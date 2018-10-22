Комментарий: Надо не разрывать ДРСМД, а договариваться

Уже не менее четырех лет США знают, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает ракетно-ядерное оружие наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Россияне переделали разрешенную договором ракетную систему "Искандер" в запрещенную 9М729 (обозначение в НАТО SSC-8).

Россияне делают то, что они всегда делают при подобных обвинениях со стороны Запада: сначала отрицают, что новые системы запрещены договором, а затем отвечают встречными обвинениями. Ведь НАТО же, согласно российской интерпретации, поступает аналогично со своей системой ПРО в Румынии. Дескать, да, на словах она направлена против Ирана, но может быть применена и в качестве наступательной системы против России, и на это Москва должна реагировать.

Назад в 1980-е?

Как часто бывает, в обоих этих версиях что-то не так. Но вопрос только в том, как теперь быть. Дональд Трамп, как известно, не знает полутонов, он может одно: браниться и угрожать. Россиянам, напротив, гордость не позволяет браниться в ответ. Трамп хочет перед промежуточными выборами в Конгресс набрать очков у своих избирателей. Путин, в свою очередь, должен реагировать, чтобы не предстать перед своими соотечественниками слабаком.

Удо Бауэр

Мачизм обоих противников ведет прямой дорогой назад в начало 1980-х, эпоху большой гонки вооружений между НАТО и странами Варшавского договора. Заключенный в 1987 году ДРСМД был на тот момент важной вехой, потому что он обозначил выход из спирали подготовки к войне.

Я был тогда студентом, для меня уничтожение ракет "Першинг-2" западной стороной и РСД-10 (SS-20) - восточной было огромным шагом в направлении мира и налаживания отношений. И я не хочу обратно, в начало 1980-х.

Восстановить доверие на переговорах НАТО и России

Найти выход из складывающегося положения было бы относительно легко: вместо того, чтобы разорвать договор, НАТО и России следовало бы, как и тогда, сесть за стол и обсудить, как можно спасти соглашение. Многие сейчас будут спорить, говоря, что для этого отсутствует взаимное доверие: Россия аннексировала Крым и напала на Восточную Украину - как можно ей доверять?

В другом лагере будут говорить: как мы, русские, можем доверять НАТО, когда она в эти дни проводит в Скандинавии крупнейшие учения со времени окончания холодной войны и уже годами размещает все больше солдат и вооружений возле западной границы России?

Я же думаю по-другому: и в 1987 году доверие между Востоком и Западом было не очень-то велико. И тем не менее мир стал безопаснее из-за сокращения вооружений. То же самое верно и сегодня - так что, давайте за стол, договариваться!

Автор: Удо Бауэр, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

