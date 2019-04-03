Комментарий: НАТО еще рано отправлять на пенсию

Празднование 70-летия НАТО, похоже, будет омрачено обсуждением неприятной темы финансов. Недальновидная ссора США со множеством союзников по альянсу о повышении их расходов на оборону вновь смещает фокус в сторону от значимых достижений самого старого и мощного военного альянса современности. НАТО обеспечивает европейским странам-членам альянса защиту посредством ядерного "зонта" США. Этот фактор устрашения до сегодняшнего дня является одним из незаменимых столпов безопасности. Во времена холодной войны НАТО - объединение экономически сильных стран, ориентированных на западные ценности - способствовало победе над советской диктатурой и ее странами-сателлитами.

Россия - из стратегического партнера в противники

При этом не все 29 стран НАТО всегда были демократическими. В Португалии, Испании, Греции и Турции речь шла временами о настоящих военных диктатурах. А новые страны-члены НАТО, которые вышли из сферы влияния СССР, десятилетиями были коммунистическими государствами с однопартийной системой. Сегодня все - вплоть до Турции с ее автократом Эрдоганом - обрели демократию как государственную систему.

НАТО все больше и больше становится политическим объединением стран с одинаковыми ценностями. Она больше не является организацией, созданной лишь с одной целью. Поэтому стать членами НАТО все еще стремятся новые страны: Северная Македония, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.

Бернд Ригерт

Сегодня Североатлантический альянс предлагает защиту от становящейся все более агрессивной России под руководством президента Путина. Кстати, того самого Путина, который в 2001 году еще считал возможным членство РФ в НАТО. Но в итоге он выбрал другой путь. К сожалению, сейчас НАТО и Россия снова рассматривают друг друга в качестве врагов, а не стратегических партнеров, как это было во время 50-летнего юбилея НАТО.

США останутся в НАТО

Альянс обеспечивает опору в сегодняшнем мире, который становится более сложным и многополярным, в котором растет значение Китая и Индии, а Ближний Восток остается "пороховой бочкой" - и в котором по-прежнему высока угроза терроризма. Оглядываясь назад, можно говорить об успехах, которых достиг альянс, действуя за пределами своих границ - например, о стабилизации Западных Балкан - но также и о его неудачах, в частности, о все еще не завершившейся миссии в Афганистане.

Еще 20 лет назад НАТО чувствовала себя мировым жандармом. Сегодня это кардинальным образом изменилось. Сейчас приоритетной задачей в стратегии НАТО вновь является защита собственных границ и территориальной целостности. Снова в центре дискуссии находится не Кабул, а Москва.

НАТО - это функционирующая многонациональная структура, но спустя 70 лет после своего основания ей угрожают ее же лидеры. Президент США Дональд Трамп неоднократно ставил под вопрос существование объединения, которое он в основном рассматривает как фирму, требующую от должников вернуть долги и несправедливо получившую от США слишком много взносов. Пока еще это не привело к серьезному конфликту. Но США не выйдут из альянса, ведь военные и политики - за исключением Трампа, его дочери и зятя - знают, что НАТО важна и для американцев. С ее помощью они могут распространять свое влияние на Европу, Средний Восток, Афганистан - до самой Азии.

И мировая держава нуждается в поддержке НАТО

Единственная мировая держава нуждается в такой поддержке, в военных базах, в тесных контактах и связях. При этом существует опасность того, что эгоман Трамп продолжит выходить из заключенных ранее международных соглашений и договоренностей. Не окажется ли в этом случае под ударом вслед за Рамочной конвенцией по изменению климата, различными институтами ООН, Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), ВТО, G20, G7 в скором будущем и Североатлантический альянс?

Трамп делает ставку на изоляционизм, ему нужно будет и дальше объяснять, что в долгосрочной перспективе такая тактика не работает. Чем больше отдаляются США, тем больше Европа должна делать для собственной безопасности. Европейским странам-членам НАТО здесь нужно наверстывать упущенное - десятилетиями они полагались на американцев и пользовались их поддержкой. Без США европейцы были бы в военном смысле глухи, слепы и недееспособны. И так быстро это не изменится.

Европейские страны-члены альянса, прежде всего Германия, поступят правильно, если сдержат свои обещания в том, что касается увеличения расходов на оборону. Если Берлин откажется от ранее установленных целей, то тем самым даст Трампу карты в руки. Если цель - повышение военных расходов до пресловутых двух процентов от ВВП, с чем согласны не все страны-члены альянса - не будет достигнута, то нужно будет начинать дискуссию об этом внутри альянса и вероятно менять цель. Ну, а пока американцы сильно раздосадованы из-за нежелания немцев платить. Стороны говорят, но не слышат друг друга. А этого вообще-то не должно быть на праздничном мероприятии.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

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