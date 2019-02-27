Комментарий: Назарбаев - не пример Путину

"Сегодня самая обсуждаемая новость в России - то, что президент Казахстана подал в отставку, потому что людям можно запретить что угодно, и только завидовать им никак не запретишь!" Пожалуй, эта шутка из Твиттер-аккаунта "Дядюшка Шу" - пока лучшая из тех, что посыпались в ленты социальных сетей после сенсационной новости об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Смотрины преемника. Или преемников?

Сравнения с Путиным поверхностные, хотя и небеспочвенные. Да и отставка (пока) номинальная - Нурсултан Абишевич остается обладателем почетного титула "елбасы" - "лидер нации" и вдобавок сохраняет за собой должность главы Совета безопасности. Так что контроль над силовиками и главными политическими решениями остается в руках 78-летнего правителя, который бессменно возглавляет Казахстан с 1989 года.

Константин Эггерт

Мои казахстанские знакомые в замешательстве - такого поворота событий никто не ожидал. Назарбаева в очередной раз избрали президентом в 2015 году с предсказуемым результатом, близким к 98 процентам. В 2007 году парламент предоставил ему право избираться сколько угодно раз. Все думали, что он доработает свой срок и в 2020 году объявит, кого видит самым лучшим кандидатом на следующих выборах, проще говоря, назовет преемника.

Теперь ситуация изменилась - выборы пройдут в прежние сроки, в конце 2020 года. Временно исполняющим обязанности по конституции будет глава верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Это беспрецедентно долгий срок для исполняющего обязанности. Очевидно, Назарбаев, отправивший недавно в отставку правительство, намерен устроить своего роды смотрины преемнику (или преемникам).

Можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что в Астане, мол, ничего принципиально не изменилось. С точки зрения средней европейской демократии, действительно, ничего. С точки зрения постсоветского пространства с его долгожителями у власти и, особенно, с точки зрения соседних Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана - поменялось очень многое. Назарбаев - первый в регионе лидер, заранее объявивший о своем уходе и пытающийся обставить его по региональным меркам, максимально прилично.

"Мы - не колония"

В какой-то степени этот ход - вынужденный. Преемниками Назарбаева в разные годы называли его теперь уже бывшего зятя Рахата Алиева, дочь Даригу, бывшего премьер-министра Акежана Кажегельдина. Но Назарбаев не собирался уходить, поэтому преемники ему были, на самом деле, не нужны. Теперь потребовалось его (скорее всего, именно его, а не ее) найти.

Помимо очевидных требований здоровья, лояльности семье Назарбаева и соблюдения ее интересов, преемник должен будет обладать рядом других, остро необходимых качеств. Во-первых, быть приемлемым для всех трех жузов - племенных объединений Казахстана. Это не единственный, но важный фактор в стране, развивающей молодую государственность. Во-вторых, нужно разбираться в экономике и социальной сфере. Ведь одна из главных проблем Казахстана - социальное расслоение, особенно заметное из-за притока жителей сельской местности в Алматы и Астану. По опыту личных бесед с молодыми казахами, многие из них обозлены коррупцией в верхах. "При Назарбаеве мы молчим, он основатель государства. Но после его ухода молчать не будем и возьмем свое", - как-то сказал мне один двадцатилетний парень, приехавший из провинции. Насколько эти настроения распространены, в условиях жесткой системы власти оценить трудно. Но Назарбаев рисковать не захочет.

Опасные соседи, далекие друзья

Наконец, в-третьих, преемник должен быть способен сохранить независимость страны и поддерживать баланс отношений с тремя главными партнерами - Россией, Китаем и Соединенными Штатами. Причем, несмотря на официальные заверения в вечной дружбе, политика России в посткрымский период вызывает в Астане серьезнейшее беспокойство. "Если после кончины Назарбаева возникнет хаос, то им может воспользоваться Москва, чтобы взять под свой контроль сереные области Казахстана, где проживает русскоязычное население", - это мнение в Казахстане я слышал много раз.

Пекин, активно продвигающий в Казахстане свой проект "Нового шелкового пути", тоже не пользуется большим доверием. В последние годы китайцы инвестировали в страну (девятую в мире по территории и 64-ю - по населению) несколько миллиардов долларов, но при этом перевели в Казахстан несколько экологически вредных производств, вызывавших недовольство в самом Китае. "Инвестиции и особенно рабочие места нам очень нужны для социальной стабильности. Но мы все же не колония, чтобы устраивать из Казахстана ядовитую свалку", - с таким мнением я сталкивался не раз. Хотя практически что-то сделать с влиянием Пекина будет сложно.

США пользуются у части казахстанской элиты большим доверием. Знакомый европейский дипломат, работавший ранее в Москве, как-то поделился со мной: "Я здесь бывал на вечеринках в самых высоких кругах, где принципиально говорили только на двух языках - казахском или английском". По его словам, у многих в казахстанской правящей элите есть сильное желание расширить американское и, шире, западное присутствие в стране. Но оно сдерживается, с одной стороны, неясностью политики самого Вашингтона, а с другой - боязнью вызвать российскую и китайскую реакцию, вплоть до интервенции под каким-нибудь предлогом. Забавно, что, представляя временного президента Токаева, выступавший на русском Назарбаев назвал в числе его профессиональных качеств владение английским и китайским.

В Москве на деятельность елбасы давно смотрят, мягко говоря, с подозрением. Крым российским не признал, казахский язык перевел на латиницу, на дальнейшую интеграцию (читай - усиление влияния Кремля) в рамках Евразийского экономического союза идти не хочет. А теперь еще неожиданной отставкой наглядно демонстрирует, что не собирается никому уступать и ни с кем советоваться в вопросе о будущем своей страны.

Уже через несколько минут после отставки появились первые комментарии в стиле: "Назарбаев испытывает для Путина модель ухода из президентов". Шутка, может, и ничего, но к реальности она имеет мало отношения. Слишком разная политические культура и история, амбиции, самосознание и ожидания от лидеров. Мне кажется, Путину не удастся повторить опыт Назарбаева - даже если этот опыт будет успешным, и он действительно этого захочет.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в| Twitter | Facebook| Youtube

Смоторите также:

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Общее прошлое, похожее настоящее Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Сельское хозяйство отступает В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Политические эмигранты Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Смена президента С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Исламский фактор Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: 201-я военная база На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Преследования оппозиции Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Без свободы, но с ресурами В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Жизнь после Туркменбаши О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Зависимость от нефти Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Астана - визитная карточка Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Под руководством долгожителя Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Базы в Манасе и Канте Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Уже четыре президента В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года. Автор: Григорий Аросев

