведением счетов с политическими оппонентами.

Хотя это и звучит банально, но дело Грымчака станет лакмусовой бумагой для команды Зеленского. Как и то, появятся ли среди фигурантов уголовных дел люди, которые уже аффилированы с окружением нынешнего президента Украины. От этого зависит, увидим ли мы новое качество политики тех, кто пришел с командой Зеленского к власти.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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