 Комментарий: Назарбаев - не пример Путину | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.03.2019

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Мир

Комментарий: Назарбаев - не пример Путину

Экс-президент Казахстана ушел, чтобы обеспечить независимость своей страны. Прежде всего - от России и Китая, считает Константин Эггерт.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин

"Сегодня самая обсуждаемая новость в России - то, что президент Казахстана подал в отставку, потому что людям можно запретить что угодно, и только завидовать им никак не запретишь!" Пожалуй, эта шутка из Твиттер-аккаунта "Дядюшка Шу" - пока лучшая из тех, что посыпались в ленты социальных сетей после сенсационной новости об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Смотрины преемника. Или преемников?

Сравнения с Путиным поверхностные, хотя и небеспочвенные. Да и отставка (пока) номинальная - Нурсултан Абишевич остается обладателем почетного титула "елбасы" - "лидер нации" и вдобавок сохраняет за собой должность главы Совета безопасности. Так что контроль над силовиками и главными политическими решениями остается в руках 78-летнего правителя, который бессменно возглавляет Казахстан с 1989 года.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Мои казахстанские знакомые в замешательстве - такого поворота событий никто не ожидал. Назарбаева в очередной раз избрали президентом в 2015 году с предсказуемым результатом, близким к 98 процентам. В 2007 году парламент предоставил ему право избираться сколько угодно раз. Все думали, что он доработает свой срок и в 2020 году объявит, кого видит самым лучшим кандидатом на следующих выборах, проще говоря, назовет преемника.

Теперь ситуация изменилась - выборы пройдут в прежние сроки, в конце 2020 года. Временно исполняющим обязанности по конституции будет глава верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Это беспрецедентно долгий срок для исполняющего обязанности. Очевидно, Назарбаев, отправивший недавно в отставку правительство, намерен устроить своего роды смотрины преемнику (или преемникам).

Можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что в Астане, мол, ничего принципиально не изменилось. С точки зрения средней европейской демократии, действительно, ничего. С точки зрения постсоветского пространства с его долгожителями у власти и, особенно, с точки зрения соседних Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана - поменялось очень многое. Назарбаев - первый в регионе лидер, заранее объявивший о своем уходе и пытающийся обставить его по региональным меркам, максимально прилично.

"Мы - не колония"

В какой-то степени этот ход - вынужденный. Преемниками Назарбаева в разные годы называли его теперь уже бывшего зятя Рахата Алиева, дочь Даригу, бывшего премьер-министра Акежана Кажегельдина. Но Назарбаев не собирался уходить, поэтому преемники ему были, на самом деле, не нужны. Теперь потребовалось его (скорее всего, именно его, а не ее) найти.

Помимо очевидных требований здоровья, лояльности семье Назарбаева и соблюдения ее интересов, преемник должен будет обладать рядом других, остро необходимых качеств. Во-первых, быть приемлемым для всех трех жузов - племенных объединений Казахстана. Это не единственный, но важный фактор в стране, развивающей молодую государственность. Во-вторых, нужно разбираться в экономике и социальной сфере. Ведь одна из главных проблем Казахстана - социальное расслоение, особенно заметное из-за притока жителей сельской местности в Алматы и Астану. По опыту личных бесед с молодыми казахами, многие из них обозлены коррупцией в верхах. "При Назарбаеве мы молчим, он основатель государства. Но после его ухода молчать не будем и возьмем свое", - как-то сказал мне один двадцатилетний парень, приехавший из провинции. Насколько эти настроения распространены, в условиях жесткой системы власти оценить трудно. Но Назарбаев рисковать не захочет.

Опасные соседи, далекие друзья

Наконец, в-третьих, преемник должен быть способен сохранить независимость страны и поддерживать баланс отношений с тремя главными партнерами - Россией, Китаем и Соединенными Штатами. Причем, несмотря на официальные заверения в вечной дружбе, политика России в посткрымский период вызывает в Астане серьезнейшее беспокойство. "Если после кончины Назарбаева возникнет хаос, то им может воспользоваться Москва, чтобы взять под свой контроль сереные области Казахстана, где проживает русскоязычное население", - это мнение в Казахстане я слышал много раз.

Пекин, активно продвигающий в Казахстане свой проект "Нового шелкового пути", тоже не пользуется большим доверием. В последние годы китайцы инвестировали в страну (девятую в мире по территории и 64-ю - по населению) несколько миллиардов долларов, но при этом перевели в Казахстан несколько экологически вредных производств, вызывавших недовольство в самом Китае. "Инвестиции и особенно рабочие места нам очень нужны для социальной стабильности. Но мы все же не колония, чтобы устраивать из Казахстана ядовитую свалку", - с таким мнением я сталкивался не раз. Хотя практически что-то сделать с влиянием Пекина будет сложно.

Контекст

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США пользуются у части казахстанской элиты большим доверием. Знакомый европейский дипломат, работавший ранее в Москве, как-то поделился со мной: "Я здесь бывал на вечеринках в самых высоких кругах, где принципиально говорили только на двух языках - казахском или английском". По его словам, у многих в казахстанской правящей элите есть сильное желание расширить американское и, шире, западное присутствие в стране. Но оно сдерживается, с одной стороны, неясностью политики самого Вашингтона, а с другой - боязнью вызвать российскую и китайскую реакцию, вплоть до интервенции под каким-нибудь предлогом. Забавно, что, представляя временного президента Токаева, выступавший на русском Назарбаев назвал в числе его профессиональных качеств владение английским и китайским.

В Москве на деятельность елбасы давно смотрят, мягко говоря, с подозрением. Крым российским не признал, казахский язык перевел на латиницу, на дальнейшую интеграцию (читай - усиление влияния Кремля) в рамках Евразийского экономического союза идти не хочет. А теперь еще неожиданной отставкой наглядно демонстрирует, что не собирается никому уступать и ни с кем советоваться в вопросе о будущем своей страны.

Уже через несколько минут после отставки появились первые комментарии в стиле: "Назарбаев испытывает для Путина модель ухода из президентов". Шутка, может, и ничего, но к реальности она имеет мало отношения. Слишком разная политические культура и история, амбиции, самосознание и ожидания от лидеров. Мне кажется, Путину не удастся повторить опыт Назарбаева - даже если этот опыт будет успешным, и он действительно этого захочет.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Григорий Аросев


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