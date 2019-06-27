 Комментарий: Неправильно понятый российский закон об оскорблении власти | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 28.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Неправильно понятый российский закон об оскорблении власти

Полукомический закон РФ об оскорблении власти наглядно показал неработоспособность властной вертикали, которая все чаще хочет выглядеть хорошей, считает Александр Плющев.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему российского закона об оскорблении власти

Весьма нелепая история с принятием закона об оскорблении власти может закончиться, толком и не начавшись: источники "Дождя" в администрации президента говорят, что в Кремле указали МВД на необходимость прекратить массовую практику наказаний. Ранее во время "прямой линии" Владимир Путин попросил Генпрокуратуру обратить внимание на правоприменительную практику, связанную с этим законом. Впрочем, Кремль не считает, что в документе нужно что-то менять, уточнил чуть позже пресс-секретарь главы государства.

Путин - жертва "эффекта Стрейзанд"

К этому моменту было известно примерно о дюжине дел, возбужденных в связи с нарушением этого закона: одни прошли все инстанции в России и отправились в ЕСПЧ, другие были на рассмотрении или еще не переданы в суд. Дело не в их количестве - массовой практику наказаний на сегодняшний день признать никак нельзя, однако глупо спорить с источником "Дождя". И перспективы очевидны всем, хоть в Facebook, хоть в Кремле: разогнавшуюся карательную машину остановить трудно, за массовостью дело не станет.

Александр Плющев

Александр Плющев

С конкретным законом об оскорблении власти все ясно: предсказуемый "эффект Стрейзанд", когда какое-либо обзывательство Владимира Путина получает не тысячу-другую читателей в интернете, а чуть ли не миллионы. При этом сам оскорбленный, чью честь так рьяно защищают с использованием всей мощи государственной машины, выглядит смешно и жалко.

Эпитет "сказочный" (с добавлением матерного слова или без него) ассоциируется теперь, прежде всего, с Путиным только благодаря этому закону. Того ли хотели, когда его придумывали и принимали? К тому же вместо того, чтобы ограждать президента от нападок, закон вдруг стал работать на охрану достоинства каких-то там губернаторов, мэров и даже судебных приставов, становиться с которыми на одну ступень главе государства само по себе несколько унизительно, если не сказать, оскорбительно.

Отказ всех судебно-правовых механизмом в РФ

Зато откровенно глупый закон хорошо высветил несколько проблем, очень характерных для России времен позднего Путина. Во-первых, многие законы пишутся и принимаются в таком виде, что применение их вызывает недоумение даже у авторов. А поскольку эксперты безошибочно предсказывают подобные последствия еще на стадии прохождения - хотелось бы сказать обсуждения, но, к сожалению, российский политический процесс по факту такой опции не предусматривает - законопроекта, следует неизбежный вывод о том, что написаны эти документы из рук вон плохо и непрофессионально. При этом часть ответственности лежит и на президенте, ведь он эти законы исправно подписывает.

Вторая проблема - не работающие снизу доверху судебно-правовые институты. Допустим, полиция - самый испорченный из них, и только ее сотрудники неправильно понимают законы, трактуют их так, чтобы выполнять пресловутый "палочный" план. Тогда их должны бы поправить товарищи из надзорного органа - прокуратуры или прямо в судах, хотя бы на уровне Верховного суда, который может давать разъяснения всем остальным.

Но этого не происходит: суды в большинстве случаев трактуют законы точно так же, как и полиция, проштамповывая обвинительные заключения или протоколы. Таким образом, до окрика из администрации президента вся система понимает и, самое главное, применяет законы неправильно.

Власти России не намерены отступать

Но окрик - действие нелегитимное, хотя временами, наверное, действует эффективнее иных законов. Дело не только в том, что исполнительная власть, не особенно скрывая этого, диктует линию поведения другим ветвям власти, в том числе судебной - формально независимой. Но и в том, что те люди, которые уже наказаны по "неправильно понятым" законам, не получат ни реабилитации, ни уж тем более компенсации. С точки зрения государства, все они так и останутся правонарушителями или преступниками.

Несмотря на всю абсурдность и самого закона, и практики его применения, признавать ошибки и откатывать назад в Кремле не хотят и говорят, что в законе об оскорблениях власти ничего менять не надо. Хотя прецедент есть - пресловутая 282 статья УК была хоть и частично, но декриминализована спустя годы действительно массовых наказаний по ней.

Контекст

История с Иваном Голуновым показывает, что активная позиция людей - ключ к переменам и лучшая защита против произвола в авторитарном государстве, считает Александр Плющев. (09.06.2019)

Резидент Comedy Club в "Немцова. Интервью" о примере Зеленского и особенностях политической сатиры в Украине и России. (01.05.2019)

Автор законов об автономном Рунете, штрафах за фейки и оскорбление власти рассказал DW, почему написал эти акты, кого будут по ним наказывать и об использовании блокируемого ресурса. (12.04.2019)

Закон, который сделал бы власть хоть чуть-чуть ответственной перед людьми, очевидно востребован. Хотя требовать стоит выборов, которые позволят самим менять власть, считает Александр Плющев. (11.04.2019)

Российская элита пытается блокировать негатив о себе, тем самым стимулируя рост спроса на компромат или оскорбления. Такова цена попытки дистанцироваться от "черни", считает Александр Плющев. (05.04.2019)

Такое непризнание ошибок и нежелание их исправить, в том числе и формально, в любой момент чревато возвращением "неправильной практики". И это если еще окрик сам по себе подействует, мы же много раз слышали, например, призывы президента (даже двух) к силовикам перестать кошмарить бизнес, но давление на него, похоже, только усиливается.

Властный механизм в РФ действует только в ручном режиме

Важно и то, что нам эту решимость все исправить захотели показать. И источники "Дождю" наговорили, и Песков особо опровергать не стал. Власти хотят выглядеть "хорошими" на фоне "ужасных" силовиков или судей, а риторика уровня "печень по асфальту" уже не вспоминается.

Видимо, настроения людей таковы, что в последнее время власти хотят выглядеть так все чаще. Вспомним хотя бы историю с Иваном Голуновым, когда нам наперебой рассказывали, как самые высокопоставленные чиновники бросились кулуарно разруливать последствия заурядных провалов других участников той же системы.

В том-то и дело, что система эта именно одна, и условно просвещенная часть властной элиты несет за ее состояние точно такую же ответственность, как и охранительно-силовая. Выстроенный за последние 20 лет генерирующий вредные законы и работающий только в ручном режиме механизм - на совести тех, кто его создал.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Карикатура - палач держит одну руку на плече человека, похожего на журналиста Ивана Голунова, другой показывает на восходящее солнце. Топор воткнут в пень.

    Российская политика в карикатурах

    Освобождение Ивана Голунова, или Иллюзия справедливости

    Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура - Владимир Путин сидит с канистрой в руках в коляске мотоцикла, которым правит Си Цзиньпин.

    Российская политика в карикатурах

    Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток?

    Рост поставок российских нефти и газа в Китай говорят о России как о важном для Пекина партнере или как о сырьевом придатке? Для карикатуриста Сергея Елкина ответ очевиден.

  • Огнедышащий дракон пожирает одного за другим активистов с плакатами Свободу Ивану Голунову!

    Российская политика в карикатурах

    Иван Голунов как зеркало русской демократии

    Арест журналиста Ивана Голунова вызвал волну возмущения и массовые пикеты. Московские власти не успели подготовить иного ответа, кроме традиционного. Так это увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Полицейский жонглирует пистолетом, пакетиком с белым порошком и гранатой, напевая кручу-верчу, подбросить хочу - карикатура Сергея Елкина.

    Российская политика в карикатурах

    Задержание корреспондента "Медузы": полицейская рулетка в действии

    Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину.

  • Карикатура - мужчина висит на краю пропасти. Над ним стоит социолог от ВЦИОМ и говорит: Мы теперь проводим опросы по новой методике.

    Российская политика в карикатурах

    Как ВЦИОМ "восстановил" рейтинг доверия Путину

    После падения рейтинга президента РФ до 30,5% госкомпания ВЦИОМ изменила методику опроса. Показатель доверия Путину сразу "восстановился" до 72,3%. Все просто, считает Сергей Елкин.

  • ОМОНовец бьет дубинкой человека, а сзади его пытается удержать ангел-Путин

    Российская политика в карикатурах

    Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге?

    Президент РФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе. Удастся ли снизить накал страстей в столице Урала? Взгляд Сергея Елкина.

  • Охранники расстреливают из пистолетов ковер, на котором споткнулся Путин, стоящий за их спиной

    Российская политика в карикатурах

    Падение Путина на хоккее, или Ковровые репрессии

    Делая круг почета после хоккейного матча в Сочи, президент РФ споткнулся о расстеленный на льду ковер и упал. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому придется ответить за этот конфуз.

  • Медведев сидит с плакатом в руках, на котором написано План вхождения в топ-5 экономик мира

    Российская политика в карикатурах

    Экономические обещания Медведева, или Деньги будут?

    Дмитрий Медведев утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира до 2023 года. Карикатурист Сергей Елкин о том, как премьер РФ собирается достичь этой цели.

  • Медведь застрял в шпагате между двумя деревьями, на которых написано Запад и Восток

    Российская политика в карикатурах

    Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком

    При Владимире Путине Россия поначалу шла на сближение с Западом, потом заявила о переориентации на Восток. Карикатурист Сергей Елкин о традиционной российской дилемме.

  • Песков зачитывает сказочный указ, Путин стоит рядом

    Российская политика в карикатурах

    Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент

    Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.

  • Путин сидит за столом с пером в руке, вокруг стола - скомканные листки бумаги

    Российская политика в карикатурах

    Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах

    Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.

  • Медведев выступает с трибуны

    Российская политика в карикатурах

    Что бы ни говорил Медведев, денег у россиян больше не стало

    Премьер-министр РФ выступил с отчетом в Госдуме. Дмитрий Медведев рассказал о достижениях и планах правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, что он услышал в речи премьера.

  • Володин протыкает иголкой надутую игрушку, на которой написано интернет

    Российская политика в карикатурах

    Автономному интернету - удаленное голосование

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин пилит сук, на котором сидит и на котором написано суверенный интернет

    Российская политика в карикатурах

    Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе

    Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России.

  • Палач обнимает приговоренного к казни перед повешением

    Российская политика в карикатурах

    Особенности политической оттепели в России

    Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Теперь многие - среди них и карикатурист Сергей Елкин - задаются вопросом, не наступила ли в России политическая оттепель.

  • Дмитрий Песков с Лабутеном на одной ноге, говорящий: Нет денег на обувь? Пусть носят Лабутены!

    Российская политика в карикатурах

    Лайфхак от Дмитрия Пескова против бедности

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен данным о доходах россиян и просит Росстат разъяснить, почему каждому третьему не хватает денег на обувь для семьи. Карикатурист Сергей Елкин тоже удивлен.

  • Мужчина в куртке с надписью Роскомнадзор и ножом за спиной стоит у насеста в курятнике и зовет птицу, выглядящую как логотип Твиттера

    Российская политика в карикатурах

    Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter

    Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.

  • Путин вырывает из розетки вилку, на проводе написано Всемирный интернет

    Российская политика в карикатурах

    "Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России

    Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.

  • Ёлкин говорит Путину, что тот теперь не дождется карикатур про власть

    Российская политика в карикатурах

    Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину

    Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Он снова на коне: как Путин поздравил женщин с 8 марта

    Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч. Карикатурист Сергей Елкин о поздравлениях от президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон

    Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением

    Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новые враги российских солдат по версии Госдумы

    Госдума запретила военным постить в соцсетях информацию о себе и ограничила использование смартфонов в армии. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего теперь надо бояться солдату.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, как агенты ГРУ проваливают прикрытие

    Российская политика в карикатурах

    Агенты ГРУ - уже без прикрытия

    Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 14:10

Штрафы за оскорбление власти и фейковые новости: по кому бьют новые законы? DW Новости

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Семен Слепаков: Поскольку у меня других талантов нет, мне приходится высказываться  

Штрафы за оскорбление власти и фейковые новости: по кому бьют новые законы? DW Новости  

Как заткнуть рот критикам Кремля, или Зачем нужен закон о фейковых новостях? DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Туск прокомментировал слова Путина об изжившем себя либерализме  

Виновен ли Иран во взрывах танкеров в Оманском заливе?  

Каспаров нецензурно ответил на заявление МИД ФРГ о роли РФ в ПАСЕ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW