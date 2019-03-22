Комментарий: Намерение Трампа по Голанам глупо и опасно

Можно попробовать расценить ситуацию позитивно и сказать: наконец-то появился американский президент, который готов свернуть с проторенной дорожки ближневосточной дипломатии. Президент, который отважно встал на новый путь, вместо того, чтобы настаивать на действии резолюции ООН (резолюция 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года. - Ред.), которая, как известно, на протяжении десятилетий так и не принесла никакого политического решения. В одном Дональд Трамп прав: господство Израиля над Голанскими высотами - это факт. И эта ситуация так скоро не изменится, а может, и вообще не изменится никогда. Так почему же не признать эту реальность? Не должен ли беспристрастный анализ ситуации стать началом процесса принятия любого политического решения?

Нарушение международного права в ситуации с Голанами

К сожалению, не все так просто. Хотя не исключено, что жесткий стиль внешней политики Трампа может привести к успеху в отношениях с такими странами, как Северная Корея или Китай, что до недавнего времени вряд ли представлялось возможным. Но намерение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые, с точки зрения международного права, бесспорно принадлежат Сирии, - это нечто совсем другое.

Райнер Золлих

Чтобы сделать подарок к выборам своему союзнику - главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху, Трамп специально подливает масла в огонь в многочисленных вопросах, касающихся политики на Ближнем Востоке, и таким образом ставит под сомнение действующее международное право. Тот, кто считает, что аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты, якобы, являются его территорией, вряд ли может в будущем осуждать присвоение Россией украинского полуострова Крым. Таким образом, нарушение международного права превращается, с одобрения могучей державы США, в общепризнанную норму.

Последствия этой ситуации опасны для региона. Как и в случае решения Вашингтона признать Иерусалим, вопреки воле палестинцев и большинства членов Совбеза ООН, столицей государства Израиль, Трамп в одностороннем порядке стал на сторону Нетаньяху, что разозлило арабских оппонентов. Сейчас он ни в коем случае не настраивает против себя политических противников, таких как сирийский режим Асада, Иран и радикальное исламское движение "Хезболлах". Он даже усиливает их тем, что постоянно дает повод для ведения успешной антиамериканской и антиизраильской пропаганды. Трамп предает и продает законные интересы арабов и мусульман - и на этот раз большинство жителей этого региона видят ситуацию именно так.

Политическое самоубийство

Безо всякой необходимости Трамп ослабляет своих союзников в регионе. Страны Персидского залива уже выразили свое сожаление и подчеркнули, что Голан остается сирийским. Такую же позицию выразил и партнер Вашингтона - Каир. Да и сотрудничающие с США силы сирийской оппозиции вряд ли поддержат отказ от части территории своей страны. Это равнялось бы политическому самоубийству.

Конечно, можно упрекнуть правителей в Каире и Эр-Рияде, что им совершенно все равно, кому будут принадлежать Голанские высоты, так же как и безразлична им судьба палестинцев в секторе Газы. Но у них сейчас совсем другие приоритеты - прежде всего не допустить усиления иранского влияния в регионе.

Но совместно с американцами и израильтянами создавать "новый" Ближний Восток - это арабские правители могут представить своим народам сейчас еще менее успешно, нежели раньше. Намек Трампа относительно Голан заставляет их поддерживать антиамериканскую риторику арабских улиц. И это тоже реальность, которую ни в коем случае нельзя упускать из виду. На этом фоне намерение Трампа относительно Голан не просто опасно, оно, учитывая его собственные интересы и планы в регионе, попросту контрпродуктивно и глупо.

Автор: Райнер Золлих, главный редактор арабской редакции DW

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