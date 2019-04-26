Комментарий: Наркоманом в России может оказаться каждый

В Екатеринбурге девушку с психиатрическим диагнозом обвиняют в контрабанде наркотиков после покупки антидепрессанта. От таких обвинений в РФ не застрахован никто, считает Александр Дельфинов.
Знакомый правозащитник прислал ссылку на эту новость, и мне словно под дых дали. 24-летняя Дарья Беляева из Екатеринбурга обвиняется в контрабанде наркотиков, ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. У девушки есть психиатрический диагноз - шизотипическое расстройство личности. Ее задержали при получении на почте заказанного из Польши по интернету антидепрессанта. Для меня уникальность этого дела в том, что это - мой случай. Я, Александр Дельфинов, тоже живу с психиатрическим диагнозом и пью точно такой же антидепрессант. И я должен сделать вам чистосердечное признание.
Контрабанда антидепрессанта
Я совершил преступление, за которое мне грозило такое же наказание, как Дарье. Правда, я даже не предполагал всей тяжести своего преступного деяния, в мае 2018 года выходя из самолета в московском аэропорту, прилетев из Берлина. Я шел через таможенный коридор, улыбаясь и предвкушая скорую встречу с друзьями. А в рюкзаке у меня лежали примерно 25 таблеток антидепрессанта под названием "Элонтрил", прописанного берлинским психиатром. В фирменной упаковке. Мой диагноз - биполярное аффективное расстройство. Каждый день с утра я выпиваю одну таблетку. Другие антидепрессанты в моем случае не очень помогали. А этот подействовал.
Но вот беда: действующее вещество в "Элонтриле" - это бупропион. В России его теперь считают наркотиком. Нет, не наркотиком, а прекурсором - веществом, из которого можно сделать наркотик. Нет, даже не прекурсором, а его производным… Уф. Сложновато для понимания? Если бы российские таможенники остановили меня и отправили мое лекарство на экспертизу, а эксперт сделал бы такое же заключение, как в случае с Дарьей Беляевой, имевшей неосторожность заказать "Элонтрил" через интернет, мне бы, как и ей, грозила как минимум статья 229.1 часть 3 - контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в крупном размере, а это от 10 до 20 лет или штраф миллион рублей.
Случай Дарьи Беляевой
Уж сколько раз твердили миру: незнание закона не освобождает от ответственности. Я человек предусмотрительный и заранее проверил, не входит ли бупропион в перечни запрещенных в РФ веществ. Нет, не входит. Но дьявол в деталях, а здесь главная деталь - слово "производное". Как пояснил мне правозащитник и адвокат Михаил Голиченко, если ты собираешься везти в Россию или заказывать через интернет какие-то лекарства, смотреть надо не на название таблеток, а на механизм их действия. Будьте осторожны: в принципе, в РФ практически любое лекарственное средство, имеющее некое психоактивное свойство, могут признать производным нелегального вещества из соответствующих списков.
Теперь, внимание, следите за руками. Екатеринбуржское онлайн-издание Е1.Ru сообщает со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления, что в посылке, которую столь злостным образом заказала себе екатеринбурженка, содержалось 10,6 грамма наркотического вещества эфедрона, а "это вещество используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы". Стоп! Откуда там взялся эфедрон? Речь шла про бупропион!
Как следует из материалов дела, опубликованных группой поддержки Дарьи Беляевой в соцсети "В контакте", эксперт по ее делу провел исследование "методом газовой хроматографии" и установил: хотя бупропион не входит ни в один из перечней запрещенных веществ, его "можно рассматривать как продукт формальной замены атома водорода в третьем положении ароматического кольца эфедрона на атом хлора", что, не вдаваясь в дальнейшие подробности, позволяет считать бупропион "производным эфедрона (меткатинона)". Шах и мат, наркоманы! Ваша судьба зависит от мнения эксперта, который будет считать атомы водорода, галогенов и гидроксильных групп. В 2018 году мне просто повезло, а в 2019 на Беляеву завели уголовное дело.
В деле Беляевой нет состава преступления!
Бупропион - это современный антидепрессант. В ФРГ под название "Элонтрил" он допущен к использованию по рецепту в 2007 году, в США и того раньше, почти 20 лет на рынке. В России с 2016 года не входит в реестр лекарственных средств, психиатр вам его не пропишет, в аптеке купить нельзя. Но интернет полон советами по использованию бупропиона, например, как средства, помогающего бросить курить. И рекомендаций, как его приобрести. Все эти годы множество россиян, страдающих от депрессии, спокойно заказывали бупропион и его дженерики через интернет.
Я не знаю, чем закончится дело Дарьи. Надеюсь, что у девушки хороший адвокат, а у следователей хватит честности, чтобы дело немедленно прекратить за отсутствием состава преступления. Нет оснований сомневаться в ее словах о том, что свои таблетки девушка заказывала не как наркотическое средство, а как медицинский препарат для лечения. И делала это после консультации с врачом, проверив данные о препарате доступным способом - поискав информацию в интернете.
Так же, как это сделал я в 2018 году. До сего дня там не было ни слова о том, что бупропион содержит какие-либо наркотические средства или их производные. И чем раньше прекратят то дело, тем меньше вреда оно принесет и девушке, и российской правоохранительной системе. Но так считаю я. А что скажут судьи?
Об обвинения не застрахован никто
Словом "наркоман" в России можно пугать детей. Каждый год в России около 100 тысяч человек получают приговоры по "наркотическим" статьям УК РФ. Кому из них подкинули, кто просто случайно попал, а кто и правда зловредный "наркотрафикант", простой человек разбираться не хочет.
Так называемая "реабилитация наркозависимых" превратилась в сомнительный бизнес, где людей незаконно лишают свободы, а из родственников выдавливают деньги "на оплату лечения". Врачи опасаются использовать наркотические обезболивающие, избегая ненужных проблем. Репрессивное антинаркотическое законодательство и своеобразная "презумпция виновности" делает общественную дискуссию на эти темы болезненно невозможной.
Но случай Дарьи Беляевой приоткрывает еще одну тему, о которой предпочитают молчать. Как живут в РФ люди с психиатрическими диагнозами? Насколько сильна стигматизация в их отношении? Почему приходится прибегать к попыткам самолечения, покупая современные лекарства в сетевых магазинах, рискуя, как теперь видно, лишением свободы? Ясно одно: от обвинения по компрометирующей статье не застрахован никто из нас. Мне кажется, не против Беляевой, а против меня завели это уголовное дело в Екатеринбурге.
Автор: Александр Дельфинов, журналист DW
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