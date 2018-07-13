 Комментарий: Новый поворот России на Запад? | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 13.07.2018

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Иван Преображенский

Комментарий: Новый поворот России на Запад?

Что подразумевают граждане РФ, говоря о партнерстве с Западом: новый паритет, "рабское подражание" или ностальгию по миру, где никто никого не пугал "ядерной пылью"? Разбирается Иван Преображенский.

Москва

Россияне снова полюбили Запад. Больше 60 процентов опрошенных, по данным "Левада-центра" , вновь видят в нем партнера. Всего полтора года назад таких было всего 43 процента. Неужели, вопреки кремлевской пропаганде, граждане перестали считать свою страну осажденной крепостью?

Запад - это "другой" для России

Сомнительно, чтобы россияне вдруг увидели для себя какую-то новую модель взаимоотношений с Западом, отличную от того, что им предлагает российское телевидение. Скорее, очевидный рост симпатий связан с совпадением сразу нескольких причин и тенденций.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Первая состоит в том, что Запад - понятие собирательное, за которым каждый видит что-то свое. Многие просто называют этим словом весь остальной мир. Пока интервьюер не уточнил, что его интересует отношение к какой-то конкретной стране, неважно США, Китаю или Новой Зеландии многие под Западом подразумевают заграницу вообще.

Мы живем в мире простых дихотомий - есть коллективные "мы" и "они", без нюансов. Поэтому "культурный шок" от чемпионата мира по футболу и более радужное восприятие иностранцев вообще, переносится и на Запад в целом, несмотря на то, что вообще-то именно "западных" болельщиков в Россию приехало довольно немного, в сравнении с теми же латиноамериканцами.

Россияне устали "воевать"

Другая история - усталость общества от противостояния. Всего полтора года назад заметно меньше половины россиян называли Запад партнером. Сказать, что с тех пор произошло много позитивных перемен, было бы явно ошибкой.

Санкции сохраняются, встреча Путина с Трампом к новому "Партнерству ради мира" явно не приведет. Европейские лидеры продолжают критиковать Кремль, НАТО называет Россию в числе возможных угроз. Даже с Японией отношения заметно охладели из-за откровенного нежелания Москвы делить с Токио Курильские острова.

Несмотря на это, все больше россиян называет Запад партнером. Могу предположить, что они просто устали: так выражается их стремление к миру и гармонии. Люди не оценивают реальное положение дел, а высказывают пожелание. Они вряд ли рационально пытаются повлиять на поведение Кремля, просто мечтают. Эти мечты, однако, менее реализуемы, ведь нет объективных причин, чтобы и коллективный Запад сейчас внезапно снова увидел в России партнера.

Стереотип сильнее пропаганды

Третья вероятная причина - упругость сознания россиян. Ее легче всего проиллюстрировать отношением к Грузии. По данным тех же соцопросов "Левада-центра", сейчас количество респондентов, позитивно отзывающихся об этой, стране впервые с 2015 года, превысило 50 процентов. В сентябре 2008 года, сразу после войны в Южной Осетии таких было всего 17 процентов. Затем, когда пропагандистские медиа постепенно стали забывать о Грузии, начался постепенный рост симпатий. Когда российское телевидение только и занималось тем, что обсуждало Украину и немножко Сирию, грузинам симпатизировало уже более 59 процентов. Ну а потом общественное мнение уже колебалось то вверх, то вниз.

Похожая история была и с рядом других стран, с которыми Кремль то находился в состоянии войны (как минимум информационной), то вдруг снова дружил. Упругое сознание россиян, как только власти отключают пропагандистский пресс, постепенно возвращается к традиционным, сформированным даже не за десятилетия, а за столетия симпатиям и антипатиям в отношении других народов. Телевизором можно вызвать сравнительно краткосрочные, хотя и очень заметные изменения, но потом все возвращается на круги своя.

Контекст

Темами обсуждения на российско-американском саммите, который пройдет 16 июля в Хельсинки, станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуации в Сирии и в Украине. (30.06.2018)

Конечно, в России много чего можно критиковать. И все же бойкот чемпионата мира по футболу был бы в корне неверным шагом, считает немецкий евродепутат Кнут Флекенштайн. (04.05.2018)

Даже во время "холодной войны" Запад был не так враждебно настроен по отношению к Москве, как сегодня, пожаловался глава российского МИДа. Он не совсем неправ, считает Миодраг Шорич. (22.01.2018)

Митинг против реновации 6 июня показал: протесты в России становятся политическими, но власть по-прежнему может положиться на антизападную риторику, считает Константин Эггерт. (07.06.2017)

Россия приняла ответные меры и выслала ряд западных дипломатов. Эта реакция содержит два месседжа и вовсе не означает дальнейшую эскалацию конфликта с Западом, пишет FAZ. (31.03.2018)

Возможно, именно так сейчас постепенно происходит и с Западом. Полной уверенности в этом, впрочем, нет. Надо следить за тем, как будет в ближайшем будущем меняться отношение россиян к США и Евросоюзу, симпатии к которым сейчас близки к историческим минимумам. Слишком много зависит от телевизионного пропагандистского пресса.

Шанс повлиять на Кремль?

Таким образом, отношение к коллективному Западу может быть не всегда рационально, но уж точно не формируется только при помощи кремлевской пропаганды. Партнер, конечно, это пока отнюдь не союзник, и уж тем более не друг. Но тенденция очевидна. Она вполне может сохраниться и после завершения ЧМ-2018, который явно сыграл свою роль в изменении общественных настроений.

Впрочем, все легко может измениться в любой момент. После Олимпиады в Сочи была аннексия Крыма. И сейчас Кремлю вряд ли так уж нужно масштабное сближение с Западом и существенное изменение общественных настроений.

Управлять осажденной крепостью гораздо проще, чем открытой миру страной. Так что не исключено, что после футбола страну ждет какой-то новый внешний конфликт, после которого россияне, разумеется, опять забудут о своем сравнительно позитивном отношении к Западу. Чувствовать себя в окружении врагов - привычное для граждан России состояние. И их не так уж трудно вновь в него загнать. Все зависит от "доброй воли" Кремля.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сергей Елкин


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