Комментарий: Нобелевская премия премьеру Эфиопии - наивное решение

Вручение Нобелевской премии мира, несмотря на целый ряд скорее сомнительных примеров, когда ее лауреатами становились, например, Барак Обама или Европейский Союз, все еще имеет огромное символическое значение. И именно поэтому вручение премии молодому реформатору из Аддис-Абебы, премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду - ошибка. Прошу понять меня правильно: Абий Ахмед после вступления в апреле 2018 года на пост премьера второй по численности населения и очень важной с геостратегической точки зрения африканской страны начал реформы, которые еще не до конца по достоинству оценены. Он закрыл тюрьмы, в которых применялись пытки, дал свободу местным СМИ. Все это заслуживает высочайшего признания, хотя эйфория по этому поводу, которая была вначале, уже поутихла.

Мир с Эритреей? Скорее мертвая тишина

Нобелевский комитет, однако, удостоил Абий Ахмеда награды не столько за начатые им реформы, сколько за его усилия по достижению долгосрочного мира с бывшим противником Эритреей, с которой Эфиопия в начале нынешнего тысячелетия вела пограничные войны, и в которых понесла большие потери. И разве не было трогательно, когда благодаря усилиям Абий Ахмеда, 18 июля 2018 года родственники, которые 20 лет не могли воссоединиться, наконец смогли обнять друг друга?

Людгер Шадомски

Но усилия по достижению мира пока не привели к конечной цели, да и предпринимаются они без былой энергичности. Да, родственники, которые оказались разделены войной, и живут по обе стороны границы, а также бизнесмены, которые ведут дела в обеих странах, могут сегодня перемещаться между двумя столицами Аддис-Абебой и Асмэрой. Из одной в другую можно долететь за 50 минут. Но этот путь пока открыт лишь для представителей небольшой элиты, для привилегированных лиц. А пункты перехода границы - более важные для гражданского и транспортного сообщения - такие, как Заламбесса, который был открыт с большой помпой - сейчас снова закрыты. По вине Эритреи, как утверждают в Эфиопии.

Заглохла и прежняя челночная дипломатия, которую проводил Абий с автократом Эритреи Исайясом Афеворки. Посольство Эритреи в Аддис-Абебе все еще закрыто, а экономические договоры остаются на бумаге. Обе страны по-прежнему следуют логике, которой на Африканском Роге придерживаются столетиями: враг моего врага - мой друг. Руководствуясь этим принципом и Эфиопия, и Эритрея ищут себе союзников.

Нобелевская премия будет препятствовать миру?

Таким образом Абий удостоен высшей награды - премии мира - за мир, который, существует по сути дела только на бумаге. Хуже того: в итоге вручение премии может подорвать дальнейшие попытки достичь мира, поскольку власти Эритреи будут еще сильнее, чем сейчас, чувствовать себя в цугцванге. Тот, кто во имя сохранения собственной власти бесцеремонно держит в оковах целый народ, как это делает мрачный автократ в Асмэре, тот не позволит харизматичному молодому политику водить себя за нос на глазах у всей мировой общественности.

Критика "культа личности" премьера

С внутриполитической точки зрения, вручение премии даст пищу тем критикам, которые отвергают политический стиль молодого динамичного премьера, считая его оторванным от реальности и поверхностным. Выступления премьера, сопровождающиеся первоклассным современным пиаром, многим не по душе в Эфиопии, где глубоко укоренились консервативные ценности. К тому же бывшего сотрудника спецслужб подозревают в махинациях в пользу его народа оромо.

И не только эфиопы, но и зарубежные партнеры, оказывающие Эфиопии помощь в развитии, встревожены проявлениями культа личности, считают стиль правления молодого и динамичного премьера непоследовательным, а его самого - не склонным объяснять свою политику.

Вручение премии Абий Ахмеду напоминает, к несчастью, пример президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, который всего два года занимал высший государственный пост, когда получил нобелевку за усилия по достижению мира с Северной Кореей. Что произошло потом, всем известно. Сейчас много говорят о "медемере" - политике примирения, которую предлагает Абий. За день до вручения Нобелевской премии в Аддис-Абебе по инициативе премьера в честь "медемере" прошел большой праздник с участием глав государств всего региона, в том числе, Судана, Сомали, Уганды. И только одного гостя не было на этом празднике: президента Эритреи Афеворки, примирение с которым, собственно, и праздновал Абий. Так что вручение ему Нобелевской премии скорее создаст дополнительные препятствия на пути к достижению мира, а не устранят их.

Автор: Людгер Шадомски, руководитель амхарской редакции DW

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