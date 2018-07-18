Комментарий: Небесный милиционер от Pussy Riot не доедет до Страсбурга

Не успела отгреметь акция Pussy Riot во время финального матча ЧМ-2018, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) напомнил о самом громком на сегодняшний день выступлении этого коллектива - панк-молебне в храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 года. Будто бы Петр Верзилов вовсе не сидит сейчас в спецприемнике, а, как и шесть или пять лет назад, продолжает свою неутомимую продюсерскую деятельность, уговаривая самых известных людей планеты выступить в поддержку Pussy Riot. Только теперь он добрался не до Мадонны или Стивена Фрая, а до неизвестных широкой публике, но весьма влиятельных судей ЕСПЧ.

Но до судей добралось лишь дело, которое они решили в обычном для многих российских кейсов ключе: права нарушены, извольте заплатить компенсации и покрыть судебные издержки. Отмена приговора и пересмотр дела прямо решением ЕСПЧ не предусматриваются, но следуют из него. И все - от самих Pussy Riot и их сторонников до оскорбленных верующих и патриарха или президента - отлично знали, что в конце концов именно так и будет. Поскольку на всем своем протяжении, даже на фоне других вполне кафкианских процессов, этот отличался столь нарочитым безумием, что сам по себе был своего рода акционизмом, только уже со стороны государства.

Дело Pussy Riot: флажки на будущее

С 2012 года прошло много времени, и случилось много событий даже в отдельно взятой судебной практике по делам, рассмотренным в ЕСПЧ. Теперь и решения-то при желании можно не исполнять, только найди в них что-нибудь противоречащее Конституции России, или действовать более изощренно, как с делом "Ив Роше". Как говорил Владимир Ильич: "Формально правильно, по сути - издевательство". Но это никак не уменьшает важности этого решения: дело Pussy Riot породило бурную и долгую общественную дискуссию, и мнение ЕСПЧ о том, где проходят пределы допустимой защиты общества от пощечины его вкусу, трудно переоценить.

Александр Плющев

Вряд ли вердикт суда в Страсбурге кого-то переубедит, включая тех, кто считал, что "двушечка" - это в самый раз или даже маловато. Или, например, тех, кто придерживался популярной в те дни точки зрения, что девушек нужно выпороть, но не сажать.

Европейский суд - он не про дискуссии в обществе, а про права человека. ЕСПЧ не только назначает компенсации пострадавшим от несправедливых действий государства, но и, уж простите за каламбур, играет роль последнего европейца, расставляя флажки на будущее: вот так-то и так-то лучше со своими гражданами не поступать. Даже если условная толпа скандирует условное "распни", распинать никак нельзя, вы сами на себя взяли такие обязательства.

Вынужденная мягкость наказания за акцию во время финала ЧМ-2018

Новая акция Pussy Riot "Милиционер вступает в игру" моментально получила гигантскую аудиторию, несмотря на то, что в телетрансляции ее практически не показали. Но скриншоты с телеэкранов и снимки, сделанные журналистами и зрителями на стадионе, тут же разнеслись по соцсетям и СМИ. Несмотря на масштаб скандала, он не вызвал вполне ожидаемой стремительной жесткой реакции: Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина получили максимальное наказание, но по административной статье.

В нынешней России, где 15 суток можно получить, просто оказавшись в не то время в не том месте, например, выйдя из метро в момент проведения несанкционированного митинга, такое наказание - в контексте и масштабах случившегося - можно считать чуть ли не оправданием. Надеюсь, никакого состава уголовного преступления полиция, начавшая проверку, не найдет, то есть приказа его найти ей не поступит, и цепь событий, которая неизбежно снова приведет в Страсбург, запущена не будет. Разменять позитивный имидж, созданный чемпионатом мира по футболу, на преследование четырех дерзких акционистов было бы крайне неразумно.

Чей чемпионат мира?

Внимание, прикованное к России из-за футбола, - мощный сдерживающий фактор, но и такой надобности в показательной репрессии, как шесть лет назад, в данном случае нет. Одно дело, когда унижают один из важнейших институтов, который имеет влияние на электорат. И совсем другое - когда фиксируют, пусть и публично, промах, казалось бы, мощных, всезнающих и всепроникающих, а значит, чрезвычайно затратных спецслужб, которые вообще-то, среди прочего, и жизнь первых лиц охраняют.

Pussy Riot поставили жирную точку в дискуссии о том, как человек оппозиционных настроений должен относиться к чемпионату мира по футболу, который небезосновательно называли мощным инструментом путинской пропаганды. Они, например, нашли в нем отличную трибуну и придумали, как ее эффективно использовать. И даже если им не удалось донести до всех художественный смысл, не говоря уж об отсылках к Дмитрию Пригову и его "Небесному милиционеру", то каждому стало очевидным, что с безопасностью у нас, несмотря на все затраты, режимы, спецмероприятия и усиления, далеко не все в порядке.

Кто является настоящим патриотом России

Подполковник милиции Юрий Здоренко, оравший на Верзилова и Никульшину, запомнится ностальгией по 1937 году, но я обратил бы внимание на то, что он в этом кратком диалоге больше всего давил на антироссийскую направленность деятельности акционистов, которая, по его мнению, приведет к штрафам России со стороны FIFA.

Но гораздо патриотичнее было бы внедрять подобные установки на полицейском инструктаже, на семинарах судей, ну и вообще на любых мероприятиях, где до сотрудников и руководителей системы, которую называют правоохранительной, доводят генеральную линию. Чтобы они с потрясающим постоянством не позорили страну и не подставляли ее под взыскания, налагаемые ЕСПЧ.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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