Комментарий: На сближение Европы с Россией повлияет Китай?

Один из самых крупных проектов "Газпрома" - газопровод из России в Китай "Сила Сибири" был введен в эксплуатацию в начале декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие историческим. Впрочем, по всей видимости, оно оказалось не настолько важным для того, чтобы Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично прибыли зимой в Восточную Сибирь. Оба политика присутствовали на запуске газопровода виртуально, проведя церемонию открытия в режиме телемоста. По словам Путина, этот проект выведет отношения между Китаем и Россией на "новый уровень".

И это не преувеличение: газопровод, который будет проложен от сибирских газовых месторождений до Шанхая, стал крупнейшим российским энергетическим проектом со времен распада Советского Союза. Еще до начала строительства газопровода глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил о том, что объем российских инвестиций составит 55 млрд долларов, что превратило "Силу Сибири" в самый дорогой российский газопровод. При этом в СМИ неоднократно появлялась информация об удорожании проекта - "Газпром" объяснял это тем, что контракты по строительству заключались в базовых ценах 2014 года, являвшихся предварительными.

Франк Зирен

На сегодняшний день в эксплуатацию введен только 2157-километровый участок до границы с Китаем. Полностью завершить работу планируется к 2022 году. Общая протяженность газопровода составит около 3 тысяч километров. К 2025 году из России в Китай будет поступать ежегодно 38 млрд кубометров газа, что составит 9,5 процента от потребления газа в Китае в настоящее время. Договор заключен на 30 лет.

Китай может стать крупнейшим покупателем газа из РФ

Больше газа у России покупает только Германия - но, не исключено, что ситуация вскоре изменится. Москва и Пекин уже сейчас говорят о втором трубопроводе, который будет ежегодно транспортировать до 30 миллиардов кубометров газа из Западной Сибири в Китай через Алтайский регион. Стратегия Путина ясна: он усиливает свою независимость от Европы, отреагировавшей на аннексию Россией Крыма в 2014 году введением санкций. Пекин не замедлил воспользоваться положением и, как уже не раз в прошлом, говорит о "взаимовыгодной ситуации".

К сегодняшнему дню Китай является крупнейшим потребителем энергии в мире, так что российские предложения о продаже газа ему как нельзя кстати. В течение нескольких лет КНР также увеличила покупки нефти и других видов топлива из России. Сближение Москвы и Пекина идет и в других областях. Недавно Путин заявил, что к 2024 году хочет увеличить объем двусторонней торговли до 182 млрд. евро в эквиваленте. К 2018 году он впервые превысил 100 миллиардов долларов, и цифры продолжают расти.

Сближение Пекина и Москвы объясняется геополитическими причинами и сходной ситуацией: с тех пор как к власти пришел Дональд Трамп, Китай подвергается политическому давлению, сравнимому с тем, которое испытывает Россия. Москва страдает от санкций, Пекин - от таможенных пошлин из США. И Путин и Си Цзиньпин приходят к выводу, что они могут все меньше полагаться на Запад. И понимание этого сближает - несмотря на все противоречия, по-прежнему существующие между КНР и РФ.

Демонстративное сотрудничество Пекина и Москвы

Недавно Москва демонстративно разрешила китайскому концерну Huawei помочь в создании российской сети 5G. Подписание контракта состоялось в присутствии двух президентов, так что, как и в случае с трубопроводом в Сибири, на Западе не могли не заметить этого символического жеста. Россия обладает не только политической смелостью, но и военной силой, чтобы бросить вызов американцам и европейцам на мировой арене - например, в Сирии, при поддержке ненадежного партнера НАТО Турции. А турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может вести себя дерзко по отношению к Брюсселю и Вашингтону благодаря поддержке Путина.

Си Цзиньпин, с другой стороны, вовлекает в свою орбиту одну недовольную страну-члена ЕС за другой, инвестируя в их экономику с помощью мегапроекта "Один пояс и один путь". Впрочем, если присмотреться повнимательнее, независимо друг от друга Пекин и Москва действуют ничуть не реже, чем сообща. И этому есть причины.

Россия и Китай не доверяют друг другу

В России велико недоверие к огромному и экономически более эффективному Китаю. То и дело общество охватывают антикитайские настроения - в последний раз, к примеру, поводом для них стал завод по розливу питьевой воды для дальнейшей поставки в Китай, который китайские инвесторы хотели строить в поселке Култук на Байкале. Китайские же доноры, в свою очередь, опасаются, что их деньги завязнут в российском болоте коррупции и неэффективного управления.

В критических ситуациях Китай, как правило, обладает большим преимуществом. В списке крупнейших экономических держав по уровню покупательной способности Россия находится лишь на шестом месте, тогда как Китай - на первом. И Москва нуждается в доходах от продажи газа больше, чем Пекин - в самом газе. Договор по строительству газопровода Китай и российский "Газпром" не могли подписать в течение многих лет. Не случайно контракт был заключен в 2014 году: тогда Россия больше всего опасалась западных санкций, и Пекин воспользовался этой ситуацией. В настоящее время основная часть российского импорта - 20 процентов - поступает из Китая. Для сравнения, доля германского импорта в Россию составляет лишь 12 процентов.

ЕС находится в сложном положении

Особенно трудно построение отношений с Россией и Китаем дается Брюсселю. Введенные против России санкции не принесли ощутимого результата, зато нанесли Евросоюзу экономический ущерб. Уверенность Запада в том, что санкции способны наставить такую страну как Россия на путь истинный, ошибочна. Особенно если такой мощный игрок, как Китай, готов компенсировать ущерб.

Европейский Союз должен смотреть правде в глаза: Россия нужна Европе. Это признал и президент Франции Эмманюэль Макрон, в последнее время призывающий ЕС к новым компромиссам и пересмотру напряженных отношений с РФ. "Европа будет и далее оставаться ареной стратегической борьбы за власть между США И Россией", - заявил Макрон еще в августе. К этому можно было бы добавить: между все более могущественным Китаем и все менее надежной Америкой.

Иными словами, ЕС должен быть смелее, чтобы для поддержания геополитического равновесия предотвратить дальнейшее сближение России c Китаем. Да и с Путиным, который не ощущает себя полностью исключенным из европейской семьи, можно было бы говорить куда более открыто, чем сейчас.

Автор: Франк Зирен, немецкий журналист, живущий в Китае и пишущий для Handelsblatt

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