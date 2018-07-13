Комментарий: Новый поворот России на Запад?

Россияне снова полюбили Запад. Больше 60 процентов опрошенных, по данным "Левада-центра" , вновь видят в нем партнера. Всего полтора года назад таких было всего 43 процента. Неужели, вопреки кремлевской пропаганде, граждане перестали считать свою страну осажденной крепостью?

Запад - это "другой" для России

Сомнительно, чтобы россияне вдруг увидели для себя какую-то новую модель взаимоотношений с Западом, отличную от того, что им предлагает российское телевидение. Скорее, очевидный рост симпатий связан с совпадением сразу нескольких причин и тенденций.

Иван Преображенский

Первая состоит в том, что Запад - понятие собирательное, за которым каждый видит что-то свое. Многие просто называют этим словом весь остальной мир. Пока интервьюер не уточнил, что его интересует отношение к какой-то конкретной стране, неважно США, Китаю или Новой Зеландии многие под Западом подразумевают заграницу вообще.

Мы живем в мире простых дихотомий - есть коллективные "мы" и "они", без нюансов. Поэтому "культурный шок" от чемпионата мира по футболу и более радужное восприятие иностранцев вообще, переносится и на Запад в целом, несмотря на то, что вообще-то именно "западных" болельщиков в Россию приехало довольно немного, в сравнении с теми же латиноамериканцами.

Россияне устали "воевать"

Другая история - усталость общества от противостояния. Всего полтора года назад заметно меньше половины россиян называли Запад партнером. Сказать, что с тех пор произошло много позитивных перемен, было бы явно ошибкой.

Санкции сохраняются, встреча Путина с Трампом к новому "Партнерству ради мира" явно не приведет. Европейские лидеры продолжают критиковать Кремль, НАТО называет Россию в числе возможных угроз. Даже с Японией отношения заметно охладели из-за откровенного нежелания Москвы делить с Токио Курильские острова.

Несмотря на это, все больше россиян называет Запад партнером. Могу предположить, что они просто устали: так выражается их стремление к миру и гармонии. Люди не оценивают реальное положение дел, а высказывают пожелание. Они вряд ли рационально пытаются повлиять на поведение Кремля, просто мечтают. Эти мечты, однако, менее реализуемы, ведь нет объективных причин, чтобы и коллективный Запад сейчас внезапно снова увидел в России партнера.

Стереотип сильнее пропаганды

Третья вероятная причина - упругость сознания россиян. Ее легче всего проиллюстрировать отношением к Грузии. По данным тех же соцопросов "Левада-центра", сейчас количество респондентов, позитивно отзывающихся об этой, стране впервые с 2015 года, превысило 50 процентов. В сентябре 2008 года, сразу после войны в Южной Осетии таких было всего 17 процентов. Затем, когда пропагандистские медиа постепенно стали забывать о Грузии, начался постепенный рост симпатий. Когда российское телевидение только и занималось тем, что обсуждало Украину и немножко Сирию, грузинам симпатизировало уже более 59 процентов. Ну а потом общественное мнение уже колебалось то вверх, то вниз.

Похожая история была и с рядом других стран, с которыми Кремль то находился в состоянии войны (как минимум информационной), то вдруг снова дружил. Упругое сознание россиян, как только власти отключают пропагандистский пресс, постепенно возвращается к традиционным, сформированным даже не за десятилетия, а за столетия симпатиям и антипатиям в отношении других народов. Телевизором можно вызвать сравнительно краткосрочные, хотя и очень заметные изменения, но потом все возвращается на круги своя.

Возможно, именно так сейчас постепенно происходит и с Западом. Полной уверенности в этом, впрочем, нет. Надо следить за тем, как будет в ближайшем будущем меняться отношение россиян к США и Евросоюзу, симпатии к которым сейчас близки к историческим минимумам. Слишком много зависит от телевизионного пропагандистского пресса.

Шанс повлиять на Кремль?

Таким образом, отношение к коллективному Западу может быть не всегда рационально, но уж точно не формируется только при помощи кремлевской пропаганды. Партнер, конечно, это пока отнюдь не союзник, и уж тем более не друг. Но тенденция очевидна. Она вполне может сохраниться и после завершения ЧМ-2018, который явно сыграл свою роль в изменении общественных настроений.

Впрочем, все легко может измениться в любой момент. После Олимпиады в Сочи была аннексия Крыма. И сейчас Кремлю вряд ли так уж нужно масштабное сближение с Западом и существенное изменение общественных настроений.

Управлять осажденной крепостью гораздо проще, чем открытой миру страной. Так что не исключено, что после футбола страну ждет какой-то новый внешний конфликт, после которого россияне, разумеется, опять забудут о своем сравнительно позитивном отношении к Западу. Чувствовать себя в окружении врагов - привычное для граждан России состояние. И их не так уж трудно вновь в него загнать. Все зависит от "доброй воли" Кремля.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Пенсионная реформа в России: кто кого? Планы правительства России повысить пенсионный возраст вызвали бурную дискуссию в стране. Карикатурист Сергей Елкин задается вопросом, кто возьмет верх в наметившемся противостоянии.

Российская политика в карикатурах Российским пенсионерам приказано долго жить В России повысили пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Реформа правительства обрадовала не всех. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции пенсионеров.

Российская политика в карикатурах Слепаков и песня о ЧМ: хорошо смеется тот, кто… Кадыров Рамзан Кадыров сказал, что "искренне посмеялся" над песней Слепакова, в которой тот предложил сделать главу Чечни тренером сборной РФ по футболу. Сергей Елкин о том, кому и над кем можно шутить в России.

Российская политика в карикатурах Есть ли жизнь после бензина по 100 рублей за литр? Цены на бензин в России могут взлететь до 100 руб./литр. Причина - искусственное сдерживание розничных цен, что ведет к разорению независимых АЗС. Сергей Елкин о последствиях для потребителей.

Российская политика в карикатурах Как Путин с Си Цзиньпином водку пили Владимир Путин накануне визита в Китай вспомнил, как праздновал один из дней рождения с Си Цзиньпином, выпив по рюмке водки и закусив колбасой. Взгляд Сергея Елкина на переговоры двух лидеров.

Российская политика в карикатурах Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

Российская политика в карикатурах Выборы мэра Москвы: оппозиция без единого кандидата Несколько оппозиционных политиков, среди которых Яшин, Гудков и Митрохин, хотят баллотироваться на выборах мэра Москвы. Сергей Елкин о том, почему оппозиция не может договориться.

Российская политика в карикатурах Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

Российская политика в карикатурах Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые? В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов 7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

Российская политика в карикатурах Кому вредят российские контрсанкции? Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

Российская политика в карикатурах Чего ждать Медведеву от нового срока Путина Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации. Будет ли это снова Дмитрий Медведев, гадает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Свобода печати по-русски 3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Армения в свободном полете - кто следующий? Неожиданная развязка политической ситуации в Армении и отставка Сержа Саргсяна, к которой его вынудили протестующие, вряд ли обрадовали Кремль. Почему - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах По кому ударит российский ответ на американские санкции Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

Российская политика в карикатурах Как Путин может отреагировать на "Кремлевский доклад" Вашингтон опубликовал "Кремлевский доклад". В нем - 210 лиц из окружения Путина, которым угрожают санкции США. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции российского президента.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

