Комментарий: Неоконченная революция в Украине

5 лет назад в Киеве начались протесты, в результате которых был свергнут режим Януковича. Но сегодня в Украине нет лидера, который мог бы продолжить дело Майдана, считает Бернд Йоханн.
Когда 21 ноября 2013 года бывший президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать всеобъемлющее соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, несколько человек в тот же вечер спонтанно вышли на демонстрацию на Площади независимости (Майдане) в Киеве. Так начались гражданские протесты, которые получили название "Евромайдан" и превратились в массовое движение против коррумпированного, готового к насилию и пророссийского руководства, бежавшего из страны несколькими месяцами позже.
До того, как произошли все эти события, Киев и Брюссель на протяжении нескольких лет вели переговоры по поводу соглашения об ассоциации. Оно должно было сблизить Украину с ЕС. Европейские стандарты и ценности должны были укорениться в украинском обществе, что помогло бы устранить коррупцию в стране. Многие украинцы связывали с этим конкретные надежды на безвизовое передвижение, чтобы своими глазами увидеть, каким правилам подчиняется жизнь в Европе.
Украинцы сказали "нет" российской опеке
Однако вместо этого власти в Киеве неожиданно начали пропагандировать ни к чему не обязывающий Таможенный союз с Россией. Во время саммита "Восточного партнерства", состоявшего в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года, Янукович официально отказался ставить свою подпись под соглашением с ЕС. Украинцы расценили этот жест как отказ от лучшей жизни.
Перед этим Москва оказывала сильное давление на Украину. Ходили разговоры об "экономической войне". Тогда, в ноябре 2013 года, еще никто не догадывался о том, к каким жестким мерам в отношении Украины позже прибегнет Кремль: в 2014 году Россия аннексирует Крым и развяжет войну в Донбассе. Но многим украинцам уже тогда стало понятно, что для их страны таможенный союз с Россией будет означать возрастающую опеку со стороны Москвы.
Восстание против коррумпированного и готового к насилию режима
Тогда же очень быстро стало ясно, на какое насилие способен режим Януковича. Уже в ночь на 30 ноября бойцы украинского спецподразделения "Беркут" применили против мирных демонстрантов жестокое насилие. На следующий день на улицы в Киеве вышли сотни тысяч человек, шокированные этой жестокостью. "Евромайдан" стал массовым движением, объединившим все общественные и возрастные группы. Это была "Революция достоинства": люди больше не хотели позволять тогдашним властям их избивать, унижать и обкрадывать.
Они победили в этой борьбе 22 февраля 2014. Однако к этому моменту более 100 человек погибли. Янукович сбежал в Россию, которая до сих пор его охраняет и отказывается выдавать Украине, где его заочно судят за государственную измену.
Сегодня украинцы пользуются безвизовым въездом в ЕС и путешествуют на Запад чаще, чем прежде. Соглашение об ассоциации с ЕС подписано. Экономические отношения между Киевом и Брюсселем успешно развиваются, люди от этого тоже получают выгоду. Однако "революция" еще не завершилась. В политике больше нет лидеров, которые продолжили бы дело Майдана.
Почему "революция" не окончена
В Украине продолжает процветать коррупция. Правового государства до сих пор нет. Партии едва ли играют какую-то роль в политическом волеизъявлении. Политические решения все еще принимаются закулисно, а олигархи продолжают на них влиять. К этим очень состоятельным предпринимателям относится и избранный в 2014 году президент Петр Порошенко. Именно поэтому многие украинцы давно считают его частью проблемы. Однако реальной альтернативы ему пока не предвидится.
Благодаря Майдану гражданское общество в стране получило стимул для развития. Однако оно до сих пор не оказывает достаточного влияния на политику. Для активистов попытки влиять на что-то к тому же еще и опасны: после "Евромайдана" были убиты многие борцы с коррупцией и журналисты. Эти преступления до сих пор не раскрыты. Прорыв в Украине забуксовал.
Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW
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