Комментарий: Новая Рада - "взбесившийся принтер" команды Зеленского

В первый день работы нового украинского парламента команда президента Владимира Зеленского продемонстрировала, что для принятия важных решений ей никто больше не нужен в Раде. Однопартийное большинство, сформированное на основе президентской фракции "Слуга народа", отныне может все - от решения кадровых вопросов до принятия важных законов.

Всего 12 часов понадобилось для того, чтобы Рада полностью сменила руководство страны - от министров до генерального прокурора. Обычно на эту процедуру уходит как минимум несколько дней. Кроме того, депутаты одобрили рассмотрение в ближайшие дни по упрощенной процедуре несколько десятков законопроектов. Такая скорость, с одной стороны, открывает перед страной большие возможности, а с другой - вызывает вполне объяснимые опасения других участников политического процесса.

Рада превращается в одно из подразделений офиса президента

Еще совсем недавно, во время президентской кампании 2019 года, и политики, и эксперты не исключали перехода Украины к парламентской республике. Мол, слабость и неопытность главы государства вполне могут компенсировать сильные парламент и премьер. Но вряд ли кто-то тогда мог себе предположить, что с победой Зеленского вся власть в Украине перейдет в руки нового президента. И для этого ему не потребовалось даже менять конституцию. Оглушительная победа президентской партии "Слуга народа" на выборах в Раду де-факто превратила парламент в одно из подразделений офиса президента.

Сергей Руденко

В первый же день работы новой Верховной рады стало окончательно понятно: законодателям отведена роль "взбесившегося принтера" для принятия необходимых команде Зеленского решений. За "картридж" в парламенте отвечают два соратника президента - спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а также главы парламентских комитетов, представляющие "Слугу народа". На сегодняшний день в Раде нет ни одной политической силы, которая могла бы противостоять "слугам народа". Ни апеллирование к регламенту, ни робкие попытки оппонентов артикулировать иную точку зрения командой Зеленского не воспринимаются.

Такая ситуация в очень скором времени может привести к гибели украинского парламентаризма. Отсутствие состязательности в Раде, монопольное положение одной политической силы, принятие важных решений вне парламентских стен и их последующая легализация депутатами неминуемо приведет к нивелированию роли высшего законодательного органа в системе украинской власти. Чем это заканчивается на постсоветском пространстве, мы знаем на примере соседних государств - Беларуси и России. Кто-то возразит, что, дескать, Зеленский - это не Путин и не Лукашенко. Да, конечно. Не Путин и не Лукашенко. Пока что.

Поколение Зе украинской политики

Сразу же после победы "Слуги народа" на парламентских выборах в политических кулуарах ерничали по поводу того, что, мол, все депутаты президентской партии попали в Раду по паспорту Зеленского. Но в этой шутке была большая доля правды. Именно доверие к президенту определило судьбу и его виртуальной партии, и многих никому не известных (в том числе - и избирателям) кандидатов в депутаты. Не будет преувеличением и то, что по тому же паспорту Зеленского 29 августа Верховной радой были назначены руководители СБУ, Генпрокуратуры, правительства и министры.

Каких-то кадровых сенсаций не произошло. Как и ожидалось, друг детства Зеленского и бывший руководитель "Квартала 95" Иван Баканов возглавил Службу безопасности Украины. Премьером утвердили Алексея Гончарука, который последние три месяца был заместителем главы офиса президента (ОП), а ранее возглавлял центр "Офис эффективного регулирования" BRDO, который тесно сотрудничал с правительством Гройсмана. Еще один заместитель ОП, Руслан Рябошапка, стал генпрокурором.

Главой МИДа назначен Вадим Пристайко, кадровый дипломат, бывший замминистра иностранных дел. С мая этого года он также был замглавы офиса президента. Министерство обороны возглавил Андрей Загороднюк, бывший руководитель проектного офиса реформ военного ведомства и член правления "Укроборонпрома". В Украине говорят, что отец Загороднюка представляет интересы олигарха Коломойского в нескольких компаниях.

Средний возраст тех, кто 29 августа получил назначение в правительство, - 30-40 лет. Все они - новые лица в украинской политике, за исключением разве что министра внутренних дел Арсена Авакова, пережившего в этой должности три Кабмина и двух президентов. Авакову принадлежит своеобразный рекорд пребывания во главе МВД за все время независимости Украины - пять с половиной лет. Накануне ряд общественных активистов протестовали против переназначения Авакова, но министр оказался непотопляемым. То ли в силу его роли в президентской кампании Зеленского, то ли из-за безальтернативности его кандидатуры.

Практически все новоназначенные министры имеют хорошее образование и длинный послужной список. Но смогут ли они этим воспользоваться, сказать очень трудно. В данный момент это - все же команда Зеленского, а не Гончарука. И эффективность работы министров во многом будет зависеть от возможности самостоятельно принимать важные и своевременные решения.

465 подвигов "Слуги народа"

В первый день работы новой Рады парламентское большинство инициировало рассмотрение и принятие в первом чтении решения об отмене депутатской неприкосновенности. Таким образом "Слуга народа" выполнила свое предвыборное обещание. Но высший законодательный орган ожидает еще пакет из 465 законопроектов, которые разработала президентская команда.

Первый зампредседателя Рады Руслан Стефанчук уже анонсировал их рассмотрение в ближайшие несколько месяцев. Что это будут за законопроекты, соратник Зеленского, к сожалению, не уточнил. Но ранее команда президента анонсировала завершение большой приватизации, создание рынка земли, усиление борьбы с коррупцией и т.д.

Впрочем, до сих пор слабым местом в Украине было не отсутствие тех или иных законов или правовых норм, а их соблюдение. Начиная с рядовых граждан и заканчивая самим президентом. Эффект от работы Рады, которую в режиме "взбесившегося принтера" планирует использовать "Слуга народа", украинцы ощутят только тогда, когда перед законом станут равны все - независимо от места в обществе и властной иерархии. Готова ли к этому команда Зеленского? Ответ на этот вопрос мы получим только после того, как за решетку отправятся не только представители прежнего руководства страны, но и соратники самого президента.

Как бы то ни было, но Украина вошла в период очень больших потрясений и перемен. Команда Зеленского получила от избирателей огромный кредит доверия на проведение реформ. Едва ли не впервые в Украине фраза "власть едина как никогда" - это не пустой звук, а реальность. И очень важно, чтобы у нынешней команды не закружилась голова от всесилия и вседозволенности. Потому что это может иметь разрушительные последствия для будущего Украины.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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