Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина

Через 11 дней после задержания силовиками губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Владимир Путин отправил его в отставку и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Михаила Дегтярева. Теперь уже бывший глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи никогда не жил, не учился и не работал в Хабаровском крае и с дальневосточным регионом его связывает только то, что он - однопартиец арестованного Фургала: оба они члены ЛДПР.

Роль ЛДПР в истории с Фургалом

Назначение главой региона однопартийца Сергея Фургала представляется провластными комментаторами как политический компромисс - мол, Кремль услышал мнение людей и раз уж они так последовательно голосовали за кандидатов от ЛДПР, то Михаил Дегтярев должен им понравиться.

Федор Крашенинников

Нельзя не увидеть в таком подходе весьма грубой попытки поменять местами причину со следствием. Усилиями Кремля парламентских партий в России всего четыре, и выбор у региональных политиков невелик. Во многих случаях ЛДПР - самая удобная и доступная политическая франшиза, несмотря на эксцентричный имидж ее лидера.

Таким образом, и для Сергея Фургала, и для его команды, и для его избирателей ЛДПР просто была способом участвовать в политике. В каком-то смысле Фургал использовал структуры ЛДПР как оболочку для организационного оформления невозможной по российским законам региональной партии. Неудивительно, что новость о назначении Михаила Дегтярева уже привела к выходу из ЛДПР двух хабаровских депутатов - без Фургала партия Жириновского стала им не нужна. Весьма вероятно, что и избирателям края она разонравится.

Кремлевские ошибки

Политическая история Хабаровского края в последние годы - пример того, насколько искаженно в московских кабинетах воспринимают ситуацию в российских регионах и к чему приводят кулуарные кадровые решения. Полностью контролируя политическое поле и имея безграничные возможности для наблюдения и анализа, Кремль совершает ошибку за ошибкой и не делает никаких выводов.

Почему в Кремле так верили в популярность бывшего губернатора Вячеслава Шпорта, который во втором туре проиграл губернаторские выборы в 2018 году? Просчитывал ли кто-нибудь последствия столь жесткого устранения Сергея Фургала в 2020-м? Судя по реакции Кремля, протестов в Хабаровском крае никто не ждал и не был к ним готов.

Как же так получилось, что готовность жителей региона активно протестовать стала сюрпризом для властей? Насколько адекватно в Кремле представляют себе настроения граждан всей России? Не слишком ли некритично там относятся к успокоительным рапортам с мест и итогам пресловутого "всероссийского голосования"?

Падение доверия к властям

События в Хабаровске демонстрируют еще одну важную тенденцию современной российской жизни - падение влияния пропаганды и доверия к официально распространяемой информации. Уже в 2018 году круглосуточная агитация за кремлевского кандидата на пост хабаровского губернатора, в том числе и с упоминанием имени Путина, не принесла Вячеславу Шпорту победы. В 2020 году события в Хабаровском крае первую неделю игнорировались большинством федеральных СМИ, что, с одной стороны, раздражает протестующих и еще больше подрывает доверие к власти, а с другой - не затрудняет распространение информации о протестах по всей России.

Вполне можно констатировать, что времена, когда с помощью пропаганды в официозных СМИ Кремль мог управлять потоками информации и настроениями общества, прошли. Нельзя не упомянуть и определенное недоверие к правоохранительным органам, когда они выдвигают обвинения против того или иного политика. Совершал ли Сергей Фургал инкриминируемые ему преступления или нет, но распространяемая официальными лицами информация об этом, по ощущениям, не производит на население какого-то особого впечатления - и это неудивительно.

Скандальные, странные и явно политизированные расследования, обвинения и суды над неугодными властям людьми - это повседневность путинской России. И с чего бы вдруг в случае Фургала гражданам безоговорочно верить следствию и обвинению, особенно когда о "неопровержимых доказательствах вины" им сообщают все те же официозные СМИ, сначала молчавшие о протестах?

Хабаровский тупик

Найти хорошего губернатора для Хабаровского края довольно просто - как можно быстрее провести честные выборы и доверить жителям региона самим решить, кто им нужен. Но такой вариант для Хабаровского края сейчас даже не рассматривается - в Кремле не готовы сейчас доверить хабаровчанам самим решать важные вопросы, справедливо опасаясь, что они выберут совсем не того, кого надо московским чиновникам.

Что касается Михаила Дегтярева, то он едва ли подходит для отведенной ему роли примирителя хабаровчан с федеральной властью. Он вовсе не компромиссная фигура, а олицетворение всего того, что вызвало протесты - навязанного Москвой, постороннего и совершенно неизвестного в регионе человека, представляющего интересы одного из столичных политических кланов.

Закончился ли сезон протестов в Хабаровске или нет - мы скоро узнаем. Во всяком случае на ближайшую субботу уже анонсированы новые протестные акции. Первые протестующие вышли на улицы города уже во вторник, не дождавшись выходных. Вполне может оказаться, что появление в Хабаровском крае назначенного Владимиром Путиным выдвиженца Владимира Жириновского не только не успокоит местное население, но, наоборот, спровоцирует дальнейший рост протестных настроений в крае и на всем Дальнем Востоке.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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