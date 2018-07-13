Комментарий: НАТО и невыносимый дядюшка Дональд

Этот типаж знаком многим: невыносимый дядюшка, который появляется на семейных праздниках и целый вечер твердит об одной и той же ерунде. Он, вроде бы, и родственник, но больше никто не воспринимает его всерьез. Впрочем, такие дядюшки обычно не командуют самой мощной армией в мире и не располагают крупнейшим ядерным арсеналом. Так что страны НАТО не могут так просто отмахнуться от высказываний Дональда Трампа.

Но, тем не менее, президент США близок к тому, чтобы партнеры по НАТО начали относиться к нему, как к невыносимому родственнику. Ну, например, как может воспринимать его всерьез Берлин, если с утра он возмущается тем, что Германия покупает у России природный газ, во второй половине дня утверждает, что США и ФРГ связывают "очень, очень хорошие отношения", ночью вновь публикует злобный твит, а на итоговой пресс-конференции (на саммите НАТО. - Ред.) опять расточает похвалы в адрес ФРГ? Какой-то принцип кнута и пряника в ускоренной перемотке.

Трамп постоянно говорит об одном и том же

Ко всему прочему, хозяин Белого дома почти постоянно твердит об одном и том же. И хотя каждый раз он озвучивает новые детали, в истории с НАТО речь всегда идет о деньгах. Союзники, наконец, должны раскошелиться и должным образом заплатить, а не то… А, собственно, что тогда? Вот об этом-то он никогда не говорит напрямую, но звон рублей, ой, извините, долларов должен усилиться. И не важно, что все страны НАТО начали увеличивать расходы на оборону еще в 2014 году, то есть еще в ту пору, когда Трамп не был президентом.

Макс Хофман

Но президент США яростно бьет в одну и ту же точку. А главам правительств стран-членов НАТО, в частности, Ангеле Меркель (Angela Merkel), остается лишь сигнализировать: да мы вас уже давно поняли (и даже кое-что делаем). А о том, что, твердя о своих вымышленных подвигах и героических действиях США, Трамп прибегает к лживым утверждениям, лучше просто промолчать.

Финансовый вклад США в НАТО, по его словам, составляет 90 процентов. 90 процентов от чего - от бюджета НАТО? В действительности доля США немногим превышает 20 процентов, и при всем желании невозможно найти статью бюджета, 90 процентов расходов на которую покрывают США. Ну и кто после всего этого захочет слушать Дядю Сэма? Правильно - почти никто. Именно это и происходит сейчас в НАТО.

Трамп выдыхается

Трамп выдыхается. Он постоянно твердит об одном и том же, так что в скором будущем партнеры по НАТО будут просто качать головой, мол, мы делаем все возможное, а если этого недостаточно, мы ничем не можем помочь. Это означало бы, что альянсу в его нынешнем виде настал конец, но, с другой стороны, Канада и ЕС не могут позволить Трампу этот бесконечный шантаж. И в этом случае президент США переиграл бы самого себя - его самый действенный инструмент давления оказался бы неэффективным.

Неявные намеки в адрес партнеров по НАТО на то, что США могут пойти своим собственным путем, не прибавляют американскому президенту популярности и у себя дома - ведь даже самые верные его избиратели считают Германию и Великобританию близкими союзниками. И многих из них могут оттолкнуть от Трампа его попытки поставить под сомнение целостность НАТО.

Поэтому Трамп никогда не обсуждает вопрос военной целесообразности Североатлантического альянса - для него имеет значение только коммерческая сторона дела. Уж в этом-то он, по его собственному мнению, разбирается. И возмущение Трампа "несправедливым" отношением союзников производит впечатление на некоторых его избирателей.

США придется платить по счетам

В арсенале у американского президента есть только одно оружие: большая дубинка. Возможно, она помогла подстегнуть партнеров по НАТО и сделать задачу увеличения их военных расходов более актуальной. Но применять этого оружие в будущем совершенно бессмысленно. Оно лишь уничтожит тот результат, которого Трамп (возможно) достиг.

И партнеры по альянсу этого не забудут. Если спустя несколько лет они и в самом деле в военной сфере встанут на ноги, то они будут помнить о том, что произошло. И тогда Соединенным Штатам (возможно, уже с другим президентом) выставят счет за испорченную репутацию Трампа.

Даже если некоторые американцы бездумно приветствуют своего президента в его разрушительном турне, театр, устроенный Трампом на саммите НАТО в Брюсселе, не служит интересам США. Остается лишь надеяться, что большинство граждан Соединенных Штатов заметят, что уже сейчас их президенту никто не верит и не доверяет. В ближайшем будущем настанет момент, когда его просто перестанут слушать - как действующего на нервы дядюшку на семейном празднике.

Автор: Макс Хофман, обозреватель DW

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