Комментарий: Неправильно понятый российский закон об оскорблении власти

Весьма нелепая история с принятием закона об оскорблении власти может закончиться, толком и не начавшись: источники "Дождя" в администрации президента говорят, что в Кремле указали МВД на необходимость прекратить массовую практику наказаний. Ранее во время "прямой линии" Владимир Путин попросил Генпрокуратуру обратить внимание на правоприменительную практику, связанную с этим законом. Впрочем, Кремль не считает, что в документе нужно что-то менять, уточнил чуть позже пресс-секретарь главы государства.

Путин - жертва "эффекта Стрейзанд"

К этому моменту было известно примерно о дюжине дел, возбужденных в связи с нарушением этого закона: одни прошли все инстанции в России и отправились в ЕСПЧ, другие были на рассмотрении или еще не переданы в суд. Дело не в их количестве - массовой практику наказаний на сегодняшний день признать никак нельзя, однако глупо спорить с источником "Дождя". И перспективы очевидны всем, хоть в Facebook, хоть в Кремле: разогнавшуюся карательную машину остановить трудно, за массовостью дело не станет.

Александр Плющев

С конкретным законом об оскорблении власти все ясно: предсказуемый "эффект Стрейзанд", когда какое-либо обзывательство Владимира Путина получает не тысячу-другую читателей в интернете, а чуть ли не миллионы. При этом сам оскорбленный, чью честь так рьяно защищают с использованием всей мощи государственной машины, выглядит смешно и жалко.

Эпитет "сказочный" (с добавлением матерного слова или без него) ассоциируется теперь, прежде всего, с Путиным только благодаря этому закону. Того ли хотели, когда его придумывали и принимали? К тому же вместо того, чтобы ограждать президента от нападок, закон вдруг стал работать на охрану достоинства каких-то там губернаторов, мэров и даже судебных приставов, становиться с которыми на одну ступень главе государства само по себе несколько унизительно, если не сказать, оскорбительно.

Отказ всех судебно-правовых механизмом в РФ

Зато откровенно глупый закон хорошо высветил несколько проблем, очень характерных для России времен позднего Путина. Во-первых, многие законы пишутся и принимаются в таком виде, что применение их вызывает недоумение даже у авторов. А поскольку эксперты безошибочно предсказывают подобные последствия еще на стадии прохождения - хотелось бы сказать обсуждения, но, к сожалению, российский политический процесс по факту такой опции не предусматривает - законопроекта, следует неизбежный вывод о том, что написаны эти документы из рук вон плохо и непрофессионально. При этом часть ответственности лежит и на президенте, ведь он эти законы исправно подписывает.

Вторая проблема - не работающие снизу доверху судебно-правовые институты. Допустим, полиция - самый испорченный из них, и только ее сотрудники неправильно понимают законы, трактуют их так, чтобы выполнять пресловутый "палочный" план. Тогда их должны бы поправить товарищи из надзорного органа - прокуратуры или прямо в судах, хотя бы на уровне Верховного суда, который может давать разъяснения всем остальным.

Но этого не происходит: суды в большинстве случаев трактуют законы точно так же, как и полиция, проштамповывая обвинительные заключения или протоколы. Таким образом, до окрика из администрации президента вся система понимает и, самое главное, применяет законы неправильно.

Власти России не намерены отступать

Но окрик - действие нелегитимное, хотя временами, наверное, действует эффективнее иных законов. Дело не только в том, что исполнительная власть, не особенно скрывая этого, диктует линию поведения другим ветвям власти, в том числе судебной - формально независимой. Но и в том, что те люди, которые уже наказаны по "неправильно понятым" законам, не получат ни реабилитации, ни уж тем более компенсации. С точки зрения государства, все они так и останутся правонарушителями или преступниками.

Несмотря на всю абсурдность и самого закона, и практики его применения, признавать ошибки и откатывать назад в Кремле не хотят и говорят, что в законе об оскорблениях власти ничего менять не надо. Хотя прецедент есть - пресловутая 282 статья УК была хоть и частично, но декриминализована спустя годы действительно массовых наказаний по ней.

Такое непризнание ошибок и нежелание их исправить, в том числе и формально, в любой момент чревато возвращением "неправильной практики". И это если еще окрик сам по себе подействует, мы же много раз слышали, например, призывы президента (даже двух) к силовикам перестать кошмарить бизнес, но давление на него, похоже, только усиливается.

Властный механизм в РФ действует только в ручном режиме

Важно и то, что нам эту решимость все исправить захотели показать. И источники "Дождю" наговорили, и Песков особо опровергать не стал. Власти хотят выглядеть "хорошими" на фоне "ужасных" силовиков или судей, а риторика уровня "печень по асфальту" уже не вспоминается.

Видимо, настроения людей таковы, что в последнее время власти хотят выглядеть так все чаще. Вспомним хотя бы историю с Иваном Голуновым, когда нам наперебой рассказывали, как самые высокопоставленные чиновники бросились кулуарно разруливать последствия заурядных провалов других участников той же системы.

В том-то и дело, что система эта именно одна, и условно просвещенная часть властной элиты несет за ее состояние точно такую же ответственность, как и охранительно-силовая. Выстроенный за последние 20 лет генерирующий вредные законы и работающий только в ручном режиме механизм - на совести тех, кто его создал.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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