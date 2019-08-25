Комментарий: На саммите G7 победил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел огромную подготовительную работу и вложил большой политический капитал в то, чтобы нынешний саммит "большой семерки" не стал полным провалом. Он включил в список гостей еще несколько человек и дополнил повестку дня новыми темами, дабы оживить законсервированный формат встречи. Прежде всего, однако, Макрон не хотел прослыть неудачником. И этого ему, с некоторым усилием, в итоге действительно удалось избежать.

Политика в отношении Ирана: смелый шаг Макрона

Фактически Эмманюэль Макрон сумел перехитрить упрямого и противоречивого президента США в вопросе политики по отношению к Ирану. И это немалый успех, ведь в Биаррице Дональд Трамп в очередной раз проявил себя в качестве злодея, который получает удовольствие от того, что вводит в заблуждение прессу и присутствующих, - к примеру, говоря о торговой политике США. В то же время глава Белого дома жаловался на СМИ, сообщающие о разногласиях среди участников саммита. Дальнейшие комментарии о безответственности и искажении фактов со стороны Трампа излишни. Он просто вел себя, как обычно.

Барбара Везель

Президент Франции, однако, неожиданно для всех пригласил на встречу G7 министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа и выступил в кулуарах саммита с дипломатической инициативой - прямо под носом у Дональда Трампа. Президент США гневно отреагировал на такой шаг и подчеркнул, что жесткий курс Вашингтона в отношении Тегерана является единственно правильной стратегией. Французский лидер, однако, не позволил себя запугать и лично встретился с Зарифом, чтобы выяснить, есть ли у них пространство для новых дипломатических маневров.

На инициативу Макрона, впрочем, не стоит возлагать слишком больших надежд. Однако в ситуации, когда на заднем плане маячит угроза военного конфликта с Ираном, любая попытка его мирного урегулирования должна приветствоваться. Это, во всяком случае, относится к европейским странам, подписавшим с Тегераном ядерное соглашение, которое президент США ни с того ни с сего денонсировал в 2018 году.

Борба с популистами методом кнута и пряника

Макрон нашел правильный подход и к решению вопроса о пожарах в Амазонии. Первоначально он угрожал президенту Бразилии Жаиру Болсонару тем, что откажется ратифицировать соглашение между торгово-экономическим союзом стран Южной Америки Mercosur и Евросоюзом, если тот не остановит поджоги бразильских лесов - "зеленых легких планеты". Впоследствии во время саммита G7 Макрон смог уговорить других участников встречи помочь Бразилии и соседствующим с ней странам в тушении пожаров и восстановлении лесов.

Тем самым президент Франции показал, что избрал правильный способ борьбы с популистами и политиками с антидемократическими взглядами. Он ведет диалог со всеми, однако действует жестко. Пример с Болсонару доказал, что принцип кнута и пряника действительно работает: в итоге президент Бразилии сдался и привлек военных к тушению джунглей.

Впрочем, чтобы заставить бразильского лидера проводить более ответственную политику в области охраны окружающей среды, потребуется гораздо большее давление. В этом свою роль должны будут сыграть ЕС, экологические организации и, в конечном счете, потребители - в частности, если дело дойдет до бойкотирования бразильских продуктов.

Вашингтон был в ярости от того, что Эммануэль Макрон внес вопрос о защите климата и пожарах в Амазонии в повестку дня саммита. США почувствовали себя загнанными в угол, отмечают дипломаты. Белый дом в очередной раз доказал, что относится к вопросу защиты климата совершенно безответственно и другие страны G7 по-прежнему должны подавать ему в этом пример.

Макрон - новый европейский лидер

Президент Франции продемонстрировал, что прекрасно владеет политическим искусством и намерен взять на себя роль европейского лидера. Многие важные инициативы - от "цифрового налога" (налог для крупных интернет-компаний - к примеру, Google и Facebook. - Ред.) до политики в области климата - исходят от Парижа. В то же время имидж Германии все продолжает ухудшаться. Похоже, политический закат в Берлине свел на нет опыт и лидерские качества Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Ослабление позиций канцлера ФРГ ведет к передаче эстафеты в ЕС. Макрон уже использовал свое влияние в ходе выборов нового председателя Еврокомиссии. Президент Франции на пути к тому, чтобы стать новым европейским лидером. При этом он должен следить за тем, чтобы не перенапрячься и твердо стоять на ногах. Впрочем, после окончания столь сложного саммита G7 сложилось впечатление, что с Макроном в качестве лидера Европа будет в действительно надежных руках.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Политика Трампа в карикатурах Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию? Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

Политика Трампа в карикатурах Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

Политика Трампа в карикатурах "Хромая утка" в политике: чего боится Дональд Трамп Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

Политика Трампа в карикатурах Президентство как самый убыточный проект Трампа Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

Политика Трампа в карикатурах Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

Политика Трампа в карикатурах В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп Путину отмену санкций посулил Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

Политика Трампа в карикатурах Трамп под ударом после встречи с Путиным Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Американцы готовят санкционный удар против России В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Что стало с НАТО после саммита с Трампом Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

Политика Трампа в карикатурах Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

Политика Трампа в карикатурах Трамп вносит раскол в G7 Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

Политика Трампа в карикатурах Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Российский след в американской политике В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах А был ли компромат? Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло? Автор: Илья Коваль

